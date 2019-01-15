Парламент Британии решит, выходить или не выходить из ЕС

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Британская Палата общин во вторник должна принять решение, которое может послужить толчком к самой мощной политической буре в новейшей политической истории страны. Парламент готовится отклонить проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Большинство в Палате общин - против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений, либо отмены "брексита".

Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

При этом ни один из возможных альтернативных вариантов на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым.

По состоянию на сейчас Британия должна формально выйти из ЕС 29 марта. Что может случиться между голосованием вечером во вторник и этой датой? Британские политики и пресса обсуждают следующие варианты.

Важное примечание:и у правительства, и у его оппонентов в Палате общин есть процедурные и законодательные возможности уйти от решающей схватки в виде одного единственного голосования по проекту договора, растянув решение вопроса во времени и размазав его по нескольким разным законопроектам. Если они прибегнут к этим возможностям, то это сделает процесс менее зрелищным, но не решит главную проблему: пока никто не предложил вариант поведения в отношении ЕС, который точно поддержало бы большинство в парламенте.

"Обвальный" выход

По умолчанию, если в течение двух с половиной месяцев британской политической элите так ничего и не удастся решить, то 29 марта Британия выйдет из ЕС без урегулированных отношений.

Наиболее жестко настроенные противники ЕС, включая бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, говорят, что такая встряска не будет катастрофой и в конечном счете пойдет на пользу экономике Британии.

Правообладатель иллюстрации WPA Pool Image caption Если Палата общин провалит проект договора с ЕС, то Тереза Мэй может очень скоро распрощаться с постом премьера

Но против "обвального брексита" - большинство в Палате общин: депутаты из разных партий согласны, что это будет слишком тяжелым ударом по британской экономике (и чувствительным ударом по экономике остальных стран ЕС).

Вечером в понедельник Терезу Мэй в Палате общин прямо спросили, готова ли она отсрочить выход, чтобы исключить возможность выхода без договора в случае, если Палата общин проголосует против предложенного варианта договора. Премьер-министр ушла от ответа.

В целом вероятность варианта "обвального" выхода пока считается невысокой. Все остальные варианты предполагают отсрочку выхода из ЕС.

Отставка правительства и внеочередные выборы

Если поражение во вторник окажется разгромным, то Тереза Мэй может сама уйти в отставку и объявить досрочные выборы.

Если она этого не сделает, то оппозиционная Лейбористская партия обещает инициировать вотум недоверия правительству. Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия сделает это вскоре после голосования по договору - но о конкретных сроках говорить не стал.

Если лейбористы инициируют вотум недоверия, и если большинство в Палате общин проголосует против правительства Мэй, то консерваторы должны будут либо в течение двух недель сформировать новое правительство, либо опять-таки объявить внеочередные выборы.

По последним опросам, рейтинги консерваторов и лейбористов примерно равны и колеблются в диапазоне 36-41%.

Повторный референдум

События последних месяцев очень воодушевили сторонников повторного референдума о членстве Британии в ЕС: они надеются, что на этом референдуме народ "передумает" уходить из Евросоюза.

Однако правительство Мэй и евроскептики - твердо против нового референдума. Они объясняют, что он только еще больше рассорит граждан. Кроме того, это будет удар по основам демократии: народ сказал свое слово, надо выполнять его волю, а не задавать снова тот же вопрос в надежде, что получишь другой ответ.

Лидер лейбористов Джереми Корбин на данный момент выступает скорее за формальный выход из ЕС, но сохранение максимально тесных связей с ним.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин пока не считает целесообразным поддержать идею повторного референдума

Единственная из всебританских партий, которая шла на выборы 2017 года с лозунгом о втором референдуме - это либеральные демократы, но у них всего 11 из 650 мандатов в Палате общин. Обе главные партии обещали уважать выбор народа, сделанный в июне 2016-го.

При этом результат второго референдума тоже непредсказуем. Результаты январского опроса компании YouGov показывают, что за ЕС сейчас проголосовали бы 46% британцев, а за выход - 39%, но колеблющихся - целых 15%, и примерно такие же результаты давали опросы перед референдумом 2016 года.

Новые попытки договориться

Палата общин уже вменила правительству в обязанность в случае, если проект договора с ЕС будет отклонен, в течение трех рабочих дней предложить парламенту новый вариант договора.

Проблема в том, что представители ЕС неоднократно и твердо заявляли, что пересматривать проект договора не намерены: это, мол, лучшее, что они могут предложить Британии.

Но Тереза Мэй с соратниками по правительству могут хотя бы попытаться одновременно и уговорить часть мятежных депутатов, и добиться от ЕС еще каких-нибудь устных заверений, которые устроили бы членов Палаты общин.

Если не удастся сделать это быстро - просить ЕС об отсрочке. Брюссель уже дал понять, что готов предоставить отсрочку выхода до середины лета.

А если вдруг ратифицируют?

Если во вторник вечером случится огромная неожиданность, и большинство депутатов Палаты общин проголосует за проект договора с ЕС, то дальше все будет относительно просто.

29 марта Британия формально выйдет из ЕС, лишится своих представителей в центральных органах Евросоюза и не будет участвовать в майских выборах в Европарламент, но во всех остальных смыслах останется частью общевропейского пространства, по которому свободно передвигаются товары, капитал и люди.

С конца марта 2019 года и до конца 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого ЕС и Британия должны будут договориться об основах дальнейших отношений.

И вот тут-то может начаться нечто еще более интересное, чем то, что происходит сейчас. Если Британия пришла к политическому кризису уже на стадии относительно простого соглашения о выходе, то что же будет, когда речь зайдет о действительно фундаментальных вещах, касающихся триллионов фунтов и евро и судеб сотен тысяч людей?