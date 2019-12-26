"Железная леди" российского театра. Как прошла жизнь Галины Волчек

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Галину Волчек за волю, целеустремленность и лидерские качества в театральных кругах называли "железной леди". Ею восхищались, а порой побаивались.

Волчек умерла 26 декабря в Москве, о ее кончине сообщили в "Современнике".

Вся творческая жизнь Волчек прошла в театре "Современник", который она в 1956 году основала вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым, а с 1972 года фактически бессменно возглавляла в качестве главного режиссера и художественного руководителя.

"Современник" был детищем так называемой хрущевской оттепели. Его знаковая роль проявилась уже в том, что театр возник по инициативе молодых энтузиастов, годом раньше окончивших школу-студию МХАТ, хотя без согласия "инстанций", конечно, обойтись не могло.

Попытка создать нечто свое и выразить себя без давления старых авторитетов и традиционного академизма удалась блестяще. Зрители, главным образом интеллигенция и студенты, иногда не расходились до утра, обсуждая спектакли.

Почти 20 лет "Современник" считался театром для передовой публики, пока не уступил место на гребне моды "Таганке" и Ленкому.

Во время кризиса, вызванного переходом Ефремова на пост худрука МХАТа в 1970 году, "Современник" удержали на плаву Волчек и Табаков.

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Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец был оператором-постановщиком фильма "Ленин в Октябре", впоследствии профессором ВГИКа, мать - сценаристом.

По словам Волчек, она с детства не колебалась в выборе профессии, только, в отличие от родителей, предпочла кинематографу театр.

Начала в "Современнике" как актриса, потом много лет одновременно ставила спектакли и выступала на сцене. Последнюю театральную роль - Марты в спектакле по пьесе Эдварда Олби "Кто боится Вирджинии Вулф?" - сыграла в 1984 году и всецело сосредоточилась на режиссуре.

Первая же постановка Волчек - "Двое на качелях" Уильяма Гибсона (1962) - произвела фурор и больше 30 лет не сходила со сцены "Современника".

Галина Волчек поставила 38 пьес, вершинами ее творчества, по мнению театральных критиков, стали "Обыкновенная история" (1966) и "Три товарища" (1999) по романам Гончарова и Ремарка.

С 1987 года она занималась грандиозным проектом - серией документальных телефильмов, в которых рассказывала о знаменитых коллегах - Олеге Ефремове, Михаиле Ульянове, Евгении Евстигнееве, Михаиле Козакове, Валентине Гафте, Елене Яковлевой, Лидии Смирновой, Константине Райкине, Игоре Кваше, Олеге Янковском, Андрее Мягкове, Сергее Гармаше и других.

Галина Волчек внесла вклад в культурное сотрудничество с Соединенными Штатами - была первым советским режиссером, поставившим спектакль в США ("Эшелон" Михаила Рощина в Хьюстоне в 1978 году).

В 1996-1997 годах "Современник" показал на Бродвее "Три сестры" и "Вишневый сад" Антона Чехова и "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург.

Это были первые гастроли русской драмы в Америке после поездки МХАТа в 1924 году во главе еще с Константином Станиславским. За них "Современник" получил премию Drama Desk Award, впервые присужденную неамериканскому театру.

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Галина Волчек дважды была замужем. В первом браке с актером Евгением Евстигнеевым родился ее единственный сын Денис, ставший кинорежиссером. Оба замужества окончились разводами. Она говорила, что совмещать полную творческую самоотдачу с семейной жизнью невозможно.

У Волчек было хобби - моделирование одежды. Она любила яркие наряды и украшения.

Галина Волчек была Героем Труда России, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", народной артисткой СССР, лауреатом девяти разных премий. В 1995 году избралась в Госдуму по списку партии "Наш дом - Россия", работала в комитете по культуре. В дальнейшем политикой не занималась.

В 2015 году Галина Волчек возобновила в "Современнике" спектакль "Двое на качелях", с которого более полувека назад началась ее режиссерская карьера. Нынешний 64-й сезон "Современник" открыл другой ее знаменитой постановкой - "Три товарища".