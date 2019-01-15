В обзоре российских газет 15 января:

"Ведомости": репрессивная повестка

Газета "Ведомости" на первой полосе свежего номера пишет о реакции властей на законопроекты о наказании за неуважение к власти и распространение в СМИ фейковых новостей. Поправки были рассмотрены на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Против них высказались, в частности, гепрокуратура и минкомсвязи.

"Законопроект об оскорблении власти вызывает все больше недовольства у самой власти", - отмечает в связи с этим газета.

Замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова считает, что формулировки законопроекта носят технический характер и принять решение будет невозможно без лингвистических экспертиз, а это потребует значительного времени.

Минкомсвязи также не готово поддержать законопроект об оскорблении власти в представленной редакции, сообщила на заседании комитета директор департамента госполитики в области СМИ министерства Екатерина Ларина.

Невозможно представить, чтобы СМИ выпускали заведомо недостоверную информацию, уверена она: "Что дальше - вводить ответственность за распространение слухов?" Непонятно, кто определит достоверность или заведомость недостоверности информации, согласен с минкомсвязи секретарь Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он считает, что в случае принятия законов у чиновников возникнет широкое поле для манипуляций.

В законопроекте об оскорблении власти нет такого, ради чего надо срочно его принять, считает политолог Михаил Виноградов. "Законопроект позволил создать повестку, а репрессивная повестка всегда хороша, на нее все живое откликается, - говорит Виноградов. - Но экстренной необходимости в документе нет, а его конституционность неочевидна".

Политолог Александр Пожалов отмечает, что законопроекты сразу вызвали широкую критику в обществе, и было понятно, что они рассчитаны не на ускоренное принятие, а на проверку реакции и длительное обсуждение.

По мнению Пожалова, важнее для власти проект о борьбе с фейкньюс: кампании дезинформации используются для дискредитации власти, игры на понижение ее рейтингов и роста протестных настроений. Принимать же второй законопроект, который уже воспринимается всеми как "закон людям о запрете критиковать власть", в условиях снижающихся рейтингов власти вряд ли захотят, предполагает Пожалов: это будет воспринято как признание властью своей слабости.

"Коммерсант": переговоры на повышенных тонах

Газета "Коммерсант" пишет о трудностях, с которыми столкнулись Россия и Япония при обсуждении возможности подписания мирного договора и решении судьбы Курил. Переговоры главы МИД Японии Таро Коно и его российского коллеги Сергея Лаврова газета называет непростыми и отмечает, что идут они на повышенных тонах.

Несмотря на призыв Таро Коно сделать 2019 год "историческим", его визит выявил нарастающие трудности диалога Москвы и Токио перед намеченной на 22 января встречей российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, отмечает "Коммерсант": по итогам переговоров Сергей Лавров признал наличие "существенных разногласий", а Таро Коно отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" российских дипломатов и экспертов, переговоры министров Лаврова и Коно в Москве свидетельствуют о том, что российская сторона заметно ужесточила тон в диалоге с Токио в преддверии нового саммита Владимира Путина и Синдзо Абэ.

"Последние заявления российской стороны, адресованные Токио, выдержаны в гораздо более жестком ключе, чем высказывания конца прошлого года. Это может означать две вещи: либо попытку повысить запросные позиции накануне встречи в верхах, либо подготовить почву для того, чтобы отказаться от форсированного решения проблемы мирного договора", - прокомментировал "Коммерсанту" бывший посол России в Токио Александр Панов, возглавлявший российскую дипмиссию с 1997 по 2004 год. По его словам, если двум лидерам не удастся договориться, "окно возможностей" для решения проблемы надолго закроется.

Схожее мнение в беседе с "Коммерсантом" высказал завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. "С приходом Синдзо Абэ японская сторона уже смягчила свою позицию и отказалась от жесткого требования отдать ей все четыре острова Курильской гряды. Весьма вероятно, что если этот вопрос не будет решен при премьере Абэ, шанс договориться будет упущен", - считает эксперт.

"Ведомости": россияне объективно оценили Россию

В редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости" пишет о представлениях россиян о месте их страны в современном мире и отмечает, что значительная их доля оценивает это место достаточно объективно. "Это хорошие новости, - считает газета, - но это значит, что им сложно поверить в реалистичность предвыборных лозунгов президента, поставившего стране задачу приблизиться по ряду показателей к передовым странам".

Согласно декабрьскому опросу Фонда "Общественное мнение", относительное большинство, как и в 2016 году - 39 и 37% соответственно, считает, что по уровню экономического развития наша страна находится между 10-м и 50-м местом в мире, что соответствует реальности - 13-е место по объему ВВП в 2018 году.

В оценках уровня благосостояния населения самая большая группа: 30% поместили Россию между 10-м и 50-м местами в мире, в 2016 году так думали 36% опрошенных. Зато с 15 до 21% выросла доля тех, кто считает Россию аутсайдером.

Несколько лучше восприятие ситуации с соблюдением личных прав и свобод, но и здесь полагающих, что Россия находится в верхней части рейтинга, стало меньше и выросло число отнесших Россию к аутсайдерам.

Оценка ситуации отличается в зависимости от возраста, образования и дохода, отмечают "Ведомости": богатые считают ее более благоприятной, чем бедные.

Более критическое восприятие места России в мире отражает общее ухудшение настроений россиян, вызванное в первую очередь пенсионной реформой, люди острее чувствуют негативные последствия госполитики и несправедливость, отмечает аналитик ФОМа Ирина Осипова.

Телевидение сохраняет фокус на внешнеполитических успехах, не замечая, что повестка изменилась и люди реже думают о международном положении, говорит социолог из ВШЭ Григорий Юдин.

Все больше людей пользуется альтернативными источниками информации, позволяющими сформировать более объективную картину происходящего.

РИА "Новости": без домогательств

Только 5% россиян сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, а почти 90% никогда не оказывались в такой ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, на который ссылается РИА Новости.

Уточняется, что женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе: с харассментом сталкивались 8% опрошенных женщин и 3% мужчин.

Агентство напоминает, что летом 2018 года главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заявил, что не нужно превращать инциденты, связанные с обвинениями в домогательствах, в кампании против кого-либо.

В тексте опроса отмечается, что публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 - 9%, сегодня - 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году - 11%, сегодня - 8%.

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Минюст, пишет газета "Ведомости", получил право ликвидировать партии за неучастие в выборах. Впрочем, по мнению политолога Александра Кынева, слишком активным этот процесс не будет - Кремлю по-прежнему нужны спойлеры для сдерживания парламентской оппозиции.

Первый вице-премьер Антон Силуанов на страницах "Коммерсанта" рассказывает о первых результатах работы нового правительства. "Так четко и системно наша работа строится, пожалуй, впервые", - отмечает чиновник.

Газета "Известия" пишет о проблемах, которые ожидает российский авторынок в 2019 году. В 2018 году рынок новых автомобилей в России вырос без малого на 13%. Но на этот год прогнозы у автопроизводителей куда скромнее, пишет газета: рост продаж не превысит 7%, а цены будут двигаться вверх еще стремительнее. Даже нулевую динамику в текущем году в автокомпаниях примут как позитив.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си