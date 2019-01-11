Компьютерная ретушь может спасти неудачный снимок, а может сделать политика или знаменитость посмешищем с тремя ногами.

Богатую историю фотографических конфузов недавно пополнил австралийский министр-мутант. Но были и другие.

Белые кроссовки

Семейная фотография премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, опубликованная на днях, озадачила внимательных интернет-пользователей: на ней кроссовки политика зачем-то заменили другими, но не заметили, что в отретушированный снимок вкралась ошибка.

Проверьте себя, заметите ли вы ее.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Скотт Моррисон с семьей

Правильный ответ: премьер-министр сидит в одинаковых незапятнанно белых кросовках, но обе ноги политика левые.

Кому-то из помощников политика, вероятно, пришла в голову мысль сделать начальника более благообразным и скрыть его старую обувь.

Фотографию вскоре убрали с официального сайта Моррисона, заменив оригинальным снимком.

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Сам Моррисон не остался в стороне и написал в "Твиттере": "Сообщение для моей канцелярии: "Я не просил чистить мне обувь, но если вам непременно хочется что-то отфотошопить, то обратите внимание на волосы на моих ногах (или их отсутствие), а не на ноги". И вот моя обувь во всей красе - мой выбор всякий раз, когда я вылезаю из костюма".

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Был ли мак?

В ноябре 2015 года канцелярия тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона разместила к годовщине окончания Первой мировой войны фотографию политика в "Фейсбуке".

Кэмерон со значком мака на груди - казалось бы, ничего необычного, многие британские политики носят на лацкане такой значок в память о погибших в Первой мировой.

Но бдительный пользователь "Твиттера" вспомнил, что похожую фотографию, но без мака, уже где-то видел.

Память его не подвела, фотография действительно была сделана в июле 2015 года, а мак к пиджаку премьера просто пририсовали.

Снимок убрали, а Кэмерон чуть позже уже по-настоящему сфотографировался со значком мака.

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Трюки с анатомией

В советское время родимое пятно Горбачева то появлялось на телеэкранах, то исчезало из газет - публиковать фотографии генсека с родимым пятном редактора не решались, несмотря на то, что сам он охотно появлялся перед телекамерами и очевидно нисколько не стеснялся.

Image caption Михаил Горбачев в 1991 году

Ким и улыбка на "России-1"

В эфире "России-1" в июне 2018 года северокорейского лидера показали с улыбкой на лице, хотя в оригинале он не улыбался.

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Некоторым интернет-пользователям фотография улыбающегося Ким Чен Ына показалась ненастоящей.

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Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев критикам ответил, что редакция не пользовалась инструментами для редактирования, а чудеса преображения объяснил мастерством фотографов.

"Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы", - говорил Киселев.

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Один, два, три - четыре?

В 2008 году Иран провел испытания ракет. На вполне официальной фотографии видно, что три ракеты взлетели в воздух, а четвертая осталась на пусковой платформе.

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Чуть позже на новостном сайте Корпуса стражей исламской революции появилась почти такая же фотография, но на которой уже четыре ракеты летят в небо.

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Три руки, три ноги и другие ляпы

Умение редактировать фотографии, как известно, особенно ценится в мире моды: практически все фотографии моделей так или иначе отретушированы: им удлиняют или сокращают подбородки, меняют талию, увеличивают или уменьшают грудь, переделывают руки, ноги и другие части тела.

В октябре 2017 года французские власти придумали, как сделать этот процесс более прозрачным и обязали всех редакторов журналов мод и авторов рекламы сопровождать соответствующим предупреждением любую коммерческую фотографию, подвергшуюся процессу цифрового монтажа.

Фотосессия американского фотографа Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair в январе 2018 года обернулась конфузом. Фоторедакторы издания пририсовали телеведущей-миллиардеру Опре Уинфри третью руку, а голливудская актриса Риз Уизерспун оказалась с тремя ногами.

Три ноги появились в свое время и у бывшего президента Франции Николя Саркози - журнал Paris Match в 2008 году отретушировал голову телохранителя, стоявшего позади Саркози, но забыл про ногу.