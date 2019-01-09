Лаос передал России 30 старых танков Т-34. Зачем?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Танк Т-34-85 по время парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2018 года

Министерство обороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в исправном состоянии. Их будут использовать для Парадов Победы и съемок исторических фильмов, рассказали в минобороны России.

Договоренность о возвращении танков в Россию была заключена во время визита в Лаос главы минобороны Сергея Шойгу в январе прошлого года, сообщили в ведомстве. При этом не уточняется, о каком образце Т-34 и о каком годе производства идет речь.

Стоимость сделки также не раскрывается. По данным источника Интерфакса, Лаос передал России бронетехнику на безвозмездной основе. "Это был акт доброй воли", - сказал он, добавив, что Лаос является партнером России в сфере военно-технического сотрудничества.

В ночь на 9 января минобороны сообщило, что танки на морском транспорте прибыли во Владивосток. После этого их по железной дороге доставят в подмосковный Наро-Фоминск.

Много ли осталось танков Т-34?

Переданную Лаосом технику планируется использовать во время парадов Победы в разных городах России, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, сообщили в минобороны.

"Танков Т-34 в более-менее нормальном состоянии осталось не так много, а Лаос - одна из последних стран, где он состоял на вооружении. Их можно использовать для патриотических инсталляций, съемок фильмов и так далее", - объяснил Би-би-си эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества", полковник запаса и бывший командир танкового батальона Виктор Мураховский в разговоре с Би-би-си отметил, что сейчас уже не осталось стран, у которых Т-34 состоял бы на вооружении и при этом был бы на ходу.

"В Лаосе они тоже не находились именно в составе вооруженных сил и активно не использовались, - сказал он, - Специалисты по исторической бронетехнике установили, что это танк не советского производства, а чехословацкого, уже после войны. Тем не менее, у нас они достаточно активно используются в различных исторических съемках, реконструкциях и так далее".

Какую старую технику покупают другие страны?

Денисенцев говорит, что случаев, когда минобороны или другие госструктуры разных стран собирают по миру свою устаревшую технику, например, для музеев или для съемок фильмов, довольно много.

"И американцы собирают свою старую технику, и немцы. Сказать, что это прямо что-то уникальное, нельзя. Скорее уникально количество - что именно 30 танков. Это много. Обычно речь идет о передаче нескольких машин", - сказал он.

В частности, он привел в пример покупку Китаем советского авианесущего крейсера "Киев", который был впоследствии переоборудован сначала в парк развлечений, а затем в отель.

"На Западе довольно известный кейс - это передача за символическую сумму немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны U-955", - добавил эксперт.

Спустя семь лет после окончания Второй мировой войны подводная лодка U-955 перешла в состав ВМС Норвегии (во время капитуляции Германии в мае 1945 года она находилась в норвежских водах). В 1960-х годах Норвегия продала ее ФРГ за символическую цену в одну марку. Позже U-955 в качестве музейного корабля установили у мемориала морякам, погибшим в Первую мировую войну, в коммуне Лабё.

Мог ли Лаос погасить часть долга танками?

В 2003 году Россия списала Лаосу почти 70% долга (700 млн долларов). Остальную часть (380 млн) Лаос должен выплатить в течение 33 лет.

Лаос мог отдать России старую бронетехнику в счет этого долга, считает Мураховский: "Возможно, была и такая сделка, не исключено".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Тридцатьчетвёрка" - один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. На фото: Т-34-76 на территории мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин

Денисов же считает, что такая сделка маловероятна: "Я думаю, что долг - это чепуха. Потому что цена этих танков абсолютно несущественна. Скорее всего, они были просто переданы в качестве жеста доброй воли".

Стоимость одного исправного Т-34 на неофициальном рынке оба эксперта оценивают в сотни тысяч долларов.

"Несколько сотен тысяч долларов. Если танк исправный, на ходу. Обычно такие сделки совершаются частными коллекционерами, и стоимость такая. Какая между государствами стоимость - неизвестно", - сказал Мураховский.

"Есть относительно неофициальный рынок старых танков. Но зависит все от технического состояния, от комплектации, от того, нужно ли что-то менять. Но в любом случае это десятки, сотни тысяч долларов", - отметил Денисенцев.

"То есть стоимость этих 30 танков очень невелика. Верхняя планка - это 1 млн долларов", - подсчитал он.

При этом Денисенцев напомнил, что в декабре 2018 года стало известно, что в Лаос поступила первая партия российских модернизированных танков Т-72Б1.

"Есть вероятность, что Т-34 как-то зачли в стоимость современной российской техники, которую Россия передала Лаосу. Но это только предположение", - отметил эксперт.

Что это за танк?

Т-34 - легендарный советский танк, участвовал практически во всех боевых операциях Красной армии во Второй мировой войне, в том числе в штурме Берлина.

Первоначальный танк Т-34 с 76-миллиметровой пушкой был основной советской бронемашиной до 1944 года, когда на вооружение СССР поступила его модификация Т-34-85 с 85-миллиметровой пушкой.

После Второй мировой войны танки Т-34 принимали участие в Корейской войне 1950-1953 годов - во многом благодаря им северокорейские войска в первые месяцы войны смогли войти на территорию Южной Кореи.

Т-34 также участвовали в арабо-израильском конфликте (Египет использовал их во время Суэцкого кризиса 1956 года), и в гражданской войне в Югославии в 1990-х годах.