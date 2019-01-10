Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%

После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках магазинов появились упаковки по 9 штук.

За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат. Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.

"Девяток яиц, пожалуйста", - шутит автор поста на портале Pikabu.ru, в котором содержится фотография необычной упаковки. К моменту написания данной заметки пост набрал более 1600 комментариев пользователей.

Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирина Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук.

Корреспондент Би-би-си обнаружил подобную упаковку в одном из супермаркетов Spar в Санкт-Петербурге. Ее стоимость составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар). В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика "Вараксино" (представители компании не смогли предоставить оперативный комментарий Би-би-си).

Чьи еще упаковки похудели в России за последние годы?

Русская служба Би-би-си сравнила актуальные версии сайтов производителей с их прошлыми копиями, сохраненными в сервисе Wayback Machine, и нашла несколько примеров уменьшения упаковок у отдельных российских производителей за последние годы.

Шринкфляция на марше

Тенденция к снижению количества товара в одной упаковке при росте цены на него в экономической науке по аналогии с инфляцией называется "шринкфляция" (англ. shrinkflation). Ей подвержены многие товары: от кофе и фруктовых соков до туалетной бумаги.

Например, швейцарский производитель шоколада Toblerone увеличил расстояние между треугольными зубчиками в своих шоколадных изделиях.

Уменьшая объем товара, производители пытаются скрыть резкий скачок цены на товар для покупателей.