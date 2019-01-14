Все говорят о яйцах в последнее время: то в России их начнут продавать девятками, то новогодние инсталляции в форме яиц выложат. Но главная яичная революция случилась в "Инстаграме".

Именно там родился аккаунт world_record_egg: 4 января, аноним, стоящий за ним, запостил единственную картинку с протестным призывом набрать больше лайков, чем у предыдущей "чемпионки" - Кайли Дженнер, представительницы всемирно известного медийного клана Дженнер-Кардашьян.

Теперь единственному яйцу удалось недостижимое - фото яйца на белом фоне собрало более 30 млн лайков, оставив далеко позади дженнеровские 18 млн.

Правообладатель иллюстрации World_record_egg/Instagram

"Это безумие. Ну и времена, чтобы жить, - написали анонимы в сториз своего аккаунта, процитировав песню Young Fathers. - Это не конец, мы только начинаем".

Оказалось, что под "начинанием" стоящий за аккаунтом человек понимает запуск линейки официального мерчендайза.

Правообладатель иллюстрации World_record_egg/Instagram

В интервью Independent основатель "Инстаграма" яйца отказался раскрывать личность, но поведал, что живёт в Лондоне.

Он также впечатлился работой алгоритмов соцсети, которые принесли ему столько подписчиков.

Дженнер не упустила случая отомстить продукту, столкнувшему её с трона "Инстаграма": в своём аккаунте она картинно разломала скорлупу пополам и дала желтку вытечь на залитый солнцем асфальт.

Теперь третьим после яйца и Кайли стал Джастин Бибер со своим постом с предложением руки и сердца начинающей актрисе Хейли Болдуин - у него 13,4 млн лайков.

2 в 1

Так вышло, что вездесущее яйцо попало под кат ещё одного флешмоба - #adelechallenge, суть которого в том, что английская певица Адель объявила о творческом перерыве, после чего опешившие фанаты стали накладывать концертную версию её песни Someone Like You на множественные объекты, так, чтобы это выглядело, будто те поют.

В припеве на концертах первую строчку исполняет сама артистка, а дальше подтягивается зал. В роликах участников флешмоба аудитория заменена самолётами, хот-догами, варениками и даже автобусами "Мосгортранса".

Естественно, появился и вариант с куриным яйцом, "строку" которого подхватывают десятки (хотя, может, и девятки) перепелиных яиц.

Поднажать, чтобы...

Виральный успех кампаний, которые призывают побить рекорд чего-то, что вызывает противодействие, не такая уж редкость: достаточно вспомнить успех одного музыкального клича в "Фейсбуке".

В 2009 году супруги Джон и Трейси Мортер, раздосадованные тем, что несколько лет кряду самые продаваемые рождественские синглы выпускали победители британской "Фабрики звёзд" - X Factor, запустили кампанию с просьбой поднять на первое место остросоциальный альтернативно-металлический хит Rage Against The Machine 1992 года - Killing In The Name.

Кампания оказалась более чем успешной и стала первым примером, когда цифровой сингл в Британии продался более чем полумилионным тиражом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Rage Against The Machine не у всех ассоциируются с рождественской музыкой

В последующие годы перед Рождеством различные британские активисты предлагали другие композиции для флешмоба с их продвижением на первое место в чартах: авторства композитора-минималиста Джона Кейджа с его 4 минутами тишины, а также рок-групп Biffy Clyro и The Trashmen, - однако эти кампании не увенчались успехом.