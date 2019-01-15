Виски, мартышки и слежка за журналистами - что мог делать в ЦАР инструктор "ЧВК Вагнера"

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption Из путешествий Александра Сотова в ЦАР

Бывший сотрудник МВД из Санкт-Петербурга Александр Сотов, которого центр "Досье" Михаила Ходорковского назвал одним из предполагаемых организаторов слежки за убитыми в ЦАР российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, в 2017 году мог посещать столицу этой африканской страны. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив аккаунты родственников Сотова в социальных сетях, где обнаружила несколько фотографий Сотова, сделанных в Банги.

Пока члены семьи Александра Сотова не заблокировали корреспондентов Би-би-си в социальных сетях, удалось установить, что не позднее марта 2018 года его супруга Ольга Сидоренко опубликовала на своей странице в "ВКонтакте" несколько фото, сделанных в столице ЦАР.

Две из этих фотографий сделаны с балкона здания у реки Убанги, которое использовалось как президентский дворец. Здание расположено в 500 метрах от российского посольства в Банги и в 800 метрах от президентского дворца - резиденции нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадера, где работает и его российский советник Валерий Захаров. К зданию примыкает военная база Генштаба ЦАР - лагерь Ру.

Автор сфотографировал панораму проспекта генерала де Голля и реки, на другом берегу которой начинается территория Демократической Республики Конго.

На фото виден жилой комплекс, строительство которого завершилось не раньше февраля 2016 года.

Правообладатель иллюстрации VK.com Image caption На фото из Банги, которое Сотов мог отправить своей жене, - красно-белый жилой комплекс. Его строительство завершено в 2016 году, а через пару лет в столице ЦАР появились российские "гражданские инструкторы"

Правообладатель иллюстрации Google Earth Image caption Здание, из которого сделано фото, долгое время использовалось как дворец президента ЦАР. К нему примыкает военная база, а фасад выходит на реку Убанги

Сами снимки предположительно сделаны в начале 2018 года. Река на фото широко разлилась, что обычно происходит в зимнее время. В марте 2018 года МИД РФ официально заявил, что в ЦАР командированы "пять военных и 170 российских гражданских инструкторов". Одним из них, как утверждает центр "Досье", был Сотов.

Из Банги Сотов присылал жене фотографии местных жителей, городского рынка, флоры и фауны. Целая серия снимков посвящена африканским мартышкам, мангобеям.

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption Носогубная складка выдает на фото Сотова (слева), но утверждать это точно невозможно

На одном из снимков человек, похожий на Александра Сотова, позирует с большой ящерицей, на заднем плане видны бутылка виски и двое белых мужчин в камуфляжной форме.

Что известно о Сотове

О возможной причастности бывшего полицейского из Санкт-Петербурга Александра Сотова к слежке за группой журналистов "Центра управления расследованиями" в Центральноафриканской республике накануне их убийства, расследователи центра "Досье" Михаила Ходорковского сообщили 10 января.

Правообладатель иллюстрации Vk.com Image caption Фотографии Банги, сделанные инстуктором "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины еще в декабре заявляла, что Сотов может быть сотрудником компании "М-Финанс", которую СМИ связывали с именем известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным центра "Досье", в "ЧВК Вагнера" Александру Сотову мог быть присвоен личный номер М-5661. В ЦАР Сотов мог заниматься инструктажем по наружному наблюдению и контрнаблюдению, вербовке и агентурной работе.

Судя по номеру, в структуру частной военной компании Сотов мог прийти не ранее конца 2017 года одновременно с советником президента ЦАР по безопасности Валерием Захаровым. В 1990-е годы Захаров также работал в ГУВД по Петербургу и Ленобласти, а в ЦАР, как выяснил центр "Досье", он с Сотовым регулярно мог использовать для связи один и тот же телефонный аппарат.

Изучив биллинги мобильных телефонов, исследователи центра "Досье" пришли к выводу, что в период с 1 июля 2018 года, когда группа Орхана Джемаля готовилась к отправке в ЦАР, с телефона, который может принадлежать Александру Сотову, 97 раз устанавливалась связь с сотрудником жандармерии ЦАР Эммануэлем Котофио. Тот, в свою очередь, с 28-го по 30 июля 47 раз созванивался с водителем съемочной группы ЦУР Бьенвеню Ндувокамой. Именно Ндувокама 30 июля привез российских журналистов к месту их убийства в 20 км от города Сибю и оказался единственным выжившим в результате нападения.

Правообладатель иллюстрации VK.COM Image caption Связаться с Сотовым и его родственниками Би-би-си не удалось

В 2003 году Сотов окончил Санкт-Петербургскую академию физической культуры имени Лесгафта, кроме того, человек с таким же именем в 2013 году был указан в качестве магистранта Санкт-Петербургского университета управления и экономики, а также как соавтор научной работы "Правозащитная деятельность как направление уголовной политики РФ".

Издание The Bell, изучив биографию Александра Сотова, писало, что он был сотрудником уголовного розыска, "в начале 2000-х занялся частным охранным бизнесом, поработал в компании бизнесмена, близкого к Тамбовской ОПГ".

Позже Сотов вступил в ЛДПР и пытался баллотироваться в муниципальные депутаты. Одна из знакомых Сотова рассказала Би-би-си, что в 1990-х он также принимал участие "в одном коллективе самодеятельности".

С 2012 года Александр Сотов, согласно базе арбитражных управляющих, занимался банкротствами.

Последнее дело, которое Александр Сотов вёл в качестве арбитражного управляющего - банкротство расположенной в Санкт-Петербурге компании "Стройтек". Сотов был назначен арбитражным управляющим в 2013 году и освобожден от этих обязанностей в сентябре 2016 года по собственному желанию.

Сменившая его на должности конкурсного управляющего "Стройтека" Екатерина Зомба сказала Би-би-си, что с Сотовым не знакома.

"Я Сотова видел в последний раз в 2016 году", - рассказал Би-би-си на условиях анонимности один из его знакомых. По его словам, "Саша - тишайший человек, скромный арбитражный управляющий", ранее служивший во внутренних органах. О поездках Сотова в Африку собеседник Би-би-си не слышал.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Портреты Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля у Дома журналиста в Москве

Его школьный друг, бывший следователь, а позже - начальник Сотова в компании "Юрпост", петербургский писатель и бизнес-тренер Дмитрий Бухаров, публикующийся под псевдонимом "Дмитрий Хара", подтвердил Русской службе Би-би-си, что в структурах МВД Сотов "раньше работал", но "давно уволился".

Еще одна его бывшая знакомая рассказала Би-би-си: "Сотов - мой одноклассник из Питера. Мы учились вместе три года, затем я и мои родители уехали в Москву. Последний раз был сбор одноклассников в 2008 году на Васильевском острове, и он там присутствовал. Больше мы с ним не виделись и никогда не общались". "Он всегда был хорошим парнем, - дополнила она свой рассказ. - Но всякое может быть. Даже не представляю себе, чем он занимался после школы".

В 2007 году Сотов вместе с несколькими знакомыми зарегистрировал общественную организацию под названием "Комиссия по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом "Общество и безопасность", сейчас это юридическое лицо находится в стадии ликвидации.

Один из соучредителей РОО "Общество и безопасность" Дмитрий Курдесов рассказал Би-би-си, что общество было создано бывшими сотрудниками правоохранительных органов для поддержки ветеранов-силовиков, но фактически не вело никакой деятельности.

Правообладатель иллюстрации OK.ru Image caption 42-летний Александр Сотов вместе с семьей живет в Петербурге

Собеседник Би-би-си, знакомый с Сотовым, рассказал, что их общий знакомый посоветовал ему не общаться с журналистами, поскольку "они ищут сами не знают чего, и всё это враньё".

Сам Александр Сотов, его родители, жена и теща проигнорировали многочисленные сообщения Русской службы Би-би-си в соцсетях с просьбой прокомментировать расследование центра "Досье" и его работу в ЦАР.

Сотов не ответил на вопрос в Скайпе, один из его мобильных телефонов отключен. К другому сначала подходила женщина, представившаяся как "маляр Зоя из Каменногорска", но сейчас к этому телефону никто не подходит. В квартире, где зарегистрирован Сотов и его семья, в течение четырёх дней никто не подходил к городскому телефону.

Версии

Следственный комитет России ведет собственное расследование гибели журналистов. Там считают, что Расторгуева, Джемаля и Радченко убили при попытке ограбления в темное время суток. Как отметили в ведомстве, ЦАР "входит в десятку наиболее опасных стран в мире".

Цель публикаций по материалам "Досье", по мнению следователей, - "оправдать просчеты организаторов опасной поездки".

Связанное со структурами Евгения Пригожина РИА "ФАН" опубликовало два материала [1, 2] о расследовании центра "Досье". В них утверждается, что команда Михаила Ходорковского "пытается переложить вину за убийство на непричастных к этому людей".