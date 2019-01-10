Леокадия Кашперова и другие женщины, чьи имена исчезли из истории музыки

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Вот они: Флоренс Беатрис Прайс, Марианна Мартинес, Августа Холмс, Леокадия Кашперова и Иоганна Мюллер-Херманн

Вы когда-нибудь слышали о Леокадии Кашперовой, Флоренс Беатрис Прайс, Марианне Мартинес, Августе Холмс и Иоганне Мюллер-Херманн?

Все они были успешными композиторами, заслужившими признание и любовь слушателей при жизни. Однако после смерти их имена и произведения оказались забыты.

Пора это исправить.

Группа первоклассных ученых - в партнерстве с BBC Radio 3 и Британским советом по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук - разыскала забытые музыкальные произведения этих авторов в архивах, библиотеках и частных коллекциях. Некоторые из них не звучали со времен первого исполнения.

Затем музыку отредактировали и сделали профессиональную запись при участии оркестров и хоров Би-би-си, а также солистов и камерных групп радиостанции Би-би-си Radio 3.

Впервые за долгие десятилетия эта музыка получила шанс вернуть себе свое законное место в наследии классической музыки.

Давайте познакомимся с композиторами поближе.

Леокадия Кашперова (1872-1940)

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Кашперова была блестящим пианистом и уважаемым композитором, но спустя годы ее знают лишь как преподавателя фортепиано Игоря Стравинского

Леокадия Кашперова - российская пианистка, композитор и педагог. Она родилась в Ярославской губернии, окончила Петербургскую консерваторию по классу фортепиано. Концертировала в России и за рубежом как солистка и ансамблистка.

Кашперова была первой исполнительницей ряда сочинений Милия Балакирева и Александра Глазунова.

Среди ее собственных сочинений - симфония, увертюра, кантата "Орваси", концерт для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальные произведения, например, "Русская серенада" и две сонаты для виолончели и фортепиано.

Кашперова вышла замуж за известного революционера Сергея Андропова, он брал у нее уроки фортепиано. Вместе с ним она переезжала в Ростов-на-Дону, Одессу и, наконец, вернулась в Москву.

Здесь она продолжала писать музыку, но выступала очень редко и известна была преимущественно как преподаватель фортепиано Игоря Стравинского.

О Кашперовой вспомнили вновь благодаря исследованиям британского музыковеда, доктора Грэхэма Гриффитса, который занялся изучением ее музыкальных произведений.

Он утверждает, что без Кашперовой не развился бы неоклассический стиль Стравинского, характерный для его произведений 1920-х годов.

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster

Послушать музыку Кашперовой можно здесь - Симфония си минор в исполнении симфонического оркестра Би-би-си

Флоренс Беатрис Прайс (1887-1953)

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Флоренс Беатрис Прайс считается первой женщиной-композитором афро-американского происхождения

Флоренс Прайс родилась в богатой афро-американской семье. Полагают, что она - первый симфонист афро-американского происхождения в истории и уж точно первая афро-американка, чьи произведения исполнил ведущий симфонический оркестр.

Прайс родилась в штате Арканзас. Ноты ее первого музыкального произведения были опубликованы, когда ей было 11 лет. В 1903 году ее приняли в музыкальную консерваторию Новой Англии, которую она закончила с отличием по двум дисциплинам и получила диплом преподавателя фортепиано.

Но в месте в Ассоциации преподавателей музыки Флоренс отказали - из-за цвета кожи.

В 1925 и 1927 годах Прайс получила престижную музыкальную награду, и ее Симфония No 1 ми минор была исполнена симфоническим оркестром Чикаго в 1932 году.

Она достигла успеха в то время, когда на юге США действовали ограничительные законы для афро-американцев, а в Нью-Йорке набирало обороты движение "Гарлемский ренессанс", оказавшее огромное влияние на возрождение афро-американского искусства в Соединенных Штатах.

Многое из того, что мы знаем о Флоренс Прайс сегодня, обнаружил доктор Ширли Томпсон, композитор из Вестминстерского университета, который занимается исследованием ее жизни и музыки.

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster

Послушать музыку Прайс можно здесь - Симфонический оркестр Би-би-си и дирижер Джейн Гловер исполняют концертную увертюру No 2

Марианна Мартинес (1744-1813)

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Марианна Мартинес была очень популярна в Европе при жизни. Но ее произведения? в отличие от музыки ее современников-мужчин, таких как Гайдн или Моцарт, были забыты после смерти

Марианна Мартинес - австрийский композитор, певица и пианист из знатной неаполитанской семьи.

Большой семейный дом в Вене, в котором она выросла, был также домом композитора Йозефа Гайдна и либреттиста Пьетро Метастазио.

Мартинес виртуозно владела клавишными и написала много фортепьянной музыки, получив поддержку Метастазио и нескольких композиторов.

Ее салон посещали выдающиеся музыканты, даже Моцарт выступал там однажды.

При жизни она, безусловно, пользовалась славой во всей Европе, но впоследствии о ее музыке вспоминали редко.

Профессор Джереми Левелин, который исследовал творчество и жизнь Мартинес, собирается воссоздать ее ораторию "Святая Елена" на текст Метастазио.

Это произведение, написанное женщиной-композитором о женщине-святой, посвящено эпохе правления императрицы Марии Терезии Австрийской, сделавшей многое для развития искусства.

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster

Послушать музыку Мартинес можно здесь - сопрано Илона Домнич исполняет "Луч света" из оратории "Святая Елена"

Августа Холмс (1847-1903)

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Августой Холмс восхищались Лист, Россини и Сен-Санс

Августа Холмс - французский композитор ирландского происхождения.

Холмс с детства была очень музыкальна, но родители не поддерживали ее стремление к музыке, и она смогла начать свою карьеру композитора только после их смерти.

Отважная и принципиальная, жившая не по правилам, Холмс обладала широким кругом друзей и почитателей в музыкальной среде, включая Листа, Россини, Сен-Санса и Сезара Франка, с которыми она училась.

Она была многодетной матерью, родила пятерых детей от поэта Катюля Мендеса.

"Холмс уважали как создателя музыки, свободной от сантиментов. Ее музыку часто описывали как мужественную", - говорит исследователь ее жизни и творчества Анастасия Белина-Джонсон.

Холмс стала первой женщиной, чья опера была поставлена в Париже в 1895 году. Она также является автором масштабных оркестровых и хоровых произведений, написала пьесу для 1200 исполнителей к столетию Французской революции.

Первые записи музыки Августы Холмс были сделаны только в 1994 году, а большая часть ее творческого наследия до сих пор не найдена.

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster

Послушать музыку Холмс можно здесь - Симфонический оркестр Би-би-си и дирижер Джейн Гловер исполняют "Аллегро Фероче" (1876)

Иоганна Мюллер-Герман (1868-1941)

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster Image caption Иоганна Мюллер-Герман преподавала теорию и композицию музыки в Новой консерватории Вены

Иоганна Мюллер-Герман - австрийский композитор и педагог.

Сперва она работала учителем начальной школы, но оставила эту работу после свадьбы и начала писать музыку.

Она стала известна благодаря своей оркестровой и камерной музыке и песням, а среди профессионалов - мастерству использования хроматических интервалов.

Мюллер-Герман училась у Александра Землинского и Йозефа Ферстера, а после того, как Ферстер покинул свой пост в Новой консерватории Вены в 1918 году, стала преподавать там теорию и композицию музыки.

Несмотря на то, что она преподавала в консерватории более 20 лет, сейчас Мюллер-Герман практически неизвестна, сохранилось только несколько записей ее произведений.

"Вклад женщин в культурную жизнь Вены этого периода был подзабыт в результате господства нацисткой идеологии и разрушений, которые принесла Вторая мировая война", - говорит музыковед Карола Дарвин, исследовавшая жизнь и творчество Иоганны.

"Произведения Иоганны Мюллер-Герман заслуживают более широкого распространения не только благодаря своему качеству, - подчеркивает Карола Дарвин, - но и потому, что они были неотъемлемой частью необычайного творческого расцвета Вены".

Правообладатель иллюстрации Jim Sangster

Послушать музыку Холмс можно здесь - сопрано Илона Домнич исполняет произведение "Ранняя весна"