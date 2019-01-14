Фото: в Вашингтоне выпал первый снег

  • 14 января 2019

В США продолжается самый долгий в истории страны "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца не работают или работают без зарплаты. Утром в воскресенье в Вашингтоне, где по официальным данным живет около 124 тысяч сотрудников федерального правительства, выпал снег.

Снег в Вашингтоне Правообладатель иллюстрации Reuters

Снегопад должен продолжиться в понедельник, а вот как вашинггтонцы провели первый снежный выходной в этом году.

люди катаются на санкамх с Капитолийского холма Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Первый снег в этом году в столицу США принес зимний шторм "Джиа"
люди катаются на санкамх с Капитолийского холма Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Люди катались на санках с Капитолийского холма
памятник Эндрю Джексону Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В отличие от многих западных столиц, в Вашингтоне снег не считается чем-то исключительным - осадки выпадают почти каждую зиму
возле белого дома чистят снег Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Двор Белого дома пришлось очищать от снега
снежки в центре Вашингтона Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В центре города начались массовые снежные битвы
женщины в костюмах американской революции Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Некоторые жители города вышли на улицу в костюмах
У Монумента Вашингтона катались на кайтбордах Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption У Монумента Вашингтона катались на кайтбордах
Бездомные вынуждены согреваться у теплопроводов Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Бездомные вынуждены согреваться у теплопроводов
ястреб Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Фотограф Тинг Шен поймал в кадр ястреба, охотящегося за добычей в центре города
собака в пальто у человека Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Некоторые собаки, не привыкшие к холоду, "гуляли" так

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