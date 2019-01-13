Жизнь в бегах. Как долго можно скрываться от британских властей?

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons/PA Image caption Джек Шепард не явился в суд и до сих пор находится в бегах

За три дня до начала судебных слушаний по делу о гибели 24-летней британки Шарлотты Браун выяснилось, что главный подозреваемый - Джек Шепард - исчез. Суд состоялся без его присутствия. Шепарда заочно признали виновным в смерти девушки - она утонула после того, как он пьяным повез ее кататься на скоростном катере.

В итоге он уже полгода скрывается от полиции. Но разве можно провести в бегах всю оставшуюся жизнь?

В 2015 году Шепард решил покорить сердце Браун, отправившись с ней на прогулку по Темзе на катере. Это было их первое и последнее свидание.

Они выпили пару бутылок вина, катер был не совсем исправен - и тем не менее Шепард дал Браун порулить. Вскоре они на полной скорости врезались в бревно и перевернулись. Люди оказались в воде, и Браун выбраться не смогла.

Шепарда обвинили в халатности, приведшей к гибели человека. Однако вместо того чтобы ответить за содеянное, 30-летний веб-разработчик, которого перед появлением в суде отпустили под залог, решил податься в бега.

В итоге Шепарда объявили в розыск. Суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы. Но найти его пока так и не удалось.

Но что делать полиции, когда происходит подобная ситуация? Нужно ли бросать серьезные силы и средства на его поимку, учитывая, что в розыске находятся десятки по-настоящему опасных преступников? И с чего вообще начинать розыск?

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Перед тем, как отправиться кататься на катере, Шарлотта Браун и Шепард распили за обедом две бутылки вина

"Прежде всего, нужно отправить предупреждение во все аэропорты, вокзалы, морские порты", - рассказал бывший следователь Ник Биддис, принимавший участие в поимке одного из самых известных беглых преступников Британии Кеннета Нойе.

Рассылаемое полицией сообщение с предупреждением включает в себя информацию о нарушителе и запрет на его выезд из страны. "Если он попытается выехать через один из крупных пунктов выезда по своим документам, его остановят", - пояснил Биддис.

Но некоторым все равно удается покинуть страну с помощью фальшивых документов в каком-нибудь небольшом пункте выезда.

Неизвестно, выехал ли за пределы Британии Джек Шеппард, но есть недавние примеры того, как преступникам удавалось покинуть страну.

Правообладатель иллюстрации Interpol Image caption Шейн О'Брайен попался с фальшивыми документами, но был отпущен прежде, чем удалось установить его настоящую личность

Шейна О'Брайена подозревали в убийстве, совершенном в 2015 году. Он улетел из Британии на частном самолете из маленького аэропорта в пригороде Лондона.

В феврале 2017 года О'Брайена с поддельным итальянским паспортом задержала чешская полиция. Но вскоре его отпустили, не сумев поначалу установить его истинную личность. Когда выяснилось, кто он на самом деле, Шейна уже и след простыл. Так что он по-прежнему в розыске.

Бывший следователь лондонской полиции Питер Блексли рассказал, что благодаря услугам, предлагаемым в так называемом "теневом интернете", приобретение фальшивых документов больше не является уделом воротил преступного мира.

По его словам, Шепарду, который прекрасно разбирался в новых технологиях, было бы проще найти нужное в "теневом интернете", чем обычному британцу.

Вслед за рассылкой ориентировки в пункты выезда начинается проверка членов семьи и друзей.

"Вы начинаете беспокоить людей, которые ему дороги, - говорит Блексли. - Вы обыскиваете их дома, проверяете их гаджеты. Все ли телефонные номера в истории звонков соотносятся с контактами в адресной книге, или есть звонки с неизвестных номеров?"

В некоторых случаях к людям приставляют полицейских для наблюдения.

"Но все это требует привлечения большого количества сотрудников. Меня беспокоит, сколько полицейских выделяют для работы над делом [Шепарда]", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Где сейчас Джек Шепард - неизвестно

Еще правоохранительным органам помогают камеры, автоматически считывающие номера автомобилей - они могут заметить транспортное средство подозреваемого.

Кроме того, полиция может обратиться в министерство внутренних дел за разрешением на отслеживание известных телефонных номеров преступника, его адресов электронной почты и аккаунтов в соцсетях.

"Вы обращаетесь к его телефонной активности. Кому он звонил и кому писал электронные сообщения? Завел ли он новый временный телефон?" - объяснил Блексли.

Банковские счета тоже могут отслеживаться - а в случае необходимости их могут и заморозить. В случае с Шепардом полиция Лондона заявила, что она не выявила с его стороны попыток воспользоваться банковскими счетами или выйти с кем-нибудь на связь.

Частный детектив Тони Имосси с опытом работы более 30 лет сказал, что "лечь на дно" не удастся без посторонней помощи.

Чтобы его не нашли, Шепарду нужно было выбросить свой телефон, отказаться от использования банковского счета и всех известных аккаунтов в интернете (и в соцсетях, и в электронной почте), а также от посещений госучреждений, например, больниц. Также нужно было воздержаться от общения с близкими.

"Человеку очень сложно отказаться от своего круга общения и жить в подполье, - объяснил Имосси. - Кто-то должен завести для вас банковский счет, оформить для вас страховку на автомобиль. Это недешево. Без чужой помощи не обойтись".

Если Шепарду удалось улететь из Британии до того, как сотрудники аэропортов получили предупреждение, он мог покинуть Европу уже проторенной дорогой, не оставив при этом следа, считает детектив.

"Он мог вылететь в Гибралтар… Оттуда он мог перебраться сначала в Испанию, а затем в Марокко. Так он мог бы оказаться в Африке, нигде не засветившись", - сказал Имосси.

Правообладатель иллюстрации Kent Police Image caption Кеннет Нойе, которого подозревали в участии в громком ограблении, сбежал в Испанию после того, как в ходе дорожной ссоры убил незнакомого водителя

По словам Имосси, он бы сделал основной упор на сборе досье на Шепарда и его знакомых, после чего распорядился бы начать пристальное наблюдение за ними и провести опрос соседей.

"В конечном счете он появится. Он не сможет вести комфортную жизнь, попивая коктейли на красивых пляжах. В какой-то момент у него кончатся средства, он останется без помощи, его жизнь станет неуютной. Даже Ронни Биггс (известный британский грабитель, совершивший Великое ограбление поезда) был вынужден сдаться властям после многих лет, проведенных в бегах", - сказал Имосси.

Блексли считает, что игра в кошки-мышки с полицией в конечном счете накладывает свой отпечаток на человека. "В бегах ты выматываешься - как физически, так и морально", - сказал он.

Не последнюю роль в выслеживании сбежавших преступников и координации действий полиции в Британии и в других странах играет Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Оно отказалось раскрывать методы своей работы, но, как сообщил официальный представитель организации, ее сотрудники собирают данные, используя как открытые, так и сугубо полицейские источники информации.

Подразделение агентства - британское бюро по борьбе с международной преступностью - сотрудничает с Интерполом.

В подразделении Скотленд-Ярда по борьбе с организованной преступностью есть отдел, специализирующийся на экстрадиции иностранных преступников, находящихся на территории Британии. Он тесно сотрудничает с коллегами из других стран, в частности из Нидерландов, которые особенно привлекают беглецов из Британии.

Так, голландские правоохранители задержали британцев Джеймса Тейлора, Энтони Донса и Кирка Брэдли, совершивших вооруженные нападения на людей в Ливерпуле.

Правообладатель иллюстрации NCA/PA Image caption Полиция и NCA сообща разыскивают и добиваются выдачи беглых преступников

Комментируя дело Шепарда, лондонская полиция заявила лишь о том, что к его поиску привлечены следователи из других специализированных подразделений. Он объявлен в международный розыск, информация о нем разослана в правоохранительные структуры по всему миру.

Старший следователь Мик Норман сказал, что Шепард, возможно, использует интернет-аккаунты своих друзей и знакомых, чтобы избежать ареста и экстрадиции. Он призвал всех, кто помогает беглецу, "поступить правильно".

Старший суперинтендант полиции в отставке Кевин Мур, посвятивший работе в правоохранительных органах более 40 лет, рассказал, что беглецов зачастую находят лишь когда они совершают какое-то другое преступление.

Несмотря на постоянное совершенствование техники сыска, долгая охота на преступника часто успешно завершается лишь после банальной наводки.

"Если мы не получили данные о том, что подозреваемый находится в определенном месте, процесс напоминает поиск иголки в стоге сена, - объясняет Мур. - Если вы располагаете финансами или вы большой человек в преступном мире, если вы не высовываетесь, то затеряться весьма легко. Мир большой".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сестра погибшей девушки задается вопросом, как Шепард в бегах мог общаться со своими адвокатами

По словам Ника Биддиса, группа которого по наводке поймала в Испании беглого убийцу Кеннета Нойе, полиция наверняка ежедневно получает сообщения о том, что кто-то видел Шепарда, но большинство этих сообщений "скорее всего чепуха".

"Но вы не можете игнорировать ни одно из них, - уверяет бывший сыщик, - это как при мытье золота - нужно просмотреть все в поисках самородка".

Питер Блексли считает, что ахиллесова пята Шепарда - это случайный прохожий, который узнает его и сообщит об этом полиции.

Однако если Шепард находится за границей, перед полицией встанет вопрос как доставить его домой. В странах, где действует Европейский ордер на арест, а это все 28 членов Евросоюза, процесс будет весьма простым.

В иных случаях полиции придется действовать через министерства внутренних и иностранных дел по дипломатическим каналам и в соответствии с законодательствами этих стран.

"Процесс выдачи может занять недели, а то и месяцы, если фигуранты будут подавать апелляции", - подчеркивает Биддис.

Правообладатель иллюстрации NCA Image caption В списке самых разыскиваемых преступников NCA числятся убийцы, перевозчики наркотиков и мошенники, отмывавшие многомиллионные суммы

В прошлом году, по данным NCA, 183 подозреваемых, объявленных в розыск в Великобритании, были арестованы по Европейским ордерам. В списке агентства из 27 наиболее опасных разыскиваемых преступников, которые подозреваются или уже признаны виновными в таких преступлениях как убийство, изнасилование или контрабанда наркотиков класса А, Шепард не значится.

Сестра погибшей Шарлотты Браун, Кейти, выступила с призывом выяснить, как Шепард смог вступить в контакт со своими адвокатами и добиться права на подачу апелляции против приговора, будучи в бегах.

"В идеальном мире поиском Шепарда занималась бы специально выделенная и оснащенная всеми необходимыми ресурсами команда опытных следователей, - говорит Блексли, - но проза жизни такова, что в Великобритании ежедневно случаются убийства, и их тоже нужно расследовать".