Пресса Британии: Тереза Мэй готовится проиграть

В обзоре британской прессы:

Мэй понимает, что может проиграть

Британские газеты продолжают публиковать многочисленные материалы о происходящем внутри ведущих политических партий расколе и противостоянии вокруг застопорившегося "брексита".

Издание I сообщает, что на фоне очередного настроенного против Мэй альянса депутатов-"брекситеров" сама премьер-министр впервые призналась, что в следующий вторник может потерпеть поражение в голосовании по предложенному ею плану выхода страны из ЕС.

Ее слова прозвучали после того, как члены кабинеты заявили, что они будут категорически против выхода Британии из Евросоюза без соглашения в случае, если Мэй не сможет получить поддержку большинства в парламенте для ее плана.

Газета пишет, что если премьер-министр не сможет заручиться поддержкой большинства депутатов, она будет вынуждена просить Брюссель о дальнейших уступках.

В это же время на лидера главной оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина оказывается беспрецедентное давление его однопартийцами, которые считают, что их партия должна поддержать идею повторного референдума, иначе ее электоральные перспективы на следующих всеобщих выборах будут плохими.

Данные "Фейсбука" хотят использовать по статистическому назначению

Financial Times рассказывает, что крупный британский исследовательский центр по проблемам миграции предлагает правительству страны усовершенствовать статистические отчеты, используя данные "Фейсбука".

В отчете, составленном центром Social Market Foundation, отмечается, что статистические данные о количестве мигрантов в разных регионах страны, основанные на всеобщей переписи населения, проводящейся раз в 10 лет, не слишком точны.

Высокие статистические погрешности мешают местным властям правильно прогнозировать необходимое для мигрирующего населения количество мест в школах, больницах и так далее. С другой стороны, недостаток статистических данных не дает возможности местным властям оценить и преимущества от миграции в разных регионах страны.

Исследователи считают, что получение от социальных сетей данных пользователей, которые эти компании все равно собирают, поможет существенно скорректировать данные о реальном количестве иммигрантов в разных регионах, особенно в маленьких городах и отдаленной сельской местности.

Роботы вместо друзей и близких

Daily Telegraph рассказывает о новинках проходящей в Лас-Вегасе ежегодной выставки потребительской электроники CES.

Да, это опять робот. На этот раз это робот-животное, разработанный специально как компаньон для пожилых одиноких людей.

Робота Lovot придумали и сделали в Японии. У него мультяшные глаза и лапы плюшевого мишки. Он специально разработан, чтобы вызывать привязанность у своего владельца. Вмонтированные в робота сенсоры реагируют на человеческое прикосновение. Робот поднимает лапки вверх, пока его не обнимут.

И это не единственный робот, придуманный для стариков.

Другая разработка называется ElliQ, и этот робот создан для того, чтобы стать другом пожилому человеку. У ElliQ - голова, светящаяся во время разговора, и пристегивающийся экран с камерой, которые можно использовать для видеозвонков.

Газета отмечает, что роботов и технологий, ориентированных на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, на этот раз на выставке очень много.