Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Тинтин в стране Советов" впервые вышел в 1929-м году в черно-белом варианте

Ровно 90 лет назад - 10 января 1929 года - на свет появился первый выпуск комикса о Тинтине и его фокстерьере Милу (он же Снежок) - "Тинтин в стране Советов".

С этой книжки комиксов, рассказывающей о приключениях юного бельгийского репортера Тинтина и его собачки Снежок в СССР, и началась тинтиниада.

Несмотря на то, что некоторые последующие выпуски, например, "Тинтин в Америке" и "Голубой лотос", тоже изначально вышли в монохромном варианте, позднее они были переизданы в цвете.

Только в 2017 году бельгийское издательство Casterman впервые издало "Тинтина в стране Советов"в цветном варианте.

Жорж Реми, он же Эрже, был невысокого мнения о своём дебюте и отказывался перевыпустить его в цвете. По мнению автора, его первая работа была примитивна и груба.

Более того, узнав о колорированном переиздании, личный секретарь Эрже Ален Баран раскритиковал это решение, сказав Франс-пресс, что комикс надо было сохранить в том виде, в каком его оставил художник.

"Сам по себе первый комикс Эрже не любил и не считал его крутой работой. Он не переделывал его. Штук восемь первых комиксов были в чёрно-белой технике сделаны", - рассказал нам преподаватель направления "Комикс" Школы Дизайна ВШЭ и сооснователь магазина комиксов "Чук и Гик" Василий Кистяковский.

"Когда после Второй Мировой войны он переделывал эти комиксы, он не просто добавил им цвет: он сделал их менее "колониальными" и более человеческими", - заметил в беседе с Русской службой Би-би-си Кистяковский.

"Читать после знакомства с циклом"

Первый пробный шар Эрже с Тинтином и Милу не открывал новых горизонтов сам по себе, но был для автора фундаментом на будущее, считает эксперт.

"Страну Советов" сейчас читать очень интересно, но после знакомства со всем тинтиновским циклом. Смешно, что отсчёт Тинтина как персонажа начинается с работы, от которой Эрже отказался", - добавляет преподаватель.

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После 1929 года Эрже и правда ждала глобальная слава - правда, не всё на его творческом пути складывалось гладко.

В 1944 году бельгийские власти заподозрили Эрже в сотрудничестве с коллаборационистами (работа для газеты Le Soir), после чего возникли сложности с публикацией его работ.

Однако художник неожиданно легко вернул и приумножил свою славу пару лет спустя, когда бывший участник движения Сопротивления Раймон Леблан предложил ему издавать собственный журнал и уладил проблемы с властями.

Впоследствии, с 1950-х годов слава Тинтина стала поистине всемирной: достаточно сказать, что у Эрже учились и французы Рене Госинни и Альбер Удерзо, создавшие не менее легендарные комиксы об Астериксе и Обеликсе.

Ни один комикс в истории не покупали за 3,5 млн долларов, но именно это случилось с набросками 1937 года к тинтиновской серии "Сломанное ухо".

Спустя два года один эскиз из комикса "Путешественники на Луне" оказался продан на аукционе в Париже за 1,55 млн евро.

В 2011 году Стивен Спилберг выпустил свою анимированную экранизацию части похождений Тинтина, тут же расколовшую фанатов и критиков.

А в эпоху соцсетей Тинтин успешно завоевывает Инстаграм и мессенджер Телеграм. На этих платформах существует сразу несколько сообществ фанатов и сувенирных магазинов, и одно из самых многочисленных - иранское.