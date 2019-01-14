Фото: в Вашингтоне выпал первый снег

В США продолжается самый долгий в истории страны "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца не работают или работают без зарплаты. Утром в воскресенье в Вашингтоне, где по официальным данным живет около 124 тысяч сотрудников федерального правительства, выпал снег.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Снегопад должен продолжиться в понедельник, а вот как вашинггтонцы провели первый снежный выходной в этом году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Первый снег в этом году в столицу США принес зимний шторм "Джиа"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Люди катались на санках с Капитолийского холма

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В отличие от многих западных столиц, в Вашингтоне снег не считается чем-то исключительным - осадки выпадают почти каждую зиму

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Двор Белого дома пришлось очищать от снега

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В центре города начались массовые снежные битвы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые жители города вышли на улицу в костюмах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У Монумента Вашингтона катались на кайтбордах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бездомные вынуждены согреваться у теплопроводов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Фотограф Тинг Шен поймал в кадр ястреба, охотящегося за добычей в центре города

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые собаки, не привыкшие к холоду, "гуляли" так

***