Пресса Британии: в ЦАР может появиться российская военная база

В обзоре британской прессы:

Россия в ЦАР: от тренингов к военной базе?

Россия может открыть постоянную военную базу в ЦАР, сообщает Times.

Газета цитирует слова министра обороны этой африканской страны Мари-Ноэль Кояра, заявившей в интервью агентству РИА, что специальных переговоров по созданию базы не ведется, но такую возможность нельзя исключить.

Times напоминает, что ЦАР и Россия подписали в августе прошлого года соглашение по развитию оборонных связей. Около 175 российских военных и гражданских лиц находятся сейчас в республике для проведения тренингов подразделений безопасности.

По словам Кояра, Беренго - бывший дворец диктатора Бокассы, где сейчас проводятся тренинги, - не является российской базой, как его часто называют в СМИ.

Также газета цитирует слова главы департамента Африки министерства обороны РФ Андрея Кемарского, заявившего в прошлом месяце, что западные страны завидуют тому, как успешно Россия помогла подавить мятежи в стране.

Страна находится в состоянии гражданской войны с 2013 года, когда был свергнут президент Бозизе. Несмотря на эмбарго на поставки оружия в эту страну, в 2017 году ООН разрешил России поставки легкого вооружения правительству ЦАР.

ЦАР богата золотом, бриллиантами и ураном. Охраной рудников, разработкой которых занимаются российские компании, по некоторым данным, как пишет издание, занимаются сотрудники частной военной группы "Вагнер".

Times отмечает, что в последние годы Россия активно восстанавливает связи с африканскими странами после многолетнего перерыва, вызванного распадом СССР.

Число сообщений о "грязных деньгах" в Британии выросло

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью обнародовало данные о том, что в прошлом году существенно возросло количество заявлений о "грязных деньгах", использующихся в Британии.

Times пишет, что более 463 тысяч заявлений было подано в 2017-2018 годах, из которых более 22 тысяч были сообщениями о потенциальном отмывании денег. Открытые по сообщениям дела привели к аресту 50 человек и возбуждению 28 дел.

Представители агентства отмечают растущую сознательность представителей некоторых секторов британского бизнеса, которые ранее не стремились выполнять свой долг и сообщать о подозрительных транзакциях.

На 30% за отчетный период возросла сознательность арт-дилеров и продавцов дорогих ювелирных украшений. Более чем в четыре раза больше заявлений поступило от различных образовательных организаций, прежде всего от руководства частных школ.

А вот юристы, бухгалтеры и советники по налогообложению по-прежнему малоактивны, их совокупная доля в борьбе с нечистыми деньгами чуть более полутора процентов.

По мнению же представителя антикоррупционной организации Global Witness Авы Лии, юристы так и вообще "спят на рабочем месте". Представители этого сектора, знающие больше других о происхождении денег, остаются самыми пассивными, доложив менее чем о полпроценте сомнительных денег.

Сомнительные новости от тех, кому за 65

Новое исследование американских ученых выявило интересный тренд в распространении фейковых новостей, о котором пишет Guardian.

Оказывается, пожилые люди гораздо больше склонны к распространению фейковых новостей, чем молодежь.

Исследование, на которое ссылается газета, проведенное учеными из Принстонского и Нью-Йоркского университетов, выявило, что люди старше 65 лет в семь раз чаще распространяют фальшивки, чем молодежь 18-29 лет.

Немолодые и консервативно настроенные пользователи соцсетей намного чаще помещают ссылки на сомнительные сайты, чем молодые и либерально настроенные.

Интересно, что, по словам исследователей, никакие иные демографические характеристики на склонность размещать в соцсетях, что попало, не влияет.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что люди старше 60 лет недостаточно разбираются в тонкостях цифровых медиа и просто не умеют отличить достоверную информацию от сомнительной.