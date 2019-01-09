У вас iPhone или Android? Что говорит о вас ваш смартфон
Наши смартфоны стали частью нашего "я". Большинство из нас проводит на телефоне около пяти часов в день.
Но что наши смартфоны могут рассказать о нас и наших характерах?
Группа исследователей из Университета Линкольна и Университета Ланкастера в Британии изучили поведение, привычки и отношение к своим телефонам более 500 пользователей смартфонов, работающих на базах операционных систем Android и iOS.
Они пришли к выводу, что выбор смартфона действительно отражает некоторые качества его владельца.
Так, например, те, кто предпочитает Android - более искренние люди, чем покупатели айфонов, считают ученые.
Но пользователи айфонов - младше по возрасту и более открыты.
Исследование показало, что женщины имеют в два раза больше шансов владеть iPhone, чем мужчины, но почему это происходит, ученые не знают.
Пользователи смартфонов на базе Android, в свою очередь, чаще всего мужчины, причем более старшего возраста.
- Сначала Apple, теперь Samsung. Почему не продаются телефоны и причем тут Китай?
- Apple сдает позиции. Кто виноват: китайцы, Трамп или дорогой iPhone?
Смартфон как мини-версия своего владельца
Исследователи считают, что выбор - это то, что позволяет человеку проявить свои личные качества.
Хизер Шоу, одна из авторов исследования, говорит, что смартфоны уже стали мини-цифровой версией своего хозяина.
"Многим не нравится, когда их телефоны берут другие люди, потому что по телефонам можно сказать многое о нас лично", - объясняет она.
Люди, привязанные к своим айфонам, не богаче владельцев смартфонов с Android, но "яблокоманы" более обеспокены тем, что их телефон воспринимается как показатель некоего статуса.
Они также более эмоциональны, чем те, кто предпочитает Android.
Авторы исследования разработали компьютерную программу, которая может угадать, каким смартфоном владеет человек.
"Мы смогли создать статистическую модель, задав людям несколько вопросов о них самих. Исходя из этих данных, программа в 70% случаев угадывает, какой телефон лежит в кармане того или иного человека", - говорит один из авторов Дэвид Эллис.
- 90% смартфонов, продаваемых во всему миру, работают либо на операционной системе Android, либо на iOS
- Операционная система Android - самая популярная в мире. На ее долю приходится 88% мирового рынка
- У iOS - 2 место с большим отставанием, на ее долю приходится 12% рынка