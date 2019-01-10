Пресса Британии: российских наемников нашли в Судане

В обзоре британской прессы:

Что делают российские наемники в Судане?

Корреспондент Times в Африке рассказывает, что в столице Судана были замечены русскоязычные наемники. Это вызывает опасения, что Кремль оказывает поддержку президенту страны Баширу в то время, когда по стране прокатилась волна антиправительственных протестов.

По мнению издания, протестная активность - самая большая угроза, с которой столкнулась военная диктатура Башира за 30 лет у власти.

Times отмечает, что отправка российских наемников произошла в то время, когда Кремль ищет возможность развивать торговлю, безопасность и оборону в этой части африканского континента.

Российские власти, по сведениям издания, за последние два года запустили энергетические проекты в Республике Конго, Нигерии и Судане. Также российские компании вовлечены в 400-миллионный платиново-добывающий проект в Зимбабве, а также в крупный проект в Египте и 220-миллионный проект в Гвинее.

Редко появляющийся на публике президент Судана выступил перед своими сторонниками, и, имея ввиду начавшиеся в прошлом месяце протесты, заявил, что не позволит сделать с Суданом то, что сделали с другими странами.

В совместном заявлении, сделанном британскими, американскими, канадскими и норвежскими дипломатами, выражалось возмущение жестким подавлением мирных демонстраций, проведенном спецслужбами Судана.

Со ссылкой на оппозицию страны Times пишет, что замеченные в городе наемники работают на компанию "Вагнер", которая проводит стратегические и практические тренинги для суданской разведки и спецслужб.

В подтверждение своих слов представители оппозиции продемонстрировали фотографии десятков белых мужчин в камуфляжной форме, передвигающихся на бронированной технике и патрулирующих антиправительственные митинги в Хартуме.

Газета отмечает, что, по мнению аналитиков, Башир, как и Башар Ассад, скорее допустит начало гражданской войны, что отречется от власти из-за страха перед Гаагским трибуналом.

В своем анализе газета напоминает, что СССР был крупнейшим поставщиком оружия и консультантов в африканские страны, тогда стремившиеся сбросить оковы европейской колонизации.

Также в те времена Москва эксплуатировала межэтнические разногласия и конфликты, чтобы культивировать антизападные настроения среди коренного населения африканских стран.

Но после распада СССР влияние Москвы в регионе сошло на нет. Теперь же, по мнению Times, борющийся с гегемонией США Путин начал вновь развивать коммерческие и оборонные связи со странами континента. Такая политика российских властей также помогает открыть этот рынок для российских компаний, попавших под американские санкции.

Так что у России есть все основания поддерживать правящие режимы против повстанцев и оппозиции, полагает газета.

Франция и Германия решили стоять друг за друга

Times рассказывает, что Германия и Франция готовятся подписать беспрецедентный пакт, который аналитики называют прототипом будущего Евросоюза.

Договор, расширяющий сотрудничество между странами, будет подписан в Ахене 22 января, ровно через 55 лет после того, как Шарль де Голль и Конрад Аденауэр подписали так называемый "Елисейский договор" между Францией и тогдашней ФРГ.

Новый договор не только укрепит сотрудничество во всех областях, но предполагает создание евроокругов - особой формы европейской интеграции между населенными пунктами, расположенными на приграничных территориях двух стран - на всей протяженности границы Франции и Германии. На сегодняшний день уже есть один франко-германский евроокруг "Страсбур-Ортенау", включающий французский Страсбург, немецкие Кель и Оффенбург.

По мнению Times, место подписания нового братского договора выбрано символическое. Ахен, который по-французски известен как Экс-Ля Шапель, был столицей франкской империи при Карле Великом, а с тех пор не раз переходил от Франции к Германии и обратно.

Кроме того, именно в этом городе были заключены целых два исторических мирных договора: Ахенский мир (1668), положивший конец Деволюционной войне, и Ахенский мир (1748), завершивший войну за австрийское наследство. Здесь же в 1818 году прошел Ахенский конгресс, протокол которого дополнял постановления Венского конгресса 1815 года.

Практический смысл нового Парижско-Берлинского пакта, как пишет издание, заключается в том, что теперь руководство двух стран будет проводить отдельные консультации до всех крупных совещаний на уровне ЕС и Совета Европы и вырабатывать единую позицию по всем вопросам.

Похоже, что такое объединение усилий и без того двух самых мощных стран ЕС, стало одним из последствий брексита.

Предполагается, что теперь Франция будет лоббировать принятие в Совет Безопасности ООН Германии, чего не только давно добивается сама Германия, но в чем нуждается и ЕС, чтобы иметь в СБ больше голосов, т.к. Британия останется в нем как независимое государство.

ЕС опасается, что, имея всего один голос в СБ ООН, он не сможет должным образом лоббировать свои интересы, а попытки добиться отдельного места для представителей Брюсселя пока не встретили понимания.

Оставшиеся страны ЕС с опасением относятся к грядущему мощному альянсу Германии и Франции, остерегаясь, что и без того самые влиятельные и богатые страны получат уж слишком большое преимущество перед остальными.

Times отмечает, что такой союз, скорее, стоит приветствовать, потому что доминирующие в других регионах или откровенно крайне левые политики или атавистические националистические партии недоговороспособны, а для того, чтобы ЕС сохранился и смог противостоять вызовам США, России, Китая и Индии франко-германское евроядро просто необходимо.

Британские ученые изучили "пивные" животы

Британские ученые из Университета Лафборо нашли опасную зависимость между "пивным животом" и риском развития Альцгеймера. Об их исследовании рассказывает Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга, что в свою очередь ассоциируется с высоким риском снижения памяти и развитием болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний.

Исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек в Британии в возрасте около 55 лет. Им не удалось, впрочем, определить причинно-следственную связь: ведет ли ожирение к изменениям в мозге или наоборот изменения в мозге являются причиной ожирения у стареющих людей.