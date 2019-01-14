СМИ России: половина россиян выступает за отставку правительства

В обзоре российских СМИ за 14 января:

"Ведомости": в поисках стрелочника

Более половины россиян - 53% - выступают за отставку правительства. Это выяснилось в ходе опроса "Левада-центра", проведенного в декабре 2018 года. Как рассказывает газета "Ведомости", основные претензии к кабинету - его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения, неготовность обеспечить людей работой, недостаток заботы о социальной защите граждан.

Социолог "Левада-центра" Марина Красильникова отмечает, что за последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти. "Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже заметно просел, - говорит она. - Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений". Эксперт отмечает, что у россиян все меньше надежны "на авось и на государство".

Красильникова считает, что все это стало следствием повышения пенсионного возраста: "Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства".

Впрочем, социолог отмечает, что для россиян вряд ли велика роль именно премьера Дмитрия Медведева. И, если бы была вероятность, что при другом правительстве что-то бы поменялось, то сторонников отставки было бы больше.

Пенсионная реформа уронила рейтинги президента, что сказалось и на рейтингах правительства, Госдумы, губернаторов, считает политолог Николай Петров. "Президент заставил всех быть плохими полицейскими, а сам хотел выглядеть хорошим. Но это не добавило ему очков, а правительство оказалось в положении мальчиков для битья", - цитируют "Ведомости" Петрова.

Связано это, считает политолог, со всеми негативно воспринимаемыми гражданами решениями, которые правительство выкатило после президентских выборов, и ждать его досрочной отставки вполне логично. Он не исключает, что сценарий с отставкой может быть использован, если доверие граждан будет продолжать падать и нужно будет найти стрелочника.

"Ведомости": перезагрузка неизбежна?

Газета "Ведомости" пишет о перспективах заключения мирного договора между Россией и Японией, переговоры вокруг которого в последнее время заметно активизировались. Очередным шагом к этому, пишет издание, стал, начавшийся в минувшую субботу визит в Россию главы японского МИДа Торо Коно, который проведет со своим российским коллегой Сергеем Лавровом первый раунд переговоров в рамках договоренностей лидеров России и Японии.

Однако, отмечает газета, быстрых результатов от этих консультаций ждать не стоит. По мнению политолога Федова Лукьянова, японская сторона нагнетает ожидания по поводу скорого заключения мирного договора и передаче ей части Курильских островов: она таким образом воздействует на собственное население, но нервирует Кремль.

"В такой обстановке скорее, наоборот, Россия попросит Японию не спешить и вести себя аккуратно, не выдавать желаемое за действительное", - считает Лукьянов.

Что будет дальше, не совсем понятно, отмечает эксперт: "Действительно, Путин в последние месяцы делал некие намеки, которые могут быть по-разному истолкованы, в том числе и позитивно для японцев. Понятно, что все фокусируется вокруг интерпретации декларации 1956 года, а дальше начинается широкое творчество: с одной стороны, попытки политически понять, насколько это допустимо и приемлемо для обществ обеих стран, а с другой - степень гибкости в трактовке того, что было договорено 60 с лишним лет назад".

В Кремле внешняя политика - прерогатива Путина, отмечает политолог Евгений Минченко. "Думаю, в последний раз, когда у нас были сколько-нибудь значимые разногласия по вопросам внешней политики, - это был вопрос Ливии, когда еще Дмитрий Медведев был президентом. А сейчас этот вопрос полностью монополия Путина. Но это не отменяет того, что кто-то может пытаться набирать на этой теме политические очки, тем более что перезагрузка внутриполитического пространства все равно неизбежна", - приводят его слова "Ведомости".

Forbes: избирательные претензии

Журнал Forbes пишет о первых результатах проверки Русской службы Би-би-си Роскомнадзором. Но даже беглый анализ, пишет Forbes, показывает, что претензии Роскомнадзора к британской телекомпании носят, мягко говоря, избирательный характер.

Ведомство нашло на сайте медиа материалы, где приводятся цитаты лидера запрещенной в России и многих других странах группировки "Исламское государство" Аль-Багдади. По мнению российских чиновников, эти материалы транслируют идеологические установки международных террористических организаций, теперь будет проведена экспертиза на их соответствие российскому законодательству.

Впрочем, пишет Forbes, как показывает анализ, проведенный компанией "Медиалогия" по просьбе Forbes, российские СМИ регулярно цитировали аль-Багдади, и нареканий со стороны контролирующих органов это не вызывало.

Суммарно аль-Багдади цитировали десятки раз. Лидером по числу упоминаний стал телеканал РЕН ТВ (10 упоминаний, в том числе 9 на сайте телеканала и 1 в эфире). За ним идет телеканал "Звезда", на чьем сайте его высказывания приводились 7 раз.

Крупнейшие госагенства "РИА Новости" (5 раз) и ТАСС (3 раза) также использовали прямую речь лидера группировки. Телеканал RT, ставший косвенным "виновником" проблем Би-би-си, процитировал Аль-Багдади за эти четыре года пять раз. Столько же раз это сделала "Российская газета" на своем портале.

Журнал напоминает, что претензии Роскомнадзора к Би-би-си возникли после того, как британский регулятор Ofcom нашел в действиях телеканала RT нарушение правил вещания в Великобритании.

"Известия": tax free в помощь

Система tax free помогает российскому бизнесу заработать на иностранных туристах: использующие систему tax free иностранцы, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей. Об этом газете "Известия" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из 180 государств.

Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.

"Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, - пояснил Денис Мантуров "Известиям". - Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров".

Газета пишет, что за весь период реализации пилотного проекта наибольший размер среднего чека зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

"Средний чек в 100 тысяч рублей говорит прежде всего о том, что иностранные туристы предпочитают покупать в России дорогие вещи. То есть речь идет о luxury-сегменте, именно он в основном и выигрывает от введения системы", - прокомментировал "Известиям" президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова согласна, что сумма среднего чека достаточно серьезна. Она считает, что зарубежные гости основательно закупаются в России во многом из-за курса валют. Слабый рубль позволяет отечественным компаниям предлагать товары по выгодным ценам в пересчете на доллары и евро.

Газета добавляет, что пилотный проект tax free недавно продлили до конца 2019 года.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си