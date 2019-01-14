Рекордное число россиян выступает за отставку правительства. Что им не нравится?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

53% россиян поддерживают идею отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева, показал опрос социологического "Левада-центра".

Это является максимальным показателем за все время, что исследовательская организация задавала соответствующий вопрос жителям страны.

Стоит отметить, что в исследовании был 10-летний перерыв (с 2002-го по 2012 год), за время которого успел произойти мировой финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия в российской экономике, а также массовые акции протеста против нарушений на выборах конца 2011-го - первой половины 2012 года.

Одновременно центр опубликовал результаты другого опроса: по поводу того, что именно не устраивает россиян в работе кабинета министров. Традиционно много набирают варианты ответов, касающиеся экономических и социальных проблем, а проблема терроризма и вопросы безопасности явно ушли на второй план по сравнению с концом 1990-х.

А вот какие варианты ответов стали заметно популярнее за период с апреля 2017-го по декабрь 2018 года. По мнению, россиян, правительство их страны...

"Не может обеспечить людей работой" (+22 процентных пункта за указанный период)

"Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения" (+13 п. п.)

"Не может справиться с кризисом в экономике" (+13 п. п.)

"Действует в интересах крупного бизнеса" (+13 п. п.)

"Не заботится о социальной защите населения" (+12 п. п.)

Уровни одобрения работы президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства в целом среди населения России резко снизились после пенсионной реформы, анонсированной в июне 2018 года. Она предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 60 лет.