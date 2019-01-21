Вокруг Москвы строят платную кольцевую дорогу. При чем тут Ротенберг?

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В России появилась компания, которая планирует заниматься консультированием ГК "Автодор" по внедрению оплаты на новой кольцевой автодороге вокруг Москвы. В акционерах консультанта - сын друга президента Путина Игорь Ротенберг.

Новая кольцевая дорога шириной от четырех до восьми полос должна, в частности, разгрузить постоянно стоящий в пробках МКАД.

Строительство ЦКАД началось еще в 2014 году. С самого начала власти заявляли, что проезд по дороге будет платным, за исключением участка в Звенигороде. А "Ведомости" со ссылкой на материалы государственной компании "Автодор" писали, что плату за проезд по ЦКАД будет собирать единый оператор. Делать это предполагалось по безбарьерной технологии free flow - то есть без шлагбаумов, с помощью специальных устройств на автомобиле и вдоль дороги.

10 января этого года была зарегистрирована компания "Единый оператор ЦКАД" (первым на это обратил внимание телеграм-канал "Малюта Скуратов").

Ее основной владелец (99%) - "дочка" "Автодора" "Автодор инфраструктурные инвестиции". 1% компании - у компании "РТ-Инвест транспортные системы". 23,5% в ней принадлежит Игорю Ротенбергу. Предприниматель - сын Аркадия Ротенберга, друга президента России Владимира Путина.

Чем планирует заниматься новая компания?

"ООО "Единый оператор ЦКАД" не является оператором ЦКАД", сообщили Русской службе Би-би-си представители ГК "Автодор" и "РТ-Инвест Транспортные Системы".

Компания создана исключительно для консультирования по возможности внедрения безбарьерного взимания платы, следует из ответа РТИТС на запрос Би-би-си.

Сам РТИТС уже имеет опыт взимания платы за проезд по дорогам. Компания известна как оператор государственной системы "Платон", начало работы которой в 2015 году вызвало протесты дальнобойщиков по всей России.

Компания является разработчиком технологии базберьерного взимания платы на основе спутниковой навигации (госсистема "Платон"), а также технологии "free flow" ("свободный поток"), говорится в ответе РТИТС на запрос Би-би-си.

Как сейчас устроен рынок сбора оплаты за проезд?

Планирует ли новая компания с "говорящим названием" впоследствии стать оператором ЦКАД и заниматься сбором платы за проезд по ней, неясно.

Ни в РТИТС, ни в "Автодоре" это не прояснили. На вопрос, будет ли компания участвовать в конкурсе по выбору единого оператора в будущем, в РТИТС пояснили, что пока "не рассматривали этот вопрос".

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Согласно презентации "Автодора", автоматизированная система управления дорожным движением и система взимания платы должна была обойтись в 5,8 млрд рублей. Кроме того, оператор должен был сам инвестировать в ЦКАД до 9,1 млрд рублей.

Планировалось, что оператор будет выбран на конкурсе в 2018 году. Но этого не произошло. Возможность проведения конкурса еще обсуждается, сообщили Би-би-си в "Автодоре".

ЦКАД - это новая кольцевая дорога вокруг Москвы. Проект появился, чтобы разгрузить федеральные дороги, МКАД и радиальные шоссе. Кроме того, подразумевается реконструкция "Малой бетонки". Принципиальное решение о строительстве было принято в 2003 году. Но работы начались только 2014 году. Изначально ее планировали построить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но выполнить этот план не удалось. Общая протяженность дороги - 521,63 км, она разделена на 5 участков. У всех участков - разные подрядчики. Общая стоимость строительства превышает 300 млрд рублей. Финальный срок ввода в строй замкнутого кольца - 2020 год.

Весной 2018 года проверку строительства ЦКАД проводила Счетная палата. Она выявила многомиллиардные нарушения, относящиеся к 2016-2017 годам. В середине октября 2018 года Владимир Путин поручил генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате РФ до середины января 2019 года проверить, соблюдались ли интересы государства при заключении контрактов на строительство ЦКАД. Кроме того, Путин правительству в месячный срок сформировать оперативный штаб для завершения строительства объектов ЦКАД и принять меры, чтобы стоимость проекта больше не росла.

Денис Качкин, руководитель практики по ГЧП и инфраструктуре адвокатского бюро "Качкин и партнеры", говорит, что закон не запрещает, чтобы единый оператор был аффилирован с государством или кем-то из участников партнерства.

Сейчас операторы, которые собирают плату за проезд на трассах в России, чаще всего связаны с компаниями, которые являются концессионерами по таким проектам и отвечали за их строительство, говорит директор PwC Сергей Лузан.

Таким образом, часто на практике они выступают дополнительным бизнесом для акционеров-концессионеров.

По данным компании InfraOne, годовая выручка двух самых крупных операторов платных дорог в России составляет около 7 млрд рублей.

Самые крупные игроки, по данным компании, работают сейчас на северо-западе России и на юге. Это "Магистраль Северной Столицы", которая управляет "Западным скоростным диаметром" и "Объединенные системы сбора плат", которая управляет участками трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и других.