Кумбха Мела в Индии: праздник для 120 млн паломников

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индусы верят, что ритуальное купание в Сангами - месте слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати - может очистить человека от грехов и помочь спастись

Самое массовое паломничество в мире

С 15 января и до начала марта в городе Праяградж (Аллахабад) на севере Индии около 120 миллионов паломников собираются на омовения в Сангаме, где встречаются реки Ганг, Ямуна, и мифическая река Сарасвати.

Индуисты верят, что омовение на Кумбха Мела очистит их от грехов и поможет им достичь состояния "мокша", которое освободит их из круговорота рождений и смертей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паломничество продлится до марта

В основе обряда, который также называют Праздником кувшинов, лежит легенда о борьбе высших и низших сил за сосуд с нектаром бессмертия.

Кумбха Мела проходила каждые 12 лет в районе города Аллахабад (недавно переименованном в Праяградж).

Только в первый день религиозного фестиваля Кумбха Мела ожидается 15 млн человек. Но самый большой наплыв паломников - 30 миллионов - ждут 4 февраля, так как этот день астрологи называют особенно благоприятным для омовений.

Image caption Нигде в мире столько людей не собирается в одном месте

Одна из главных достопримечательностей Кумбха-мела - садху, как называют в Индии аскетов, которые отреклись от мира и сосредоточились на духовных практиках.

В ближайшие дни они будут возглавлять процессию из слонов, верблюдов, лошадей, колесниц и музыкальных коллективов.

Паломничество закончится 4 марта.

Но как власти могут приготовиться к такому гигантскому скоплению людей? Настолько, что его видно из космоса?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте паломничества возвден огромный палаточный город

В этом году паломничество называется "ардх Кумбха" (половина Кумбхи), отмечающее дату между двумя полноценными Кумбхами.

Но ничего миниатюрного в ардх Кумбха нет. Ожидается, что в этом году сюда приедет больше паломников, чем на полную последнюю Кумбху в 2013 году.

Где останавливаются паломники?

Вдоль реки возведен громадный палаточный город, местные власти работают день и ночь, чтобы удостовериться, что все пройдет гладко.

"Мы работаем над этим больше года", - сказал в интервью Би-би-си сотрудник местной администрации Раджив Рай.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паломники стали прибывать в Аллахабад еще до начала Кумбха Мела

Примерно шести тысячам религиозных и культурных организаций были выделены участки, на которых они могут возводить палатки для паломников со всей Индии и из-за границы.

По словам Раджива Райа, периметр места паломничества достигает более 32 кв. км, что соответствует масштабам немаленького города.

Как туда добираются паломники?

Кумбха Мела проходит уже много столетий, но лишь в последние десятилетия сюда стали прибывать миллионы паломников.

Бюджет фестиваля составляет около 397 млн долларов. Ожидается, что в город прибудет больше людей, чем население Великобритании и Испании вместе взятых.

Правообладатель иллюстрации Ankit Srinivas Image caption В преддверии паломничества инфраструктура города была модернизирована

За последний год инфраструктура Аллахабада была значительно модернизирована.

Был среди прочего построен новый аэропорт, что позволит пассажирам из Дели долетать сюда менее чем за час.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К восходу солнца все больше паломников приходят к реке

Улицы города расширили, построили новые дорожные развязки. В самом районе паломничества проведено более 300 километров новых дорог.

Вокруг города построили огромные парковки, рассчитанные на полмиллиона автомобилей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Транспорт - одна из главных проблем организации Кумбха Мела

Железные дороги добавляют в расписание сотни поездов.

"Мы ожидаем, что около 3,5 млн паломников прибудут на поездах. Все восемь вокзалов модернизированы и расширены", - говорит представитель железнодорожной компании Индии Амит Малавия.

Правообладатель иллюстрации Ankit Srinivas Image caption Индуисты считают, что омовение очистит их от грехов

Амит Малавия показал нам главный вокзал города, где во время прошлой Кумбха Мела в давке погибли более 40 человек, и объяснил, что было сделано для того, чтобы подобное не повторилось.

На вокзале появилась еще одна платформа, был построен огромный пешеходный мост, соединяющий несколько платформ, созданы места ожидания для прибывающих и уезжающих пассажиров. Входы и выходы будут строго контролироваться.

По словам Малавия, персонал вокзала увеличен на 5000 человек.

Image caption В этом году в Аллахабаде ожидают около 120 млн паломников

Может ли полиция справиться с подобным наплывом народа?

В город из других районов страны направлено более 30 тыс. полицейских и военнослужащих для обеспечения безопасности и регулирования движения.

Один из высших чинов местной полиции Кавиндра Пратап Сингх говорит, что его подчиненные тщательно распланировали, где именно устанавливать КПП и заградительные барьеры.

"Наш приоритет - предотвращение давки или любых других чрезвычайных происшествий", - говорит он. "Мы работаем круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность".

Правообладатель иллюстрации Ankit Srinivas Image caption В город направлены тысячи полицейских из других районов страны

Власти говорят, что впервые будут применять технологии искусственного интеллекта для того, чтобы следить за передвижением людей.

"Мы установили более тысячи камер наружного наблюдения, чтобы в случае необходимости перенаправлять поток паломников", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дату, продолжительность и даже конкретное место паломничества определяют астрологи

Фестиваль Кумбха Мела

Это место паломничества на стечении рек Ганг, Ямуна и мистической реки Сарасвати

Ожидается, что в течение ближайших семи недель религиозный фестиваль посетят более 120 миллионов паломников. Для сравнения, на хадж в Саудовскую Аравию в прошлом году приехали 2,4 миллиона человек

Дату, продолжительность и даже конкретное место паломничества определяют астрологи

Последняя Кумбха Мела, известная как Маха (великая) Мела состоялась в 2013 году в Аллахабаде. Маха Мела происходит раз в 144 года. Тогда в Аллахабад прибыли 100 миллионов паломников

С 1946 года в районе Кумбха Мела начал работу специальный палаточный лагерь для людей, которые потеряли в толпе своих родственников

В этом году возведено 15 подобных палаточных лагерей для потерявшихся людей. Все лагеря связаны друг с другом, и объявления о найденных пропавших звучат по всему периметру паломничества

Кто и как кормит эти миллионы людей?

Большинство паломников приезжают лишь на небольшой промежуток времени и привозят еду с собой.

Палаточные лагеря, возведенные для тех, кто остается на Кумбха Мела на месяц или дольше, зависят от местных властей в том, что касается доставки продовольствия.

Правообладатель иллюстрации Ankit Srinivas Image caption Власти организовали склады продовольствия для паломников

Власти уже организовали пять огромных складов для распределения риса, муки, сахара и керосина.

Все это раздается бесплатно в палаточных лагерях, организованных религиозными организациями, или же продается с огромной скидкой для остальных паломников.

150 тыс. бедных паломников получили специальные продовольственные карточки, по которым им будут выдавать рис, муку, сахар и керосин.

Паломникам также предоставляется бесплатная вода.

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Что ожидает заболевших?

С 1 декабря в районе места паломничества работает больница, рассчитанная на 100 человек. Также открыты 10 менее крупных больниц. Этого, однако, явно недостаточно.

"В наши поликлиники каждый день приходят три тысячи человек. Мы ожидаем, что с 15 января, когда число паломников резко возрастет, мы будем ежедневно иметь дело с 10 тыс. пациентов", - говорит доктор Ашок Кумар Паливал, глава службы медобслуживания в палаточном городке для паломников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кумбха Мела проходит уже много столетий, но лишь в последние десятилетия сюда стали прибывать миллионы паломников

В его команду входят 193 доктора, а также 1500 других медработников - медсестры, фармацевты, и даже дантисты.

В больницах установленные операционные, и они могут проводить рентген и лабораторные тесты.

"В нашем распоряжении 86 машин скорой помощи, девять катеров скорой помощи и один вертолет. Мы готовы к любому развитию событий", - говорит доктор Ашок Кумар Паливал.

Image caption Врачи ожидают не менее 10 тысяч пациентов

Где справлять нужду?

Ашок Кумар Паливал и его команда также отвечают за санитарные условия.

Для миллионов паломников уже установлены 122 тысячи портативных туалетов, а также 20 тысяч мусорных ящиков. Власти наняли 22 тысячи человек для уборки мусора.

Правообладатель иллюстрации Ankit Srinivas Image caption Нехватки туалетов не ожидается

Но многие уже критикуют Паливала и его команду, так как в портативных туалетах нет воды, и запах здесь уже стоит соответствующий. Ашок Кумар Паливал уверяет, что эти вопросы будут разрешены до начала паломничества.

"Это амбициозный проект. Мы буквально строим целую страну. Люди работают день и ночь, прокладывая трубы, подключая воду, строя туалеты. Мы выполним все поставленные перед нами задачи", - обещает он.

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