Кошка искусствоведа и звезды Би-би-си Бендора Гросвенора проделала дыру в портрете XVII века за авторством Джона Майкла Райта.

Британский искусствовед Бендор Гросвенор появился в пяти сезонах документального цикла Би-би-си "Подделка или удача?"

По словам Гросвенора, его кошка по кличке Падме испортила редкий шедевр XVII века, пока он восстанавливал её от выступившего на холоде конденсата.

Падме не упустила случая опробовать когти на портрете, который её владелец купил за 5 250 фунтов (6680 долларов).

"Когда я отошел, чтобы полюбоваться своей работой, моя кошка подпрыгнула, приземлившись прямо в центре картины", - сказал искусствовед Telegraph.

Правообладатель иллюстрации Heritage Images Image caption Джон Майкл Райт был одним из виднейших английских портретистов XVII века

Теперь Гросвенор говорит, что опус не удастся вернуть в первоначальное состояние, а реставрация будет стоить столько же, сколько сама работа.

"Райт - один из моих любимых художников, я купил этот портрет, потому что он был в отличном состоянии", - заметил телеведущий. - "Теперь он находится не в очень хорошем состоянии, но, по крайней мере, кошка испортила одежду на портрете, а не лицо".

Как добавил искусствовед, Падме явно не относится к числу фанатов художника.

Простодушие и решительность

Домашние животные не единственные, кто может нанести вред арт-объектам.

В конце октября прошлого года при попытке сделать селфи на выставке в Екатеринбурге девушка повредила работы Сальвадора Дали и Франсиско Гойи в центре искусств "Главный проспект".

В результате у картины Гойи была сломана рама и стекло, а у опуса Дали было повреждено и само полотно.

Посетительница из Челябинска объяснила, что случайно задела конструкцию, и полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В 2017 году попытка сделать селфи на фоне инсталляции современного художника Саймона Бёрча привела к "цепной реакции", когда целый ряд небольших постаментов обрушился один на другой.

Ущерб оценили в 200 тыс. долларов.

В октябре 2015 года схожим образом прославилась уборщица в итальянском Больцано, ловко отправившая в мусорную корзину инсталляцию под названием "Где мы будем танцевать сегодня?"

Инсталляция представляла собой разбросанные на полу сигаретные окурки, пустые бутылки из-под шампанского и конфетти.

Уборщица приняла произведение современного искусства за мусор, оставшийся с прошлого вечера, и отправила все в помойку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Пушистый Иисус" стал популярным арт-объектом в Борхе

Музей извинился перед посетителями и восстановил работу за пару часов.

Ну и конечно, в контексте порчи арт-объектов нельзя не вспомнить 81-летнюю пенсионерку Сесилию Хименес из испанской Борхи, которая скрупулёзно "реставрировала" фреску XIX века с Иисусом Христом в 2012 году.

Впоследствии старания бабушки позволили собрать более 50 тысяч евро на благотворительные цели.

Фанаты прозвали её творение "Пушистым Иисусом". Бабушка не возражала и даже запустила линию сувенирной продукции по случаю.