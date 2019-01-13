"Я планировала побег шесть лет". Рассказ саудовской девушки, бежавшей в Канаду
История саудитки Рахаф Кунун, которая на прошлой неделе забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде, чтобы не возвращаться на родину, вновь привлекла внимание к ограничениям, наложенным на большинство женщин в Саудовской Аравии.
18-летняя Кунун отказалась лететь в Кувейт, где ее ждали родственники, и развернула кампанию в социальных сетях, протестуя против угрожавшей ей депортации.
Кунун заявила, что отреклась от ислама и что по возвращении домой ее, вероятно, ждет смерть от рук ее же родных. В минувшую пятницу Кунун получила убежище в Канаде
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На фоне вновь разгорающейся полемики о правах исламских женщин Би-би-си рассказывает историю еще одной девушки, бежавшей из Саудовской Аравии в Канаду.
24-летняя Сальва и ее 19-летняя сестра покинули Саудовскую Аравию восемь месяцев назад и сейчас живут в Монреале. Вот история Сальвы.
Подготовка
Мы планировали побег около шести лет. Чтобы сделать это, нужны паспорт и государственное удостоверение личности.
Получить эти документы можно только с разрешения опекуна. (В Саудовской Аравии женщине вообще на многое нужно разрешение мужчины).
К счастью, удостоверение у меня было - семья согласилась оформить его, когда я училась в университете.
Был и паспорт - я получила его, чтобы сдать экзамен по английскому, два года назад.
Но паспорт у меня забрали родные, нужно было как-то его вернуть.
Я украла ключи от дома брата и сходила в магазин, чтобы сделать копию. Выходить из дома без согласия родных было нельзя, но я улучила момент, пока они спали.
Это было рискованно. Если бы меня поймали, меня бы ждали неприятности.
С помощью ключей мне удалось вернуть свой паспорт и паспорт сестры. Пока отец спал, я взяла его телефон.
Я зашла в его аккаунт на сайте министерства иностранных дел и изменила его указанный телефонный номер на свой.
После этого, пользуясь его аккаунтом, я дала согласие на то, чтобы мы с сестрой покинули страну.
Побег
Мы бежали ночью, пока все спали. Было очень, очень страшно.
Мы не умеем водить, поэтому я вызвала такси. К счастью, почти все таксисты в Саудовской Аравии - иностранцы, и то, что мы ехали одни, их не смущало.
Мы направились к международному аэропорту имени короля Халида, недалеко от Эр-Рияда. Если бы нас поймали, то, я думаю, убили бы.
В последний год университета я работала в больнице, и мне удалось скопить денег на билеты и транзитную визу в Германию. Еще одним источником денег было пособие по безработице, которое я получала.
Нам удалось сесть на самолет в Германию. До этого я никогда не летала на самолете, это было потрясающе. Я чувствовала счастье и страх... я чувствовала все.
Отец, обнаружив, что нас нет дома, позвонил в полицию, но было уже поздно.
Когда полицейские пытались связаться с ним по указанному на их сайте номеру, они звонили мне.
Когда самолет сел, я даже получила сообщение от полиции, предназначавшееся моему отцу.
Прибытие
В Саудовской Аравии нет жизни. Окончив университет, я вернулась домой, где целыми днями ничего не делала.
Мне делали больно и говорили неприятные вещи. Говорили, что мужчины - лучше. Меня заставляли молиться и поститься в Рамадан.
Приехав в Германию, я обратилась в службу юридической консультации, чтобы найти юриста и подать заявление на убежище. Я заполнила документы и рассказала свою историю.
Я выбрала Канаду, потому что у этой страны очень хорошая репутация в области прав человека. Я следила за новостями о том, как там обустраиваются сирийские беженцы, и решила, что для меня это лучшее место.
Мой запрос на получение убежища был одобрен. Когда я приземлилась в Торонто и увидела в аэропорту флаг Канады, меня захлестнуло потрясающее чувство победы.
Сейчас я живу в Монреале, вместе с сестрой, и у нас все хорошо. Никто не заставляет нас что-то делать.
В Саудовской Аравии, может быть, больше денег, но здесь лучше, потому что если я захочу выйти из дома - можно просто выйти. Мне не нужно разрешение. Я просто выхожу на улицу.
Я правда очень, очень счастлива. Я чувствую себя свободной. Ношу то, что хочется.
Мне нравятся осенние цвета и снег. Я учу французский язык, но он очень сложный! Также я учусь кататься на велосипеде и коньках и плавать.
Мне кажется, что я действительно пытаюсь что-то сделать со своей жизнью.
У меня нет связи с семьей, но, мне кажется, так лучше для всех. Я чувствую, что теперь мой дом здесь. Здесь лучше.