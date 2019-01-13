Правообладатель иллюстрации Universal Studios Image caption Создатели фильма "Лицо со шрамом" вдохновлялись атмосферой отеля Mutiny

В конце 1970-х и начале 1980-х годов Майами тонул в крови, кокаине и миллионах долларов наличными. На улицах стреляли и взрывали, а коррумпированной полиции было не до того.

Так называемые "кокаиновые ковбои" (наркоторговцы из Латинской Америки, прежде всего, из Колумбии - прим. ред.) принесли с собой волну насилия в спокойный город, где некогда любили жить пенсионеры: Майами в одночасье превратился в настоящую столицу убийств.

Посреди всего этого хаоса находилось странное, сюрреалистическое место, где мафиози, чиновники и знаменитости проводили ночи, полные гламура, алкоголя, секса и наркотиков.

"Это был рай посреди ада", - так описывает это место в беседе с Испаноязычной службой Би-би-си Mundo писатель и журналист Робен Фарзад, автор книги "Отель "Лицо со шрамом": как кокаиновые ковбои веселились и делили контроль над Майами".

Правообладатель иллюстрации Carolyn Robbins Image caption Каждый номер в отеле Mutiny был оформлен в особом стиле

В своей книге Фарзад описывает отель Mutiny, который находится в десяти минутах езды от центра Майами.

В то время Mutiny был центром местной элиты и городского шика. "В Нью-Йорке была "Студия 54" (знаменитый ночной клуб и дискотека - прим. ред.), в Майами был Mutiny", - говорит Фарзад.

Отель был своеобразной роскошной витриной, где можно было посмотреть на богатых людей и показать себя. Колумбийские и кубинские мафиози прожигали там тысячи долларов, а рядом с ними жили рок-звезды из Led Zeppelin, The Eagles и Fleetwood Mac, Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли, Арнольд Шварценеггер.

"Одним из постояльцев отеля был молодой бедный певец по имени Хулио Иглесиас. Он умолял местного диджея, чтобы тот поставил записи его песен", - рассказывает Фарзад.

По словам журналиста, в Mutiny также бывали известные политики, среди которых сенатор Тед Кеннеди, братья Джеб и Джордж Уокер Буши, а также Гамильтон Джордан, глава аппарата Белого дома при президенте Джимми Картере.

Ванна шампанского и оргии с головами львов

Однако у отеля Mutiny была и своя темная сторона. В элитное общество просачивались наркобароны, которые заполняли город кокаином.

Правообладатель иллюстрации Carolyn Robbins Image caption Интерьер отеля должен был "обольстить латиноамериканского мачо"

Есть сведения о том, что знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар как минимум один раз останавливался в Mutiny, говорит Фарзад.

"В том, чтобы посетить Mutiny, не было ничего странного. Если вы шли туда пообедать, то это не значило, что вы нечисты на руку. Самое интересное начиналось там с наступлением ночи", - рассказывает журналист.

Все в этом заведении было предназначено для получения удовольствий и всевозможных излишеств.

Основателем легендарного отеля был Бертон Голдберг - человек, которого называли "Хью Хефнером из Майами".

Правообладатель иллюстрации Mutiny Hotel Image caption Бертон Голдберг (справа) был также известен как "Хью Хефнер из Майами"

В конце 1960-х годов Голдберг решил создать такое место, где "любая фантазия может стать реальностью".

Учитывая, что основными постояльцами должны были быть новоиспеченные богачи из Колумбии, Венесуэлы, Кубы и стран Центральной Америки, дизайнер нового отеля решила оформить интерьер в стиле "обольщения латиноамериканского мачо".

Для этого были спроектированы 130 тематических номеров, каждый из которых соперничал с соседним по причудливости и экстравагантности дизайна.

Названия комнат говорили сами за себя: "Горячая карамель", "Сафари", "Египетский караван", "Одиссея", "Алый тюльпан", "Пятое измерение", "Внешнее пространство" и т.д.

Фарзад рассказывает историю, которую поведал ему один из постояльцев Mutiny: однажды во время вечеринки он вышел из своего номера и заглянул в номер "Сафари", где проходила оргия, участники и участницы которой использовали головы львов и слонов.

Правообладатель иллюстрации Carolyn Robbins Image caption Гости Mutiny стремились показать, что деньги для них не имеют смысла

Также известен случай, когда группа наркоторговцев потратила 20 тыс. долларов на то, чтобы наполнить ванну шампанским.

"Все это не имело никакого смысла, но им было важно показать, что деньги для них ничего не значат", - говорит Фарзад.

В разгар праздника в ритме музыки диско было несложно понять, кто есть кто. Например, кубинские наркобароны выглядели очень ярко и экстравагантно. Колумбийцы, напротив, смотрелись весьма скромно, поскольку этого требовали их главари.

Посетителей отеля ублажали миловидные "девушки Mutiny", которые зарабатывали тысячи долларов чаевых всего за одну ночь.

Атмосфера в заведении была просто умопомрачительной, и никто не решался ее нарушать.

Полицейские, которым удавалось попасть в отель под прикрытием, прекрасно понимали, с кем они имеют дело. В любой момент они могли окружить отель и закрыть его, однако все, что они там видели, было настолько дорогим, что никто не решался на это.

Эта сказочная атмосфера передана в криминальной драме Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом" 1983 года. Сценарий к фильму написал Оливер Стоун, а главную роль сыграл Аль Пачино.

Как рассказывает Фарзад, вымышленный клуб "Вавилон", который посещают герои фильма, во многом похож на отель Mutiny.

Стоун, Пачино и Де Пальма бывали в легендарном отеле, а в одном из эпизодов сценария герои даже случайно произносят его название, когда речь идет о "Вавилоне".

"То, как описан клуб "Вавилон", в точности напоминает отель Mutiny", - говорит Фарзад, который читал сценарий картины.

Дурная репутация

Сумасшедшая вечеринка в отеле Mutiny продолжалась до 1981 года. В этом году насилие в Майами достигло беспрецедентного уровня.

"Это уже был вопрос жизни или смерти, а не только секса, наркотиков и диско", - говорит Фарзад.

Правообладатель иллюстрации Nelson Aguilar Image caption Наркобароны часто дружили с популярными артистами. На фото: наркоторговец Нельсон Агилар (слева) и певец Рик Джеймс

Поворотным пунктом в истории отеля можно считать убийство одной из "девушек Mutiny" по имени Маргарита, тело которой нашли завернутым в гостиничную простыню.

"Это стало тревожным звонком для всех сотрудников отеля. Теперь они понимали, что любой из них может оказаться на месте Маргариты", - говорит Фарзад.

Полиция начала усиливать свою активность; тем временем в отеле быстро распространялся СПИД, а драки между посетителями-наркоторговцами становились все более жестокими. Все это неизбежно приводило к потере клиентов.

Кроме того, в том же районе города открывались другие клубы, у которых не было столь дурной репутации.

Image caption От старого отеля Mutiny остался лишь фасад, атмосфера внутри сегодняшнего отеля совершенно другая

Владельцы новых заведений, в частности, не допускали в свои клубы "мариелитос", кубинских эмигрантов, которые массово прибывали в США в 1980-х годах и многие из которых занимались наркотрафиком в Майами.

В итоге Голдберг продал свой отель в 1984 году. Он стоял заброшенным вплоть до середины 1990-х годов, когда его купила местная гостиничная сеть. Новая атмосфера отеля разительно отличалась от той, что царила там в 1970-е годы.

"Сегодня это тихий отель, никаких ярких эмоций, ничего не осталось от былой сексуальности", - говорит Робен Фарзад.

Сегодня сложно себе представить существование такого отеля, как Mutiny. Как отмечает журналист, это заведение стало символом "эпохи невинности", которая постепенно начинала сменяться кокаиновой лихорадкой и хлынувшей за ней волной насилия.

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