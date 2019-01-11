СМИ России: минкомсвязи раскритиковал закон о неуважении к власти

В обзоре российских газет 11 января:

"Ведомости": в неприличной форме

Материал в свежих "Ведомостях" посвящен двум резонансным законопроектам об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

По данным газеты, министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей. По словам замминистра Алексея Волина, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть.

У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напоминает чиновник: "Одна из задач государственных органов - спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные".

Что же касается ограничений на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан, то минкомсвязи в целом не против, но не согласно с внесенной редакцией, указывает Волин: чиновников опять же смущает, что эти нормы можно слишком широко трактовать.

Теперь, в грядущий понедельник, поправки рассмотрит комитет Госдумы по информационной политике, однако будут ли учтены рекомендации министерства, неизвестно, отмечает издание. Тем более что Комитет по безопасности и противодействию коррупции, являющийся соисполнителем по этим проектам, в среду уже рекомендовал поддержать оба документа.

Главные редакторы "Московского комсомольца" Павел Гусев и "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, входящие в экспертный совет комитета, ранее в разговоре с "Ведомостями" критиковали эти проекты, отмечая, что регулирование СМИ и так избыточно.

Газета напоминает, что, согласно поправкам, за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, граждан предлагается штрафовать на 3000-5000 руб., должностных лиц - на 30 000-50 000 руб., юрлиц - на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейки интернет-ресурсы - блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры.

Проявление же публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

"Коммерсант": Банк России допустят к блокировкам

Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательно может быть принят уже к весне 2019 года.

По сути, пишет газета "Коммерсант", он дает ЦБ право блокировать определенный контент до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю, чего ранее регулятор был лишен.

В случае с прямым интернет-мошенничеством - финансовые пирамиды, сайты компаний-двойников - цепочка действий сокращается до минимума, объясняет газета. Заблокировать такой сайт можно будет в течение суток путем внесения доменного адреса в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора.

Решение о разделегировании (полном удалении из сети интернет) по-прежнему будет приниматься судом, однако доступ потребителей к нежелательной информации к этому моменту будет прекращен.

По сути, за тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки, мошенники успевают собрать максимум средств и зачастую "обвалить" пирамиду либо сделать ее за счет активного интернет-маркетинга значительно больше, отмечают в ЦБ.

По словам владельца агентства Crypto Detectives Владимира Дьякова, главное, что предложенный механизм позволяет остановить сбор средств, который ведется через личные кабинеты. Кроме того, быстрые блокировки по решению ЦБ сильно сократят аудиторию мошеннических проектов, как правило, не искушенную в вопросах обхода запретов на доступ к ресурсам в интернете, уверен он.

Однако, добавляет Дьяков, остановить рекламу пирамид в соцсетях по-прежнему будет практически невозможно.

РБК: гамбургерная недооцененность

Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет РБК со ссылкой на публикацию в журнале The Economist. Журнал сделал такой вывод на основании нового выпуска "индекса Биг Мака". Индекс, объясняет РБК, позволяет оценить покупательную способность валюты исходя из стоимости гамбургера Биг Мак в сети McDonald's.

"Индекс Биг Мака" основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, в которых присутствуют рестораны сети.

В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте по этому показателю: по оценке издания рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит 1,65 доллара (110 руб.), в то время как в США — 5,58 доллара (373 руб.). Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си