Майдан на Балканах? За что выступают протестующие в Сербии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Сербии не утихают уже шестую неделю подряд

В городах Сербии снова проходят массовые демонстрации. Участники протестов требуют проведения честных выборов, свободы слова, отставки чиновников и руководителей национального телевидения.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "кланяться оппозиции" и прогибаться под ее требования, даже если на улицы выйдет пять миллионов человек.

При этом он отметил, что готов провести внеочередные выборы в любой момент.

Нынешняя акция оппозиции приурочена к годовщине убийства политика Оливера Ивановича. Его убийцы до сих пор не найдены.

Что происходит?

Протесты в Сербии не утихают уже шестую неделю.

Первая акция протеста прошла в Белграде 8 декабря. Поводом стало нападение на основателя оппозиционной коалиции "Союз за Сербию" Борко Стефановича.

"Нападение на Борко - это атака на любого, кто мыслит свободно и иначе, чем нынешнее правительство. Призывы Вучича и его СМИ к линчеванию объявили открытый сезон [охоты] на всех нас. Нападение на Борко стало прямым следствием жуткой атмосферы, в которой мы все вынуждены жить", - написал в "Твиттере" бывший мэр Белграда Драган Джилас.

В конце ноября неизвестные в масках избили Стефановича и двух его соратников бейсбольными битами и металлическими прутьями.

На следующий день избитый Стефанович показал окровавленную рубашку, в которой он был в момент нападения, и пообещал бороться за то, чтобы Сербия не оставалась страной кровавых рубашек и страной, в которой проливается кровь инакомыслящих.

Правообладатель иллюстрации Savez ZA Srbiju Image caption На следующий день после нападения Стефанович показал свою окровавленную рубашку

Через два дня после нападения на политика полиция арестовала двоих подозреваемых. Президент страны тут же заявил, что государство немедленно отреагировало и выполнило свою работу.

"Союз за Сербию" осудил нападение на своих членов, заявив, что оно стало следствием агрессивной политики президента страны Вучича, направленной против его политических оппонентов.

Акция в поддержку избитого политика быстро вылилась в протесты, которые не утихают уже больше месяца.

Митинги организуют активисты "Союза за Сербию" - это альянс из 30 различных оппозиционных партий и организаций.

Чего хотят демонстранты?

Во время митингов протестующие скандируют "Вучич - вор", "Нет измене" и "Защитим конституцию", а также требуют разобраться с коррупцией.

Оппозиционеры утверждают, что Вучич установил в Сербии автократический режим, контролирует работу основных СМИ и запрещает им давать трибуну критикам. Сам президент эти обвинения отвергает.

Media playback is unsupported on your device Субботние протесты в Сербии

Массовые акции протеста теперь проходят не только в Белграде, но и в ряде других крупных городов Сербии.

"Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет", - сказала Би-би-си одна из участниц акции протеста в Белграде в прошлую субботу.

Собравшиеся также требуют расследовать участившиеся случаи нападения на независимых журналистов - например, обстоятельства нападения на журналиста Милана Йовановича, который расследовал коррупционные схемы и мафиозные группировки.

12 декабря неизвестные обстреляли и подожгли дом Йовановича в пригороде Белграда.

"Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет", - сказала Би-би-си одна из участниц акции протеста в Белграде 13 января.

Что отвечают власти?

Президент Сербии Вучич говорит, что готов провести досрочные выборы.

По данным соцопросов, проводившихся в октябре, "Сербская прогрессивная партия", которую возглавляет Вучич, пользовалась поддержкой 53% населения.

Альянс оппозиционных партий, согласно этим соцопросам, мог бы рассчитывать на поддержку 15%. Но такого альянса, по сути, пока нет. Единственное, в чем согласны представители различных оппозиционных групп, так это в том, что Вучич должен уйти.

При этом оппозиция предупредила, что будет бойкотировать досрочные выборы, если Вучич объявит об их проведении.

В 1990-е годы Александр Вучич был сторонником националистических идей и членом "Сербской радикальной партии". Позже он стал выступать за евроинтеграцию.

Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, он сторонник вступления Сербии в Евросоюз. При этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.