Победители проиграли? Почему в Латвии провалилась попытка обновить власть

Правообладатель иллюстрации EPA/TASS Image caption Парламентские выборы прошли в Латвии еще в октябре, но страна до сих пор живет без правительства

Латвия четвертый месяц живет без правительства - переговоры о коалиции раз за разом заходили в тупик. В итоге год начался без бюджета, пенсионеры не дождались запланированного повышения пенсий, а родители - введения бесплатных детских обедов.

Несмотря на смену двух третей депутатского состава сейма, пост премьер-министра в итоге получает партия, набравшая всего 6,6% голосов. Популярная среди русскоязычного населения Латвии партия "Согласия", занявшая первое место, снова за бортом.

Результаты выборов

1. "Согласие" - 23 места (так называемая "русская" партия)

2. KPVLV (Кому принадлежит страна ЛВ) - 16 (новая партия)

3. Новая консервативная партия - 16 (новая партия)

4. Развитию/За - 13 (новая партия)

5. Национальное объединение VL-TB/LNNK - 13 (старая партия)

6. Союз зеленых и крестьян - 11 (старая партия)

7. "Новое Единство" - 8 (старая партия)

Выиграли проигравшие

Парламентские выборы прошли еще в октябре. "Предвыборные опросы показывали, что люди хотят перемен", - говорит Русской службе Би-би-си социолог Арнис Кактыньш.

В результате новые партии взяли две трети мест в парламенте, а традиционные - скатились вниз и потеряли влияние. Казалось бы, пришло время перемен. Но в латвийской парламентской демократии не всё так просто.

После месяцев переговоров, скандалов и взаимных обвинений власть снова вернулась к "старым политикам". Президент страны Раймонд Вейонис доверил формирование правительства депутату Европарламента Кришьянису Кариньшу из "Нового Единства". Это старая партия, которая в разных вариациях находится у власти не первое десятилетие.

Вместе с креслом премьер-министра эта партия, судя по всему, получит министерство финансов и министерство иностранных дел, то есть реальную власть. И это при том, что "Новое Единство" получило лишь восемь мест в сейме и является самой малочисленной в парламенте.

Правообладатель иллюстрации ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images Image caption Формировать правительство Латвии будет Кришьянис Кариньш из партии "Новое Единство", набравшей на выборах всего 6,6% голосов

Политологи и социологи затрудняются спрогнозировать, как избиратели отреагируют на эту номинацию - свежих опросов общественного мнения еще не публиковалось. Однако эксперты признают: учитывая политическое устройство Латвии и результаты выборов, другого премьера быть не могло.

По конституции Латвия - парламентская республика. Избиратели выбирают парламент, потом президент выдвигает кандидата в премьер-министры. Этот кандидат должен собрать большинство в парламенте, составить коалицию, поделить министерства и договориться о приоритетах. Потом сейм голосует за новое правительство.

То есть реальную власть и премьерский пост получает не тот, кто выигрывает выборы, а тот, кто умеет договариваться с конкурентами. За всю постсоветскую историю ни одной партии в стране ни разу не удалось получить абсолютное большинство и сформировать правительство самостоятельно - без необходимости собирать коалицию.

"Победа или плохие результаты выборов при пропорциональной избирательной системе всегда относительны. Это нормально", - сказала Русской службе Би-би-си политолог Ивета Кажока.

Ничего общего

Обычно весь процесс переговоров занимает несколько недель. Но в этот раз он затянулся на месяцы.

Перед выборами партии давали громкие, а иногда и невероятные обещания. В итоге каждая партия настаивала на своем, а существенного перевеса ни у кого не было (сразу пять партий набрали от 10 до 14,2%). Два кандидата от новых партий провалили переговоры, третий отозвал свою кандидатуру.

"Очень трудно формировать правительство, когда партии объединяет не то, что они будут делать, а то, чего они делать не будут. Все заявили, что никаких общих (политических) предприятий с [занявшей первое место на выборах так называемой русской партией] "Согласием" не будет - вот это всё, что их объединяет, - говорит Русской службе Би-би-си политолог Юрис Розенвалдс. - А так там целый ряд несовместимых позиций".

По словам социолога Арниса Кактыньша, противоречия вызваны не столько экономической программой, сколько личными установками. "Этим политикам будет нелегко договориться, имея в виду личности и размеры эго. Очень многие хотят играть первую скрипку. Но не может быть три первые скрипки в одном оркестре", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Янис Борданс - один из лидеров Новой консервативной партии, занявшей третье место на выборах. Ему президент Вейонис доверил первую попытку формирования коалиции. Борданс объясняет Русской службе Би-би-си, почему у него не получилось: "Думаю, потому что мы выступали против того, чтобы брать в коалицию Союз зеленых и крестьян (партия пока еще действующего премьера). Плюс, определенная политическая ревность - не хотели допустить, чтобы Новая консервативная партия формировала это правительство".

Вторым правительство формировал Алдис Гобземс, его партия КПВЛВ (Кому принадлежит страна ЛВ) пришла на выборах второй. Правительства у него тоже не получилось, объяснять причины провала Русской службе Би-би-си Гобземс не стал.

Однако в публичном пространстве широко обсуждались его противоречия с другими партиями (некоторых конкурентов Гобземс называл "вирусом в рецидиве"), а также возможные проблемы с допуском к государственной тайне и исключение из адвокатуры.

По словам Арниса Кактыньша, избиратели, судя по всему, не очень расстроились отсутствию правительства - за весь период затянувшихся переговоров рейтинги партий не упали.

Правообладатель иллюстрации ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images Image caption Президент Латвии Раймонд Вейонис

Зачем нужно правительство

Теоретически, некоторое время государство может функционировать и без правительства: зарплаты выплачиваются, налоги собираются, полиция и больницы работают. Однако есть решения, которые может принять только новое правительство - например, утверждение нового бюджета.

Бюджет утверждают в конце года, а правительства на тот момент в Латвии не было. В итоге 2019 год страна начала без бюджета. Это значит, что отложить пришлось очередные повышения пенсий и пособий, строительные проекты, открытие новых посольств и многое другое.

По этой же причине очередной бюджет не смогло принять Рижское городское самоуправление, где тоже пришлось отложить некоторые проекты - например, введение бесплатных обедов в детских садах.

Ирена живет в Риге и растит сына. В этом году он заканчивает детский сад. В политические нюансы формирования бюджета Ирена не углублялась, но бесплатных обедов очень ждала. "Была очень большая надежда, что не придется платить хотя бы за полгода. Это 45 евро в месяц, для среднестатистического человека сумма достаточная", - говорит она Русской службе Би-би-си.

А ведь помимо социальных проблем есть еще проблемы финансового сектора (в прошлом году Латвия пережила ряд банковских скандалов), которые должно решать новое правительство - об этом в январе заявил президент Раймонд Вейонис.

"Оставалось либо выдвигать кандидатом в премьер-министры представителя старых сил, либо идти на внеочередные выборы - это тоже в компетенции президента", - считает политолог Юрис Розенвалдс.

Без амбиций

В итоге президент номинировал третьего кандидата в премьеры. Им стал евродепутат Кришьянис Кариньш из "Нового Единства", занявшего седьмое место на выборах. То есть, несмотря на то, что избиратели хотели перемен, премьером они получают человека из "старой гвардии".

Как этот нюанс повлияет на доверие со стороны общества, в президентской канцелярии Би-би-си не объяснили. Однако заверили, что кандидатура Кариньша исходила от самих партий, а не от президента.

Самая малочисленная, но при этом самая опытная партия за несколько недель смогла составить коалицию, поделить посты и заручиться поддержкой большинства. Окончательного голосования в парламенте пока не было, однако эксперты не сомневаются в его успехе.

"У этой партии небольшие амбиции. Это значит, что остальные партии меньше боятся "Единства", чем других конкурентов", - говорит политолог Ивета Кажока.

Второй вопрос - насколько премьер из самой малочисленной партии сможет обеспечить дееспособное правительство, куда в итоге вошли политики с диаметрально противоположными взглядами по многим вопросам. По словам Юриса Розенвалдса, стабильность сомнительна. А политолог Алдис Гобземс уже заявил, что до следующих выборов новое правительство не дотянет.

Однако бурных протестов со стороны общества, по словам социолога Арниса Кактыньша, новое правительство не вызовет: несмотря на плохой результат его партии, сама личность потенциального премьера слишком нейтральна, чтобы стать поводом для негодования.

"Он довольно долгое время является политиком Европейского парламента, его мнение по разным вопросам в Латвии не слишком известно", - продолжает Ивета Кажока.

Ассимиляция - часть политики

Латвийские русскоязычные СМИ, тем не менее, широко обсуждают давнюю цитату Кариньша, когда он якобы призывал к ассимиляции русскоязычного населения страны.

Прокомментировать этот нюанс Ивета Кажока не смогла - про Кариньша в Латвии мало знают. Однако, по словам Кажоки, ассимиляция давно стала частью латвийской политики.

"Об этом свидетельствуют изменения в образовательной системе (перевод обучения в школах и вузах на латышский язык). Тут все зависит от того, что мы понимаем под ассимиляцией. По сути, та политика, которая в Латвии проводится, по моему мнению, ведет к ассимиляции", - добавляет политолог.

Правообладатель иллюстрации Президент Латвии Раймонд Вейонис Image caption Митинг против языковой реформы в школах. Рига, июнь 2018

Этническая политика, в свою очередь, тесно связана с позицией так называемой "русской" партии "Согласие". На выборах она пришла первой, однако представители "латышских" партий отказались с ней сотрудничать.

"Они демонстративно показывают, что они поддерживают путинский режим. Для Латвии это политически опасная позиция, поэтому мы не можем довериться такой политической силе", - объясняет бывший кандидат в премьеры Янис Борданс.

По словам Иветы Кажоки, так называемые правые политики не хотят работать с "Согласием" из-за боязни потерять популярность. "В прошлый раз партия, которая пыталась создать такую коалицию, потеряла популярность с 20 до 5%. Это пугает всю политическую элиту Латвии", - напоминает Кажока.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что изоляция "Согласия" - результат пропаганды: "Можно провести аналогии с нашим восточным соседом, где, как можно судить, последние годы из-за пропагандистской обработки часть элиты начинает верить в то, что звучит из зомбоящика. Нечто подобное и тут. Они так много говорили о прокремлевских силах, что начинают в это верить. И часть избирателей в это тоже верит. Вот такая тупиковая ситуация".