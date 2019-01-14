Фото: в Вашингтоне выпал первый снег
- 14 января 2019
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В США продолжается самый долгий в истории страны "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца не работают или работают без зарплаты. Утром в воскресенье в Вашингтоне, где по официальным данным живет около 124 тысяч сотрудников федерального правительства, выпал снег.
Снегопад должен продолжиться в понедельник, а вот как вашинггтонцы провели первый снежный выходной в этом году.
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