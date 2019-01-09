Таинственная жена Ким Чен Ына - кто она?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чен Ын и "Уважаемая первая леди" в Пекине

Ким Чен Ын вопреки традиции везде на публике появляется со своей супругой. Визит северокорейского лидера в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином не стал исключением - Ким прибыл на бронепоезде в сопровождении Ли Соль Чжу.

Но кто она, супруга лидера КНДР?

Известно о ней ничтожно мало, а те крупицы информации, что удается найти, невозможно проверить.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если верить слухам, достоверность которых подтвердить невозможно, Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу встретились на концерте классической музыки

В первый раз она появилась в телевизионных новостях в 2011 году - во время похорон Ким Чен Ира она стояла рядом с Ким Чен Ыном.

Тогда никто, в том числе и южнокорейские и американские разведки, не знали, кто она.

Еще по крайней мере год, вплоть до 2012 года считалось, что девушка может быть сестрой Ким Чен Ына или другой его родственницей.

Некоторые в разведке Южной Кореи считали, что это солистка ансамбля "Почхонбо" по имени Хён Сон Воль. Из Северной Кореи поступали неподтвержденные сообщения, что власти изымали у населения компактные диски с записями ее выступлений.

По другим данным, Ли Соль Чжу посещала Южную Корею в 2005 году в составе команды северокорейских чирлидеров во время Чемпионата Азии по легкой атлетике.

Проверить эту информацию, правда, невозможно.

О ее свадьбе с Ким Чен Ыном северокорейские СМИ сообщили в июле 2012 года, хотя после этого разведка Южной Кореи пришла к выводу, что, скорее всего, свадьба состоялась тремя годами ранее.

Имя

Итак, что о ней известно? Удивительно мало. И это при том, что вокруг нее, судя по всему, создается культ личности. Летом 2018 года официальная пресса Северной Кореи перестала называть ее просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул: "Уважаемая первая леди".

При этом доподлинно неизвестно, действительно ли ее зовут Ли Соль Чжу. В северокорейской династии принято менять имена.

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Ким Ир Сена, основателя династии Кимов и дедушку Ким Чен Ына, родители назвали Ким Сон Чжу, а позднее он сам выбрал себе революционный псевдоним, который переводится как "Восходящее Солнце".

Его сын Ким Чен Ир, по некоторым данным, родился в Сибири, и в метрике он был записан, согласно советским и китайским источникам, как Юрий Ирсенович Ким. Северокорейская историография, правда, утверждает, что родился он в лагере партизан на священной горе Пэктусан, в Северной Корее.

Сколько лет избраннице Кима, также неизвестно. Судя по всему, она родилась в промежутке между 1985 и 1989 годами. То есть сейчас ей может быть от 30 до 34 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ли Соль Чжу с мужем в 2012 году

Семья

Про детство Ли Соль Чжу также известно мало, официальных данных нет.

Редактор издания North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден утверждает, что Ли Соль Чжу родилась в городе Чхонджин, на восточном побережье Северной Кореи.

Она предположительно училась в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Кем были ее родители, мало кто знает наверняка: согласно некоторым источникам, ее отец был врачом, согласно другим, офицером армии.

Южнокорейские источники утверждают, что она также училась пению в Китае.

Обстоятельства знакомства Ли Соль Чжу с Ким Чен Ыном также окутаны тайной.

Дети

У Ли Соль Чжу и Ким Чен Ына, по данным различных источников, трое детей. Но на все 100% в этом никто не уверен.

Единственная причина, заставившая наблюдателей сделать вывод о трех детях в семье Кима, - внезапные исчезновения и возвращения в публичную сферу его супруги. Никаких официальных объявлений о рождении детей в семье никогда не делалось.

В 2010 году, согласно некоторым данным, она родила сына. В 2012 году вновь появились слухи, что Ли Соль Чжу была беременна. В марте 2013 года бывший американский баскетболист Деннис Родман, подружившийся с Ким Чен Ыном, говорил, что был у них в гостях и держал на руках его дочь.

Родман также сказал, что дочку зовут Чжу Э. Имена других детей неизвестны.

Южнокорейская разведка сообщает, что Ли Соль Чжу родила третьего ребенка в феврале 2017 года. Пол ребенка пока неизвестен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу прощаются с посетвишим Пхеньян кубинским лидером

Публичная персона

Ли Соль Чжу почти все время сопровождает своего мужа Ким Чен Ына, она приезжала в Пекин во время первого визита северокорейского лидера в Пекин, присутствовала она и на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

До сих пор жены северокорейских лидеров держались в тени и никогда не появлялись на публике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын и "Уважаемая первая леди"

"О жене Ким Ир Сена узнали только после ее смерти, и долгое время после никто не говорил о второй жене лидера", - сказал в интервью Си-эн-эн профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Роскошь

Если судить по фотографиям первой леди, она любит дорогие западные бренды.

Японский шеф-повар Кэндзи Фудзимото, который в течение нескольких лет лично готовил суши для Ким Чен Ира и в свободное время играл с Ким Чен Ыном, когда тот был еще ребенком, говорит, что встретился с Ли Соль Чжу в 2012 году.

По его словам, у нее нежный и приятный голос. Кроме того, по его словам, она подарила ему сумку Christian Dior.

Судя по фотографиям, Ли Соль Чжу любит сумочки от Dior и Chanel, наблюдатели заметили, что у супруга северокорейского лидера отдает предпочтения брендам Red Valentino, Dior, Tiffany, и Movado.

Она любит украшения, и, судя по фотографиям, позволяет себе, в отличие от практически всех остальных граждан Северной Кореи, появляться на публике без значка с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Вместо этого она часто носит дорогую брошку.