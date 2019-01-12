В чем проблемы с третьей полосой в аэропорту Шереметьево?

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Министерство транспорта России заявляет, что строящаяся третья взлетно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево будет работать без ограничений.

Ранее российские СМИ обратили внимание на пояснительную записку минтранса к законопроекту "О внесении изменений в градостроительный кодекс", в которой было сказано, что третью ВПП в Шереметьево не получится ввести в полноценную эксплуатацию из-за ее слишком близкого расположения к населенным пунктам.

Строительство полосы продолжается уже почти шесть лет, ввод объекта в строй несколько раз откладывался.

"Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать - из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить", - говорилось в пояснительной записке. В пятницу документ был удален из федеральной базы данных проектов нормативных правовых актов.

В комментарии, который пресс-служба минтранса прислала Би-би-си, ведомство не соглашается с сообщениями СМИ о возможных проблемах с использованием третьей полосы аэропорта Шереметьево.

"Ее эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря мерам по снижению авиационного шума. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома. Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета - самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой", - пояснили в пресс-службе.

В комментарии минтранса также говорится, что первую взлетно-посадочную полосу аэропорта планируется закрыть в связи с окончанием срока ее эксплуатационной годности.

На вопрос о причинах, по которым исходный документ был удален из базы данных, в минтрансе не ответили.

В Московской области действует закон, согласно которому шуметь запрещено с 21:00 до 08:00 в будние дни и с 19:00 до 10:00 в выходные. В Москве, к которой относится Зеленоград, нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Кроме того, в 2017 году был принят федеральный закон, который обязал аэропорты устанавливать на приаэродромных территориях (земле в радиусе 30 км) семь подзон, в которых действуют различные ограничения.

В наименее жесткой по ограничениям - седьмой подзоне - возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью. Из-за ограничений аэропорт должен платить компенсации их владельцам. Жители домов в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, имеют право требовать расселения за счет аэропортов.

Шереметьево - крупнейший аэропорт России по объемам перевозок и площади аэровокзального комплекса. В 2018 году аэропорт обслужил более 45 млн пассажиров, а количество взлетов и посадок составило 357 тысяч.

Сейчас Шереметьево располагает двумя параллельными взлетно-посадочными полосами, на одной из которых взлет и посадку могут осуществлять воздушные суда любых типов, в том числе Airbus A380 - самый крупный серийный авиалайнер в мире.

По данным минтранса, две полосы позволяют обеспечить до 70 взлетов или посадок в час. Ввод в строй третьей полосы, как ожидается, увеличит пропускную способность до 100 взлетов или посадок в час.

Построить новую ВПП планировалось к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Роман Гусаров, главный редактор avia.ru:

"[Ограничение полетов по ночам] действительно критично для московских аэропортов. Мы не Европа, которая может себе позволить просто закрывать ночью аэропорты. У нас и плотность движения довольно высокая, и климатические условия накладывают отпечаток.

Если мы не будем летать в снегопады, да еще и ночью, это плохо и печально. Для растущего аэропорта, у которого амбициозные планы - удвоение пассажиропотока в недалекой перспективе - ограничение будет неприятным.

Скорее всего, пока решение [об ограничении полетов] не окончательное. Наверное, будут определенные согласования. Поэтому возможны варианты. Есть разное звуковое воздействие - во время посадки и во время взлета.

Может быть, можно будет в ночное время взлетать - или наоборот садиться. Если посмотреть на европейский опыт, в ночное время там самолеты не летают. А в дневное современные самолеты летают - и узнать вы об этом сможете, только если поднимете глаза наверх, потому что они тихие".

Как идет строительство третьей ВПП в "Шереметьево"

2009 год. Принято решение о строительстве третьей ВПП. Сдать объект планировалось к лету 2015 года.

2011 год. Проведен тендер на строительство. Бюджет проекта - 22,5 млрд рублей. Еще порядка 6 млрд было выделено на выкуп земель под полосу.

2012 год. Начало строительных работ.

2014 год. После того как на месте будущей полосы были обнаружены неучтенные объекты, в том числе газопровод, объявлен новый тендер. Срок окончания строительства перенесен на 2017 год.

2015 год. Подрядчик "Трансстрой" приостановил строительство из-за разногласий с Росавиацией. Правительство утвердило новым генподрядчиком компанию "Трансстроймеханизация".

Октябрь 2016 года. Глава совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко сообщил, что третья ВПП может быть построена в усеченном варианте - без одной магистральной дорожки и одной соединительной рулёжной дорожки.

Апрель 2018 года. Росавиация признала, что ВПП не будет введена к чемпионату мира по футболу и была готова только на 15%. Запуск перенесен на сентябрь 2018 года. Общая стоимость проекта выросла до 55,7 млрд рублей.

Июнь 2018 года. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что строительство завершится до конца года, но "вопрос непростой".