"Я планировала побег шесть лет". Рассказ саудовской девушки, бежавшей в Канаду

Правообладатель иллюстрации Salwa Image caption 24-летняя Сальва покинула родину восемь месяцев назад, чтобы найти убежище в Канаде

История саудитки Рахаф Кунун, которая на прошлой неделе забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде, чтобы не возвращаться на родину, вновь привлекла внимание к ограничениям, наложенным на большинство женщин в Саудовской Аравии.

18-летняя Кунун отказалась лететь в Кувейт, где ее ждали родственники, и развернула кампанию в социальных сетях, протестуя против угрожавшей ей депортации.

Кунун заявила, что отреклась от ислама и что по возвращении домой ее, вероятно, ждет смерть от рук ее же родных. В минувшую пятницу Кунун получила убежище в Канаде

На фоне вновь разгорающейся полемики о правах исламских женщин Би-би-си рассказывает историю еще одной девушки, бежавшей из Саудовской Аравии в Канаду.

24-летняя Сальва и ее 19-летняя сестра покинули Саудовскую Аравию восемь месяцев назад и сейчас живут в Монреале. Вот история Сальвы.

Подготовка

Мы планировали побег около шести лет. Чтобы сделать это, нужны паспорт и государственное удостоверение личности.

Получить эти документы можно только с разрешения опекуна. (В Саудовской Аравии женщине вообще на многое нужно разрешение мужчины).

К счастью, удостоверение у меня было - семья согласилась оформить его, когда я училась в университете.

Был и паспорт - я получила его, чтобы сдать экзамен по английскому, два года назад.

Но паспорт у меня забрали родные, нужно было как-то его вернуть.

Я украла ключи от дома брата и сходила в магазин, чтобы сделать копию. Выходить из дома без согласия родных было нельзя, но я улучила момент, пока они спали.

Это было рискованно. Если бы меня поймали, меня бы ждали неприятности.

С помощью ключей мне удалось вернуть свой паспорт и паспорт сестры. Пока отец спал, я взяла его телефон.

Я зашла в его аккаунт на сайте министерства иностранных дел и изменила его указанный телефонный номер на свой.

После этого, пользуясь его аккаунтом, я дала согласие на то, чтобы мы с сестрой покинули страну.

Побег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девушки бежали из Саудовской Аравии под покровом ночи

Мы бежали ночью, пока все спали. Было очень, очень страшно.

Мы не умеем водить, поэтому я вызвала такси. К счастью, почти все таксисты в Саудовской Аравии - иностранцы, и то, что мы ехали одни, их не смущало.

Мы направились к международному аэропорту имени короля Халида, недалеко от Эр-Рияда. Если бы нас поймали, то, я думаю, убили бы.

В последний год университета я работала в больнице, и мне удалось скопить денег на билеты и транзитную визу в Германию. Еще одним источником денег было пособие по безработице, которое я получала.

Нам удалось сесть на самолет в Германию. До этого я никогда не летала на самолете, это было потрясающе. Я чувствовала счастье и страх... я чувствовала все.

Отец, обнаружив, что нас нет дома, позвонил в полицию, но было уже поздно.

Когда полицейские пытались связаться с ним по указанному на их сайте номеру, они звонили мне.

Когда самолет сел, я даже получила сообщение от полиции, предназначавшееся моему отцу.

Прибытие

В Саудовской Аравии нет жизни. Окончив университет, я вернулась домой, где целыми днями ничего не делала.

Мне делали больно и говорили неприятные вещи. Говорили, что мужчины - лучше. Меня заставляли молиться и поститься в Рамадан.

Приехав в Германию, я обратилась в службу юридической консультации, чтобы найти юриста и подать заявление на убежище. Я заполнила документы и рассказала свою историю.

Я выбрала Канаду, потому что у этой страны очень хорошая репутация в области прав человека. Я следила за новостями о том, как там обустраиваются сирийские беженцы, и решила, что для меня это лучшее место.

Мой запрос на получение убежища был одобрен. Когда я приземлилась в Торонто и увидела в аэропорту флаг Канады, меня захлестнуло потрясающее чувство победы.

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Сейчас я живу в Монреале, вместе с сестрой, и у нас все хорошо. Никто не заставляет нас что-то делать.

В Саудовской Аравии, может быть, больше денег, но здесь лучше, потому что если я захочу выйти из дома - можно просто выйти. Мне не нужно разрешение. Я просто выхожу на улицу.

Я правда очень, очень счастлива. Я чувствую себя свободной. Ношу то, что хочется.

Мне нравятся осенние цвета и снег. Я учу французский язык, но он очень сложный! Также я учусь кататься на велосипеде и коньках и плавать.

Мне кажется, что я действительно пытаюсь что-то сделать со своей жизнью.

У меня нет связи с семьей, но, мне кажется, так лучше для всех. Я чувствую, что теперь мой дом здесь. Здесь лучше.