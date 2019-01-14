Отказался ли Кремль от идеи штрафовать за "неуважение к России"?

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin/TASS Image caption Сенатор Клишас настаивает, что "неуважительное отношение к власти" должно быть наказуемо

Скандальные законопроекты сенатора Клишаса, вводящие административную ответственность за оскорбление власти в интернете и за распространение фейковых новостей, не нашли поддержки сразу в нескольких профильных ведомствах, в том числе в министерстве связи, в министерстве юстиции и у генеральной прокуратуры. Значит ли это, что депутаты не будут принимать эти законы?

О критике госорганами законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и оскорбление власти стало известно в ходе расширенного заседания думского комитета по информполитике, которое проходило в понедельник. Никто из участников заседания публично не поддержал предложенные документы, а двое их авторов - сам Андрей Клишас и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин ушли с заседания, не дождавшись окончания, но пообещав прочитать полную расшифровку оставшихся выступлений.

"Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", - сказала директор департамента госполитики в области СМИ минкомсвязи Екатерина Ларина.

Генпрокуратура не поддерживает законопроекты в предложенных Клишасом и его соавторами формулировках, поскольку они "безусловно носят оценочный характер", что потребует проведения лингвистических экспертиз и будет занимать много времени, сказала в своем выступлении замначальника правового управления генпрокуратуры Екатерина Артамонова. По ее словам, в генпрокуратуре считают, что представленная редакция может привести к "необоснованному нарушению конституционных прав граждан на свободное распространение информации".

В надзорном ведомстве предложили более взвешенно подойти к разработке этих законопроектов и найти разумный баланс соблюдения конституционных прав граждан и недопущения распространения ложной информации.

В чем суть законопроектов Клишаса

В середине декабря 2018 года сенаторы Клишас, Бокова и депутат Вяткин внесли в Думу два законопроекта о дополнительных ограничениях для пользователей интернета. В первом они предложили за распространение фейковых новостей, "угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку", штрафовать граждан на 3000-5000 руб., должностных лиц - на 30 000-50 000 руб., юрлиц - на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие "фейк ньюс" интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

Второе предложение касалось проявления "публичного неуважения к государству в неприличной форме". Авторы предложили приравнять подобное к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Оба законопроекта вызвали широкий резонанс как среди политиков, так и среди профессионального сообщества. Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем "Твиттере" оставил ироничный пост с призывом поскорее принимать инициативу: "Это будет мой любимый закон". Против обоих законопроектов высказывались даже главреды лояльных власти "Московского комсомольца" Павел Гусев, который назвал их "слишком абсурдными и ограничивающими работу СМИ в России", и "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, назвавший предложенные ограничения избыточными.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в ходе заседания тоже назвал нормы внесенных законопроектов "слишком широкими" и предложил дождаться отзыва правительства. По мнению депутата, эти проекты не должны возмущать общество: "Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам".

Наказания не будет?

Сенатор Клишас известен тем, что в последние годы вносил в Думу одобренные Кремлем инициативы, и многие из них принимались почти незамедлительно. Нынешние проекты еще не прошли даже процедуры первого чтения - пока что депутаты лишь обсуждали их вместе с экспертами. Когда начнут рассматривать его новые инициативы, пока не объявлялось.

Но теперь стало известно, что новой инициативой недовольны и в исполнительной власти, и в правоохранительных органах. Правда, написанные отзывы пока не являются официальным заключением правительства (а именно его в первую очередь принимают во внимание депутаты, когда рассматривают законопроекты). Собеседник Русской службы Би-би-си в правительстве сказал, что отзыв на оба законопроекта еще в работе.

Комитет по информполитике дождется официального заключения правительства и только потом вынесет собственное решение, сказал председатель комитета Левин. "Комитет Думы по безопасности, который является соисполнителем, рекомендовал поддержать законопроект о неуважении госвласти. Но главное решение за нами, а мы хотим дождаться точки зрения всех заинтересованных сторон", - сказал Левин Русской службе Би-би-си.

"Лучше на первоначальном этапе знать все риски и опасности, которые несет законопроект для граждан и общества, и стараться их исправлять. А не после принятия сталкиваться с негативным резонансом", - пояснил Левин.

Отзывы по таким резонансным политическим инициативам в ведомствах никогда не принимают без консультации с Кремлем, утверждает политолог Аббас Галлямов. "То, что они синхронно дали негативный отзыв, говорит о том, что Кремль не хочет принимать инициативы Клишаса и не считает их соответствующими времени. Возможно, законопроект и не личная инициатива Клишаса, а кто-то из силовиков предложил ему ее закинуть. Но оценку Кремль ей дал однозначную", - говорит эксперт.

"Всеобщий хаос или может быть война"

Обсуждение законопроекта Клишаса, Боковой и Вяткина прошло на повышенных тонах. Сенатор Клишас несколько раз пытался взять слово во время выступления представителей профильных ведомств, раскритиковавших его законопроекты. Он пытался объяснить, что "оскорбление власти" - это вовсе не "критика власти", и наказывать за нее он не предлагает. Он ссылался на опыт "континентального права" с практикой преследования за оскорбления государства и государственных символов.

"Кстати, я был сторонником намного более жестких подходов. Мы рассматривали введение и уголовной ответственности", - признался Клишас.

Его озабоченность распространением фейковых новостей поддержал эксперт Института развития интернета Виктор Ливанов. Он привел данные компании "Медиалогия", согласно которым количество фейковых новостей в СМИ увеличилось на 29% за предыдущий год. "Последствия - люди верят блогерам, а не власти и не официальным СМИ", - заявил Ливанов.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал, что понимает обеспокоенность Клишаса распространением "фейк ньюс". "С легкой руки Дональда Трампа "фейк ньюс" стал мемом... Футурологи говорят, что если не побороть его, то через короткое время все информпространство планеты захлестнет этот поток и нельзя будет определить уже, где правда и где ложь, что в итоге может привести к всеобщему хаосу и, может быть, даже к войне", - волновался Соловьев. Однако добавил, что СЖР "с настороженностью" относится к новым инициативам.

Правообладатель иллюстрации FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Victoria Jones Image caption Все участники дискуссии согласились, что опасаются "фейковых новостей", но никто не согласился с предложенными способами борьбы с ними

"Мне сложно представить себе редактора традиционного СМИ, который выпускал бы заведомо недостоверную информацию под видом достоверной, - выступила Екатерина Ларина из минкомсвязи. - Я обучалась журналистике. И нас даже в условиях советского времени на кафедре партийной печати, а другой и не было, учили тому, что с фактом нужно обращаться аккуратно". Представитель министерства уточнила, что надо использовать исключительно судебный порядок блокирования информации.

"Давайте на 30 лет назад откатимся. В условиях партийной советской печати, в условиях отсутствия интернета развивались самые страшные процессы, просто на уровне взаимодействия людей. И это остановить практически невозможно. Но если мы будем закрывать возможность информационной работы и противодействия "фейк ньюс" в традиционных СМИ, возможность открытого и быстрого опровержения, то тогда традиционный источник информации под названием "ОБС" - "одна бабка сказала", - который никуда не делся, снова наберет силу и остановить его будет невозможно. Либо мы введем ответственность за распространение слухов. Пока я такого не слышу, и слава богу".

Замначальника правового управления генпрокуратуры Екатерина Артамонова призналась, что в целом ведомство поддерживает концепцию обоих законопроектов - особенно внесудебную блокировку сайтов. В 2018 году генпрокуратура проверяла "клеветническую информацию о России и ее руководителях" в соцсетях "Вконтакте" и Youtube и даже обращалась к Владимиру Путину с предложением о внесудебной блокировке за "оскорбления президента, руководителей и всего многонационального народа России". Много предложений есть и в законопроектах Клишаса, призналась Артамонова. Но сейчас формулировки в документе носят оценочный характер, уверяла она.

"Не забудьте написать, что телефон у меня был Vertu!"

В ответ на критику со стороны чиновников Клишас начал критиковать самих чиновников. "Просто напомню вам - если бы минсвязи, как и другие ведомства, своевременно принимали подзаконные акты, таких проблем бы не было!" - заявил сенатор.

После этого Клишас объявил, что покидает заседание, поскольку вскоре должен был проводить мероприятие в Совете Федерации. Однако, уходя, он устроил перепалку с журналистом издания Znak.com, членом СПЧ Екатериной Винокуровой.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о Клишасе, где рассказал о его недвижимости в Швейцарии, Подмосковье, а также увлечении коллекционированием дорогих часов и разведением собак.

"Единственное, что хочу сказать. Екатерина Владимировна, если вам удобно, я могу фотографии всех своих часов прислать, чтоб вам не надо было их прямо во время заседания фотографировать и постить. И даже сейчас не забудьте написать, что телефон у меня был Vertu!" - сказал Клишас и направился к выходу.

"Напоминаю высказывание Путина: скромнее надо быть и не раздражать людей!" - отреагировала Винокурова.

Вскоре слово взял соавтор Клишаса депутат Вяткин. После этого он также спешно покинул заседание.