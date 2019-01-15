Пресса Британии: Британия в ожидании хаоса

В обзоре британской прессы:

После голосования по "брекситу" наступит хаос

В предвкушении парламентского голосования по "брексит"- плану Терезы Мэй британские газеты, естественно, публикуют огромное количество материалов, посвященных возможному развитию событий.

Редакционные комментарии всех ведущих британских газет больше похожи не на прогнозы, а на некрологи.

Times предупреждает, что, отвергая план Мэй, Британия окажется в непредсказуемом положении и должна готовиться к периоду длительного хаоса.

Guardian пишет, что страна должна извлечь из происходящего уроки. Британия не должна исходить из того, что мир замер и только и мечтает решать ее проблемы. "Брексит" дал британскому политическому классу один важный урок: нельзя ввязываться в бой, который с высокой вероятностью будет проигран.

Daily Telegraph стало известно от членов кабинета министров, что если депутаты Палаты общин не поддержат премьерский план, то Тереза Мэй вынуждена будет уйти в отставку.

Газета сообщает, как именно будут развиваться события во вторник. Результаты голосования станут известны между 19.30 и 21.30 (22.30-0.30 по московскому времени). Ожидается, что сразу после этого премьер-министр выступит с заявлением о своем следующем шаге.

Естественно, о чем именно она объявит, будет зависеть от результатов голосования. Между тем DT не сомневается, что если Мэй не наберет необходимое большинство голосов, то лидер лейбористов Джереми Корбин призовет к голосованию по недоверию парламенту в ту же секунду.

Это означает, что давно лелеемый Корбиным вотум недоверия будет проголосован уже в среду. И если парламентарии согласятся с тем, что более не доверяют правительству, то очередные внеочередные выборы будут объявлены уже в ближайшие дни.

Но газета понимает, что в случае негативного для Мэй сценария, она опередит своего оппонента и подаст в отставку, не дожидаясь лейбористского призыва проголосовать вотум недоверия.

Даунинг-стрит не стал отрицать, но и не подтвердил сведения DT о потенциальной отставке премьер-министра. Из бесед с неназванными чиновниками газета сделала вывод, что решение Мэй примет в зависимости от убедительности поражения.

Еще один признак грядущей отставки, намекает газета, медиа-активность потенциальных преемников Мэй, которые включатся в гонку за пост лидера консервативной партии в случае ее добровольной отставки.

DT имеет ввиду Бориса Джонсона, Доминика Рааба и Дэвида Дэвиса. При этом Джонсон заявил накануне, что сожалеет о своем решении в 2016 году выбыть из гонки за пост лидера консерваторов после отставки Кэмерона, результатом чего и стало премьерство Терезы Мэй.

Немецкий и французские националисты решили не сторониться ЕС

Похоже, турбулентность "брексита" повлияла и на политиков на континенте. Daily Telegraph рассказывает, что лидер националистической партии "Альтернатива для Германии" на партийной конференции назвал идею "Дексита", под лозунгами которого "АдГ" собиралась идти на следующие выборы, утопической.

Он отметил, что это слишком большое требование, а идти с ним на выборы рискованно. Впрочем, он подтвердил намерение, не выходя из ЕС, все же требовать ослабления позиций Брюсселя во многих сферах.

Интересно, пишет издание, что одновременно от идеи "Фрексита" отказалась и Марин Ле Пен во Франции, также призвав к реформированию Евросоюза, но не его развалу.

The Who выпускает альбом и отправляется в тур

Daily Mail сообщает о том, что после 13-летнего перерыва ветераны британской рок-музыки группа The Who объявила, что скоро выпустит новый студийный альбом.

Газета напоминает, что от оригинального состава в живых остались только двое - 73-летний гитарист Пит Таунсенд и 74-летний вокалист Роджер Долтри.

Таунсенд сказал поклонникам, что от нового альбома они могут ожидать мрачных баллад, хард-рок, экспериментальную электронику, сэмплы, да и вообще всего, чего угодно, что начинается с гитарных звуков.

После выхода альбома группа отправится в американский тур. Долтри сказал, что вполне реалистично относится к тому, что в его возрасте голос уже не такой сильный, но он не хочет выглядеть и петь хуже, чем два года тому назад. Певец отметил, что он отказывался ехать в тур до выпуска нового материала из самоуважения.

"Мы уже старички, - сказал Долтри. - Мы уже поблекли, мы утратили лоск. Все, что сохранилось от нас - это музыка, и мы собираемся представить ее так мощно и свежо, как никогда".

Газета напоминает, что группа The Who была образована в 1964 году, 10 ее альбомов оказывались на вершине британских хит-парадов, было продано более 100 миллионов пластинок. Группа за свою историю записала 11 альбомов, среди которых две знаменитые рок-оперы "Томми" и "Квадрофения".

Последний альбом Endless Wire, вышедший в 2006 году, был записан после 24-летнего перерыва, и никто не думал, что он станет последним в дискографии группы.

Состояние Таунсенда оценивается в 82 миллиона фунтов стерлингов, а Долтри - в 66 миллионов.