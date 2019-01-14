Часовня "ЧВК Вагнера" сменила собственника. Им стала организация командира "Седого"

Image caption Часовня памяти погибших в Сирии "вагнеровцев" построена на обочине федеральной трассы "Дон"

Часовня, построенная на Кубани в память о погибших в Сирии российских наемниках, сменила владельца. Вместо малоизвестной компании "Эксклюзив технолоджи" им стала "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Имя руководителя этой общественной организации - Андрея Николаевича Трошева - совпадает с именем одного из командиров "ЧВК Вагнера".

Часовня появилась летом 2018 года на федеральной трассе "Дон", на въезде в город Горячий Ключ. До тренировочной базы "ЧВК Вагнера" в Молькино - меньше 20 км. Часовня окружена высоким забором. Как убедились корреспонденты Би-би-си, просто так внутрь не попасть - "без разрешения начальства" охранники никого не пускают.

Строительством часовни занимались компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, в частности ООО "Мегалайн". СМИ называют Пригожина "поваром Путина" и бенефициаром "ЧВК Вагнера".

Правообладатель иллюстрации kuban.kp.ru Image caption Рядом с часовней установлен памятник российским "воинам-добровольцам"

Само здание церкви и участок площадью 1,6 га формально принадлежали малоизвестной петербургской компании ООО "Эксклюзив технолоджи". Как выяснила Би-би-си, эта компания тоже могла быть связана с "поваром Путина": так, при вступлении в саморегулируемую организацию ее представитель указал имейл, который использовали и сотрудники пригожинского холдинга "Конкорд".

Представитель "Эксклюзив технолоджи" сообщила Би-би-си, что компания купила участок "для строительства объекта по заказу общественной организации, которая в скором времени станет полноправным собственником в рамках заключенных ранее договоренностей".

"Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" уже вступила в свои права - она владеет участком и зданием часовни с середины декабря 2018 года, следует из данных Росреестра.

Новый собственник

"Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" появилась в июне 2016 года, вскоре после того, как Владимир Путин приказал начать вывод основных сил России из Сирии. При этом более активную роль в сирийской войне стали играть российские военные советники.

По данным коммерческого реестра, Лига расположена в Петербурге на улице Межевой канал, дом 5. Добраться до этого адреса с улицы невозможно: это один из ангаров на территории петербургского порта.

В январе 2017 года в интернете появилось фото с приема в Кремле: по правую руку от Путина стоит руководитель Лиги Андрей Трошев (позывной "Седой"). Также на фото - другие предполагаемые руководители "ЧВК Вагнера": Андрей Богатов (позывной "Бродяга"), Александр Кузнецов ("Ратибор") и сам "Вагнер" - Дмитрий Уткин.

Как писала "Фонтанка", Трошев - выпускник Ленинградского артиллерийского училища, командовал самоходно-артиллерийской батареей в Афганистане в середине 1980-х, после армии продолжил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе ГУ МВД по Северо-Западу.

По данным издания, и Уткин, и Трошев в 2015-2016 годах были замечены в совместных поездках с известными сотрудниками службы безопасности Пригожина, и могли работать на структуры пригожинского холдинга "Конкорд".

Правообладатель иллюстрации Russia 1 Image caption Андрей Трошев в Кремле с Золотой звездой Героя России на пиджаке (кадр телеканала "Россия")

В феврале 2018 года Трошев ответил на звонок корреспондента "Правды.ру".

На просьбу прокомментировать, сколько российских граждан погибло под ударами авиации коалиции, возглавляемой США, он ответил: "На лбу, ****, себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев. ******* [Надоели] вы уже все вместе сопли там жевать и сказки рассказывать в своих статейках, все вместе сопли на мельницу врагов наматываете".

В момент подготовки материала телефоны Трошева были отключены.

Больше не повар?

В декабре 2018 года выяснилось, что компания "Конкорд М" Евгения Пригожина потеряла подряды на организацию банкетов на крупных праздниках с участием президента. Контракт на банкет на новогоднем приеме и "Дне героев" достался недавно созданной и неизвестной компании ООО "МСК" - при том, что, как следует из данных госзакупок, "Конкорд" был бессменным поставщиком на этих торжествах последние четыре года. Всего ООО "МСК" получило контракты от управделами на 35,7 млн рублей.

Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, смена подрядчика может быть только формальностью: компания ООО "МСК" может быть связана с "Конкордом". При регистрации почты компании на mail.ru в качестве резервных адресов для восстановления пароля указаны два корпоративных электронных адреса в домене concord-moscow.ru.