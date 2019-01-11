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Проходящая в Лас-Вегасе ежегодная выставка CES 2019 каждый день удивляет нас электронными новинками, которые в самом ближайшем будущем появятся в домах, офисах и даже на полях.

Вот некоторые из самых интересных гаджетов.

Электрический чоппер

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Компания Harley-Davidson показала свой первый электрический мотоцикл. Производитель объявил, что начинает принимать предварительные заказы уже сейчас, а поставки, скорее всего, начнутся осенью. Цены на электрические "харлеи" начинаются с 29 800 долларов.

Пока неизвестно, как отнесутся к новинке фанаты мотоциклов под знаменитым брендом, которому уже 116 лет.

Компания пообещала, что фирменный звук "харлея", хотя и несколько преобразится, но будет все равно узнаваем. Согласно заявленным характеристикам, электроцикл сможет разгоняться до 100 км/час за 3,5 сек, и в городских условиях сможет проехать почти 180 км от одной зарядки.

Жилет с подушкой безопасности

Специально для велосипедистов был разработан жилет B'Safe со встроенной подушкой безопасности.

Его производитель - французская компания Helite - уверяет, что подушка будет срабатывать автоматически в случае аварии, защищая тем самым любителей велотранспорта от травм.

Устройство использует два сенсора: один прикреплен к седлу, а второй находится внутри жилета. Сенсоры фиксируют момент падения человека, и, по утверждению производителя, подушка безопасности срабатывает практически моментально.

Как ожидается, стоимость "умного" жилета составит 650-700 долларов.

Правильная диета через анализ дыхания

На выставке было представлено устройство компании Lumen, которое анализируют дыхание человека и на основе этого выбирает ему оптимальную диету. Оно связано с приложением на смартфоне, которое среди прочего выявляет, насколько эффективно происходит пищеварение и сжигание калорий.

Принцип работы гаджета - выявление уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По утверждению компании, это позволят отслеживать процесс обмена веществ, который, среди прочего, преобразует потребляемую пищу в энергию.

Основатель компании Дрор Седар рассказал в интервью Би-би-си, что гаджет оставит в прошлом необходимость высчитывать количество сахара в том или ином блюде и количество потребленных калорий.

По его словам, приложение будет сообщать пользователю, что в большей степени сжигает его организм - углеводы или жир. На основе этого он затем будет предлагать рецепты, которые будут способствовать сжиганию жиров, и в итоге будет составлять требуемую диету.

Комбайн с искуственным интеллектом

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Компания John Deere привезла на CES 2019 20-тонный комбайн, обладающий искусственным интеллектом. Машину можно запрограммировать по параметрам GPS, которые отправят комбайн на самостоятельную уборку урожая.

При этом какого-то дополнительного контроля со стороны фермера, по утверждению производителя, не требуется: агрегат не отходит с заданного пути более чем на 2,5 см. Но сделать это все же можно при помощи специального приложения для смартфона. В комбайне установлены две камеры, которые оценивают качество собираемого зерна.

Во время работы комбайн собирает данные о состоянии земли и условиях сбора урожая, что позволяет снизить потери и повысить эффективность.

"Машина не только собирает зерно, она также собирает данные, что поможет фермерам в принятии решений [по выращиванию и сбору урожая] в следующем году", - цитирует The Star представителя компании Дину Ковар.

Хлебный бот

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Компания Wilkinson Baking назвала свою разработку хлебным ботом. Он берет на себя не только автономное приготовление хлеба, но и его продажу.

Все что нужно сделать, это засыпать в агрегат сухую смесь для приготовления теста, после чего бот самостоятельно смешает его с водой и дрожжами в необходимых пропорциях. Тесто затем распределяется по формам, после чего начинается процесс выпекания. Можно задать специальную температуру.

После этого буханки хлеба охлаждаются в стеклянной камере. Там их могут выбрать и приобрести покупатели при помощи специального тачскрина. Весь процесс, по заявлению производителя, занимает от одного до полутора часов, а новый цикл выпечки можно начинать каждые шесть минут.

Кормушка, узнающая кошек по мордам

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Итальянская компания Volta использовала технологию распознавания лиц, или в случае этого устройства - морд, для создания "умной" кормушки для кошек. Гаджет Mookie узнает вашего питомца, отсканировав его, То есть чужое животное подкрепиться из него не сможет.

Кормушка автоматически открывается лишь в случае, если "узнает" подошедшего к ней кота. Все остальное время еда надежно закрыта.

Автоматическая миска умеет подключаться к Wi-Fi и через специальное приложение отправлять владельцу кота информацию о том, поел их любимец или нет, сопроводив его коротким видеоклипом.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в сентябре.

Чемодан-робот

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Американо-китайская компания ForwardX Robotics показала чемодан на колесах Ovis Suitcase, особенность которого в том, что его не нужно катить - он сам следует за своим владельцем.

По сути это робот, призванный облегчить жизнь путешественника. С помощью технологии искусственного интеллекта чемодан четко отслеживает движение хозяина и следует за ним, причем не позади, а сбоку. Гаджет умеет видеть и объезжать препятствия, поэтому врезаться в других людей он не будет.

Если чемодан необходимо поднять, например, на эскалаторе или на ступеньках, достаточно лишь положить ладонь на ручку, и автоматическая функция отключается. В комплекте с чемоданом будет поставляться "умный" браслет, который предупредит владельца, если его устройство укатилось более чем на два метра. А если случится немыслимое, и чемодан все же потеряется, его можно будет отследить с помощью GPS-трекера.

Устройство ForwardX Robotics обойдется в 800 долларов.