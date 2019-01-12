Неделя "брексита": "Наши" в Вестминстере и два удара парламента по Терезе Мэй

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После инцидента в понедельник полиция увеличила число патрулей у парламента, чтобы оградить политиков и мирных протестующих от "немирных"

В следующий вторник британская Палата общин будет голосовать по проекту договора о выходе из Евросоюза - и это голосование может стать толчком к политическим катаклизмам. Всю прошедшую неделю политики шумно готовились к этим потрясениям.

Парламент, вернувшись с рождественских каникул, бросился в бой с правительством Терезы Мэй - отбирать у него контроль над "брекситом".

Радикалы из числа сторонников выхода из Евросоюза устроили небольшой дебош у стен парламента.

Спикер Палаты общин пошел на нарушение освященной временем традиции - по крайней мере, так считают его оппоненты.

Вся эта цепочка событий в итоге может оказаться настолько важной, что стоит их записать и запомнить.

Дебош у парламента

В первый же день политического года, в понедельник, 7 января, группа националистов, сторонников выхода из Евросоюза, напала - без физического насилия - на депутата Анну Субри, которая выступает за второй референдум, то есть фактически против "брексита".

Националисты действовали примерно в том стиле, в каком пропутинская молодежь из движения "Наши" преследовала в свое время российских оппозиционных политиков: обступили Субри, мешали пройти, агрессивно задавали вопросы, называли ее "нацисткой" и "мразью", а когда она давала интервью Би-би-си, пытались заглушить ее скандированием.

Почему это важно: Надо понимать, как какому уровню и градусу политической полемики привыкла Британия, чтобы понять, почему такое поведение ошарашило и возмутило и политиков, и журналистов - на следующий день об инциденте писали на первых полосах все ведущие газеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра Мэй объявить внеочередные выборы

"Брексит дал этому типу экстремистов повод раскрыться - именно не создал их, а дал повод раскрыться. Он как будто дал им ощущение, что они имеют право так говорить и так себя вести. Но в свободном демократическом обществе они его на самом деле не имеют. Потому что они пытаются подорвать демократию", - сказала сама Субри Би-би-си.

Парламент против Мэй: первый удар

Во вторник Палата общин большинством всего в семь голосов приняла поправку к закону о финансах, запретив казначейству выделять деньги на подготовку к "обвальному" выходу без санкции парламента. Проект поправки внесла депутат от оппозиции, лейбористка Иветт Купер, но за нее голосовали и 20 тори, в том числе пятеро бывших членов правительства.

Почему это важно: Правительство заявило, что на практике эта поправка особого значения иметь не будет, но лейбористы и их союзники считают это решение важным символическим шагом. Дело в том, что оппоненты правительства опасаются, что оно доведет дело до "обвального" "брексита", то есть выхода из Евросоюза без урегулирования отношений.

Этим решением большинство Палаты общин как бы говорит правительству: "Мы не позволим вам этого сделать, и это - первый предупредительный выстрел".

При этом надо понимать условность противопоставления "парламент против правительства": Палата общин примерно на четверть состоит из членов правительства, поскольку в Британии все члены кабинета остаются депутатами.

Парламент против Мэй: второй удар

На следующий же день, в среду, Палата общин приняла еще один "антиправительственный" законодательный акт, согласно которому, если во вторник проект договора с ЕС будет отклонен, правительство в течение трех дней должно будет предложить Палате общин новый план выхода из ЕС. Это, скорее всего, физически невозможно, поскольку о новом плане надо договариваться с ЕС.

Почему это важно: Парламент забирает контроль над процессом "брексита" в свои руки, и за этим решением, как ожидается, последуют и другие, с виду технические поправки к разным законам, действующие в том же направлении. Правда, к чему это приведет, предсказать сейчас невозможно. "Антиправительственная" коалиция ситуативна и пестра: в нее входит весь спектр депутатов, от тех, кто хочет просто отменить выход из ЕС, до сторонников жесткого размежевания с Евросоюзом.

Спикер Беркоу и наклейка его жены

После принятия этих решений сторонники Терезы Мэй обвинили спикера Палаты общин Джона Беркоу в нарушении процедуры: он поставил проект решения на голосование вопреки рекомендации своего аппарата. Беркоу обвинения отмел.

Почему это важно: Спикер Беркоу показал, что и в ближайшие дни и недели довольно многое будет зависеть от его решений.

Почему это было забавно: По ходу дебатов один из тори обвинил Беркоу в том, что уже несколько месяцев на лобовом стекле его машины красуется наклейка, на которой слово "брексит" поставлено в пару с очень грубым, ругательным словом. Это, по мнению тори, свидетельствует о пристрастности, которая совершенно непозволительна для спикера Палаты общин.

Ответ Беркоу, произнесенный в его неподражаемом витиеватом стиле, развеселил пол-Британии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер Палаты общин Джон Беркоу развеселил половину Британии - и разозлил другую половину

"Я с огромным уважением и теплотой отношусь к досточтимому джентльмену, и единственная причина, по которой я его перебиваю в этот момент - и я надеюсь, он простит меня - причина в том, что в его вступительной реплике содержалась фактическая ошибка, - сказал Беркоу. - Я уверен, что она была сделана неумышленно, и досточтимый джентльмен был искренен. Он сказал, что в течение последних месяцев на моей машине была замечена наклейка. Однако дело в том, что эта наклейка на тему "брексита" прикреплена к ветровому стеклу машины моей жены. Да. И я уверен, что досточтимый джентльмен ни на секунду не может допустить мысли, что жена может быть некоей собственностью или движимым имуществом ее мужа. Она имеет право на собственные взгляды. Эта наклейка - не моя, и все тут".

Корбин - за внеочередные выборы

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в четверг призвал Терезу Мэй объявить внеочередные выборы, а также предположил, что если 15 января проект договора с ЕС будет провален, то лейбористы инициируют вотум недоверия правительству.

Почему это важно: Лидера лейбористов давно обвиняют в излишней нерешительности, и это заявление - хоть какое-то прояснение позиции. Большая часть депутатов-лейбористов - против выхода из ЕС, и они призывают Корбина поддержать идею второго референдума (на котором, как они надеются, британский народ отменит решение выйти из ЕС). Но вот Корбин пока решил сделать акцент не на референдуме, а на новых выборах.