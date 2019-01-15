Виски, мартышки и слежка за журналистами - что мог делать в ЦАР инструктор "ЧВК Вагнера"
Бывший сотрудник МВД из Санкт-Петербурга Александр Сотов, которого центр "Досье" Михаила Ходорковского назвал одним из предполагаемых организаторов слежки за убитыми в ЦАР российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, в 2017 году мог посещать столицу этой африканской страны. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив аккаунты родственников Сотова в социальных сетях, где обнаружила несколько фотографий Сотова, сделанных в Банги.
Пока члены семьи Александра Сотова не заблокировали корреспондентов Би-би-си в социальных сетях, удалось установить, что не позднее марта 2018 года его супруга Ольга Сидоренко опубликовала на своей странице в "ВКонтакте" несколько фото, сделанных в столице ЦАР.
Две из этих фотографий сделаны с балкона здания у реки Убанги, которое использовалось как президентский дворец. Здание расположено в 500 метрах от российского посольства в Банги и в 800 метрах от президентского дворца - резиденции нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадера, где работает и его российский советник Валерий Захаров. К зданию примыкает военная база Генштаба ЦАР - лагерь Ру.
Автор сфотографировал панораму проспекта генерала де Голля и реки, на другом берегу которой начинается территория Демократической Республики Конго.
На фото виден жилой комплекс, строительство которого завершилось не раньше февраля 2016 года.
Сами снимки предположительно сделаны в начале 2018 года. Река на фото широко разлилась, что обычно происходит в зимнее время. В марте 2018 года МИД РФ официально заявил, что в ЦАР командированы "пять военных и 170 российских гражданских инструкторов". Одним из них, как утверждает центр "Досье", был Сотов.
Из Банги Сотов присылал жене фотографии местных жителей, городского рынка, флоры и фауны. Целая серия снимков посвящена африканским мартышкам, мангобеям.
На одном из снимков человек, похожий на Александра Сотова, позирует с большой ящерицей, на заднем плане видны бутылка виски и двое белых мужчин в камуфляжной форме.
Что известно о Сотове
О возможной причастности бывшего полицейского из Санкт-Петербурга Александра Сотова к слежке за группой журналистов "Центра управления расследованиями" в Центральноафриканской республике накануне их убийства, расследователи центра "Досье" Михаила Ходорковского сообщили 10 января.
Служба безопасности Украины еще в декабре заявляла, что Сотов может быть сотрудником компании "М-Финанс", которую СМИ связывали с именем известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным центра "Досье", в "ЧВК Вагнера" Александру Сотову мог быть присвоен личный номер М-5661. В ЦАР Сотов мог заниматься инструктажем по наружному наблюдению и контрнаблюдению, вербовке и агентурной работе.
Судя по номеру, в структуру частной военной компании Сотов мог прийти не ранее конца 2017 года одновременно с советником президента ЦАР по безопасности Валерием Захаровым. В 1990-е годы Захаров также работал в ГУВД по Петербургу и Ленобласти, а в ЦАР, как выяснил центр "Досье", он с Сотовым регулярно мог использовать для связи один и тот же телефонный аппарат.
Изучив биллинги мобильных телефонов, исследователи центра "Досье" пришли к выводу, что в период с 1 июля 2018 года, когда группа Орхана Джемаля готовилась к отправке в ЦАР, с телефона, который может принадлежать Александру Сотову, 97 раз устанавливалась связь с сотрудником жандармерии ЦАР Эммануэлем Котофио. Тот, в свою очередь, с 28-го по 30 июля 47 раз созванивался с водителем съемочной группы ЦУР Бьенвеню Ндувокамой. Именно Ндувокама 30 июля привез российских журналистов к месту их убийства в 20 км от города Сибю и оказался единственным выжившим в результате нападения.
В 2003 году Сотов окончил Санкт-Петербургскую академию физической культуры имени Лесгафта, кроме того, человек с таким же именем в 2013 году был указан в качестве магистранта Санкт-Петербургского университета управления и экономики, а также как соавтор научной работы "Правозащитная деятельность как направление уголовной политики РФ".
Издание The Bell, изучив биографию Александра Сотова, писало, что он был сотрудником уголовного розыска, "в начале 2000-х занялся частным охранным бизнесом, поработал в компании бизнесмена, близкого к Тамбовской ОПГ".
Позже Сотов вступил в ЛДПР и пытался баллотироваться в муниципальные депутаты. Одна из знакомых Сотова рассказала Би-би-си, что в 1990-х он также принимал участие "в одном коллективе самодеятельности".
С 2012 года Александр Сотов, согласно базе арбитражных управляющих, занимался банкротствами.
Последнее дело, которое Александр Сотов вёл в качестве арбитражного управляющего - банкротство расположенной в Санкт-Петербурге компании "Стройтек". Сотов был назначен арбитражным управляющим в 2013 году и освобожден от этих обязанностей в сентябре 2016 года по собственному желанию.
Сменившая его на должности конкурсного управляющего "Стройтека" Екатерина Зомба сказала Би-би-си, что с Сотовым не знакома.
"Я Сотова видел в последний раз в 2016 году", - рассказал Би-би-си на условиях анонимности один из его знакомых. По его словам, "Саша - тишайший человек, скромный арбитражный управляющий", ранее служивший во внутренних органах. О поездках Сотова в Африку собеседник Би-би-си не слышал.
Его школьный друг, бывший следователь, а позже - начальник Сотова в компании "Юрпост", петербургский писатель и бизнес-тренер Дмитрий Бухаров, публикующийся под псевдонимом "Дмитрий Хара", подтвердил Русской службе Би-би-си, что в структурах МВД Сотов "раньше работал", но "давно уволился".
Еще одна его бывшая знакомая рассказала Би-би-си: "Сотов - мой одноклассник из Питера. Мы учились вместе три года, затем я и мои родители уехали в Москву. Последний раз был сбор одноклассников в 2008 году на Васильевском острове, и он там присутствовал. Больше мы с ним не виделись и никогда не общались". "Он всегда был хорошим парнем, - дополнила она свой рассказ. - Но всякое может быть. Даже не представляю себе, чем он занимался после школы".
В 2007 году Сотов вместе с несколькими знакомыми зарегистрировал общественную организацию под названием "Комиссия по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом "Общество и безопасность", сейчас это юридическое лицо находится в стадии ликвидации.
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Один из соучредителей РОО "Общество и безопасность" Дмитрий Курдесов рассказал Би-би-си, что общество было создано бывшими сотрудниками правоохранительных органов для поддержки ветеранов-силовиков, но фактически не вело никакой деятельности.
Собеседник Би-би-си, знакомый с Сотовым, рассказал, что их общий знакомый посоветовал ему не общаться с журналистами, поскольку "они ищут сами не знают чего, и всё это враньё".
Сам Александр Сотов, его родители, жена и теща проигнорировали многочисленные сообщения Русской службы Би-би-си в соцсетях с просьбой прокомментировать расследование центра "Досье" и его работу в ЦАР.
Сотов не ответил на вопрос в Скайпе, один из его мобильных телефонов отключен. К другому сначала подходила женщина, представившаяся как "маляр Зоя из Каменногорска", но сейчас к этому телефону никто не подходит. В квартире, где зарегистрирован Сотов и его семья, в течение четырёх дней никто не подходил к городскому телефону.
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Следственный комитет России ведет собственное расследование гибели журналистов. Там считают, что Расторгуева, Джемаля и Радченко убили при попытке ограбления в темное время суток. Как отметили в ведомстве, ЦАР "входит в десятку наиболее опасных стран в мире".
Цель публикаций по материалам "Досье", по мнению следователей, - "оправдать просчеты организаторов опасной поездки".
Связанное со структурами Евгения Пригожина РИА "ФАН" опубликовало два материала [1, 2] о расследовании центра "Досье". В них утверждается, что команда Михаила Ходорковского "пытается переложить вину за убийство на непричастных к этому людей".