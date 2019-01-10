СМИ России: репрессии за "лайки" и репосты закончены?

В обзоре российских газет 10 января:

"Ведомости": потребность в делах об экстремизме исчезла

Заработали президентские поправки о декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса, пишут "Ведомости", и теперь пересмотра дел могут потребовать около 2000 осужденных за "лайки" и репосты.

Поводом к такому предположению стало прекращение уголовного дела в Екатеринбурге. Ранее в суд было передано дело 57-летнего лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Мануйленко, который сделал два репоста в соцсети "ВКонтакте", за что был обвинен в разжигании ненависти. О прекращении дела в связи с декриминализацией 282-й статьи сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Бушмаков, защищающий Мануйленко.

Издание напоминает, что 27 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал два закона о частичной декриминализации состава ст. 282 УК. Они были внесены в Госдуму президентом в октябре и вступили в силу 5 января.

"Фактически дела об экстремизме стали прекращаться по разным основаниям еще осенью прошлого года, когда президент внес соответствующие законопроекты в Госдуму. Только нам известно о десятке подобных случаев, на самом деле их должно быть еще больше", - комментирует руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Но формально 9 января - первый рабочий день после вступления поправок в силу, напоминает он, и теперь суды и следователи могут прямо применять эту норму. Ранее осужденные могут добиваться пересмотра приговора. Ежегодно по декриминализованной части 282-й статьи осуждали 500-600 человек, следовательно на пересмотр могут претендовать около 2000 осужденных, чей срок наказания или испытательный срок еще не истек либо с них не снята судимость, подсчитал Чиков.

Уже в прошлом году можно было фиксировать сокращение уголовных приговоров не только по ст. 282, но и по всем остальным преступлениям экстремистской направленности, говорит директор центра "Сова" Александр Верховский. По предположению эксперта, правоохранительная система стала готовиться к введению поправок еще год назад. И это позволяет надеяться, что возврата к прежнему масштабу уголовных репрессий за "лайки" и репосты не произойдет, считает Верховский.

Чиков также не верит в то, что полиция начнет с удвоенной энергией штрафовать нарушителей: в силу инерции системы ей понадобится не менее года на настройку практики, объясняет он. А если исходить из той версии, что декриминализация статьи об экстремизме стала результатом межведомственной конкуренции между МВД и ФСБ, то потребность в таких делах может уже и не возникнуть.

РБК: хакер рассказал о работе под контролем ФСБ

Хакер из группировки "Анонимный интернационал" (также известной как "Шалтай-Болтай") Константин Тепляков сообщил изданию РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Это стало его первым заявлением после условно-досрочного освобождения из петербургской ИК-5.

"Связь с сотрудниками ФСБ держал [руководитель "Анонимного интернационала" Владимир] Аникеев. Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер", - рассказал Тепляков, уточнив, что лидер группировки не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты.

"Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ, - рассказал Тепляков. - Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то - прекратить".

Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами "Анонимного интернационала". Офицерам ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову, Дмитрию Докучаеву, а также ряду предпринимателей вменяется госизмена (ст. 275 УК), связанная с передачей секретных сведений спецслужбам США, напоминает газета.

То, что в отношении хакеров из "Шалтая-Болтая" в итоге возбудили уголовное дело, Тепляков связывает с конфликтом внутри ФСБ: "Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность".

Издание напоминает, что Теплякову, Аникееву и другим членам "Анонимного интернационала" вменяли неправомерный доступ к охраняемой законом информации (ст. 272 УК). Они в том числе взломали переписку помощника президента Андрея Белоусова, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова, признали следствие и суд.

В блоге "Шалтая-Болтая" публиковалось содержание почты пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других чиновников.

Тепляков, как и еще один член группы Александр Филинов, лишь частично признал вину. Обвиняемые обращали внимание суда на фальсификации (в публикации переписки чиновников), однако суд не принял их доводы во внимание, объяснил Тепляков.

"Коммерсант", РБК: санкционная замена для доллара

ЦБ раскрыл данные об управлении активами в иностранной валюте и золоте. Оказалось, что за июль 2017 - июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое - с 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро - пропорционально выросла, пишет "Коммерсант".

Издание напоминает, что в апреле-мае прошлого года, после объявления США новых жестких антироссийских санкций, начался ускоренный вывод резервов РФ из гособлигаций США. Тогда вложения России сократились вдвое, с 96,1 до 48,7 млрд долларов, в мае - еще втрое, до 14,9 млрд. На пике в феврале 2013 года (до крымских событий) российские вложения в UST достигали 164,3 млрд.

В середине октября президент России Владимир Путин объяснял, что Банк России был вынужден изменить структуру резервов из-за политических рисков. Примерно тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов с учетом экономических, финансовых и геополитических рисков.

РБК называет майскую распродажу гособлигаций США беспрецедентной. По мнению газеты, продажа активов произошла сразу после апрельского раунда санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, их компаний En+, Rusal и "Ренова".

Также издание высчитывает, в каком объеме ЦБ сократил резервы в долларах. По подсчетам газеты, во втором квартале 2018 года ЦБ перевел примерно 100 млрд из долларов США в евро, юани и иены.

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Обзор подготовил ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си