Парижский суд признал Петра Павленского виновным в поджоге Банка Франции

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS/Getty Images Image caption Петр Павленский и Ольга Шалыгина, фото 2017 года

Суд в Париже признал художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции, сообщает агентство Франс-пресс.

В октябре 2017 года Петр Павленский поджег дверь Банка Франции. После этой акции, которая, по его замыслу, должна была "положить начало всемирному пожару революции", Павленский его гражданская жена Ольга Шалыгина были задержаны полицией.

В заключении художник пробыл чуть меньше года. В судебном постановлении о продлении меры пресечения летом 2018 года были названы "бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности" Павленского. В сентябре он был отпущен под подписку о невыезде.

Теперь по решению суда он будет отпущен на свободу, так как большую часть реального срока отбыл во время расследования.

Ольга Шалыгина была приговорена к двум годам тюрьмы, в том числе к 16 месяцам условно.

"Это предупредительный приговор. В то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения", - сказал судья.

По решению суда Павленский и Шалыгина должны выплатить компенсацию Банку Франции в размере более 21 тысячи евро, сообщает "Новая газета".

Павленский объяснил свою акцию тем, что банк находится на месте Бастилии ("символа абсолютной монархии") и является "одним из основных символов оккупации Парижа".

Прокуратура настаивала на назначении художнику четырех лет тюрьмы, в том числе полутора лет условно с отъемом родительских и гражданских прав.

"В них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они напали не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие", - цитирует RFI выступление прокурора.

Во время судебного заседания произошел конфликт Павленского и судебной переводчицы, пишет газета Le Figaro. Она отказалась переводить выступление художника после того, как он начал кричать. Из-за этого судебное заседание пришлось прервать в ожидании нового переводчика. В ходе выступления художник заявил, что посвящает этот судебный процесс маркизу де Саду, который, по его словам, также пострадал от рук французского правосудия.

Павленский и Шалыгина уехали во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными.