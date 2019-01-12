Секс древних людей с приматами и почему Солнце никогда не станет сверхновой

В очередной подборке самых интересных научных новостей:

Хотите что-то запомнить? Нарисуйте это!

Секс людей с неандертальцами (и не только с ними) был обыденным явлением

Джордж-улитка - последний на Гаваях

Наше Солнце, скорее всего, станет гигантским кристаллом

Рисовать не только приятно, но и полезно для развития памяти

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Самым эффективным способом сохранить что-то в памяти признан рисунок, который вы можете сделать, даже если совсем не умеете рисовать. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Ватерлоо.

Их исследования показали, что даже самые примитивные схемы и наброски сохраняют в памяти людей, особенно пожилых, куда больше информации, чем текст.

Особенно полезен этот совет тем, кто страдает от старческой деменции, когда у пожилых людей начинает отказывать краткосрочная память.

"Мы обнаружили, что рисунки помогают пожилым людям запоминать лучше, чем любые другие приемы и методы", - говорит участница проекта Мелисса Мид.

В эксперименте приняли участие 48 человек: половина из них в возрасте около 20 лет, вторая половина - в возрасте около 80-ти. Им зачитывали список предметов, которые они могли либо записать, либо нарисовать.

Через какое-то время их просили вспомнить как можно больше слов из списка. И оказалось, что в обеих группах люди лучше помнили слова, которые были представлены в виде рисунков.

"Например, нарисованный список покупок при походе в магазин или схема приготовления блюда запоминаются куда лучше, чем аналогичный текст", - говорит Мелисса Мид.

Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга, ответственные за визуальные, вербальные, пространственные и семантические процессы, а также моторная память - а значит, и запоминание происходит лучше.

Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Aging Research.

Древние люди часто занимались сексом с неандертальцами и другими приматами

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Ученым давно известно, что неандертальцы смешивались с ранними представителями современного человека: от них мы унаследовали 4-7% нашего генома.

Однако недавно выснилось, что там присутствует и ДНК другого подвида - денисовского человека, или Home altaensis. Исследование, опубликованное в журнале Cell, свидетельствует, что в истории человечества было несколько эпизодов смешивания генов с денисовцами.

Ранее уже было известно, что денисовцы и неандертальцы неоднократно обменивались генами друг с другом, и два эти подвида разошлись сравнительно недавно - около 100 тысяч лет назад.

Теперь группа ученых во главе с Шарон Браунинг из Университета Вашингтона исследовала более 5500 геномов современных людей из Европы, Азии и Океании в поисках следов архаичной ДНК.

Оказалось, что во всех группах современных геномов - от Европы до Перу и Коста-Рики - имеются совпадения с геномными структурами неандертальцев с Алтая.

Более того, некоторые современные популяции имеют кластер генов, совпадающих с ДНК алтайских денисовцев, останки которых были обнаружены в Денисовой пещере в Алтайских горах в 2008 году. Это совпадение особенно ярко представлено в геноме людей из восточной Азии.

Но подлинным сюрпризом стал третий кластер, которые совсем не похож на ДНК неандертальцев и лишь слегка напоминает ДНК алтайских денисовцев.

Видимо, считают ученые, наши предки, которые мигрировали из Африки в сторону юго-восточной Азии, смешались с двумя различными группами денисовцев, северной и южной. ДНК первой группы присутствует в геномах современных китайцев, японцев и вьетнамцев.

ДНК южной группы заметны в геномах полинезийцев, которые мигрировали через Папуа-Новую Гвинею. Но где именно могла обитать южная популяция денисовцев, пока неясно.

Джордж-улитка - последний представитель своего вида - скончался на Гаваях

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В террариуме на Гавайских островах на днях скончался Джордж, последний представитель улиток из вида Achatinella apexfulva. Об этом пишет газета New York Times.

Он прожил в террариуме 14 лет, что считается весьма продолжительным сроком жизни для моллюсков. Его смерть еще раз напомнила о печальной судьбе наземных моллюсков на Гавайских островах, которые ранее были фантастически разнообразными и процветали, а теперь их численность быстро сокращается.

Каждый день на Земле вымирают десятки видов живых организмов. Основная причина этого - антропогенное давление со стороны цивилизации и исчезновение хабитатов.

Джордж родился в начале 2000-х от родителей, обнаруженных гавайскими биологами высоко в горах и помещенных в террариум в надежде сохранить вид, которому уже тогда угрожало вымирание.

В начале жизни у Джорджа было около 20 ровесников, но они все умерли относительно внезапно, возможно, от воздействия каких-то патогенов, однако Джорджу удалось выжить.

Когда-то на Гавайских островах обитало более 750 видов наземных улиток, но к настоящему времени от них осталось менее половины. Основная причина сокращения их биоразнообразия - распространение крыс и наличие инвазивных видов моллюсков, которые охотятся на аборигенов. К тому же климат на островах становится всё суше, что сокращает среду обитания моллюсков.

В документах XIX века описывается изобилие улиток, которые гирляндами свисали с деревьев. Местные жители употребляли их в пищу.

Хотя Джордж носил мужское имя, на самом деле он был, как и все улитки, гермафродитом и не мог давать потомства самостоятельно.

Но не всё потеряно. В 2017 году ученые отделили от тела Джорджа крошечный кусочек его псевдопода и сохранили его в жидком азоте в надежде, что когда-нибудь люди научатся клонировать улиток.

Солнце закончит свой путь, превратившись в гигантский кристалл

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Астрономы обнаружили свидетельства того, что звезды типа нашего Солнца заканчивают свое существование не совсем так, как предполагалось ранее.

После завершения внутренних процессов термоядерного синтеза они превращаются в холодные металлические кристаллы. Ранее считалось, что эволюция таких звезд почти всегда заканчивается взрывом сверхновой, в ходе которого звезда сбрасывает свою атмосферу и коллапсирует, превращаясь в сверхплотного карлика.

Анализируя новые данные, полученные с борта европейского спутника Gaia, исследователи из США, Канады и Британии получили экспериментальное подтверждение старой гипотезы об этапах эволюции белых карликов.

По словам физика Пьера-Эммануэля Трембле из Университета Уорика, на расстоянии до 300 световых лет от Солнца можно найти около 15 тысяч белых карликов, которые закончили свою эволюцию и превратились в кристаллические структуры высокой плотности.

Хотя гигантские звезды с массой намного больше Солнца действительно заканчивают свой путь взрывом сверхновой, более многочисленные и скромные звезды типа нашего светила эволюционируют гораздо медленнее. В конечном итоге запасы гелия в них под воздействием сил гравитации трансформируются в более тяжелые элементы типа углерода и кислорода, и часто и железа.

Конечным этапом этого процесса является так называемый черный карлик, который не излучает почти никакой энергии, кроме тепловой.

Новые данные, которые полностью укладываются в теоретическую модель, выдвинутую более полувека назад, могут изменить представления астрономов об эволюции второго и третьего поколения звезд в нашей Вселенной.