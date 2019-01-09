У вас iPhone или Android? Что говорит о вас ваш смартфон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это первое исследование, выявившее связь между типом смартфона и особенностями характера его владельца

Наши смартфоны стали частью нашего "я". Большинство из нас проводит на телефоне около пяти часов в день.

Но что наши смартфоны могут рассказать о нас и наших характерах?

Группа исследователей из Университета Линкольна и Университета Ланкастера в Британии изучили поведение, привычки и отношение к своим телефонам более 500 пользователей смартфонов, работающих на базах операционных систем Android и iOS.

Они пришли к выводу, что выбор смартфона действительно отражает некоторые качества его владельца.

Так, например, те, кто предпочитает Android - более искренние люди, чем покупатели айфонов, считают ученые.

Но пользователи айфонов - младше по возрасту и более открыты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщины чаще отдают предпочтение айфонам, чем мужчины

Исследование показало, что женщины имеют в два раза больше шансов владеть iPhone, чем мужчины, но почему это происходит, ученые не знают.

Пользователи смартфонов на базе Android, в свою очередь, чаще всего мужчины, причем более старшего возраста.

Смартфон как мини-версия своего владельца

Исследователи считают, что выбор - это то, что позволяет человеку проявить свои личные качества.

Хизер Шоу, одна из авторов исследования, говорит, что смартфоны уже стали мини-цифровой версией своего хозяина.

"Многим не нравится, когда их телефоны берут другие люди, потому что по телефонам можно сказать многое о нас лично", - объясняет она.

Люди, привязанные к своим айфонам, не богаче владельцев смартфонов с Android, но "яблокоманы" более обеспокены тем, что их телефон воспринимается как показатель некоего статуса.

Они также более эмоциональны, чем те, кто предпочитает Android.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, кто предпочитает Android - более искренние люди, чем покупатели айфонов, считают ученые

Авторы исследования разработали компьютерную программу, которая может угадать, каким смартфоном владеет человек.

"Мы смогли создать статистическую модель, задав людям несколько вопросов о них самих. Исходя из этих данных, программа в 70% случаев угадывает, какой телефон лежит в кармане того или иного человека", - говорит один из авторов Дэвид Эллис.