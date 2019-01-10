Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%
После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках магазинов появились упаковки по 9 штук.
За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат. Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.
"Девяток яиц, пожалуйста", - шутит автор поста на портале Pikabu.ru, в котором содержится фотография необычной упаковки. К моменту написания данной заметки пост набрал более 1600 комментариев пользователей.
Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирина Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук.
Корреспондент Би-би-си обнаружил подобную упаковку в одном из супермаркетов Spar в Санкт-Петербурге. Ее стоимость составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар). В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика "Вараксино" (представители компании не смогли предоставить оперативный комментарий Би-би-си).
Чьи еще упаковки похудели в России за последние годы?
Русская служба Би-би-си сравнила актуальные версии сайтов производителей с их прошлыми копиями, сохраненными в сервисе Wayback Machine, и нашла несколько примеров уменьшения упаковок у отдельных российских производителей за последние годы.
- Фруктовый сок: с 0,5 литров (2013) до 0,485 литров.
- Коровье молоко: с 1 и 1,5 литров (2012) до 0,95 и 1,45 литров соответственно.
- Сметана: с 350 граммов (2013) до 330 граммов (2016) и, наконец, до 315 граммов.
- Пористый шоколад в плитках: с 90 граммов (2015) до 82 граммов.
- Майонез: с 450 граммов (2010) до 400 граммов.
- Пиво в банке: с 0,5 литров (2012) до 0,45 литров.
- Сыр (нарезка): вместо 180 граммов (2016) появились две категории - по 125 и 150 граммов.
Шринкфляция на марше
Тенденция к снижению количества товара в одной упаковке при росте цены на него в экономической науке по аналогии с инфляцией называется "шринкфляция" (англ. shrinkflation). Ей подвержены многие товары: от кофе и фруктовых соков до туалетной бумаги.
Например, швейцарский производитель шоколада Toblerone увеличил расстояние между треугольными зубчиками в своих шоколадных изделиях.
Уменьшая объем товара, производители пытаются скрыть резкий скачок цены на товар для покупателей.