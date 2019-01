Эта музыка будет вечной: какие песни звучат на повторе и почему

Image caption Художник скрыл точное местоположение инсталляции в пустыне

Немецко-намибийский художник Макс Зидентопф решил увековечить песню Africa группы Toto, построив инсталляцию в пустыне Намиб, которая будет круглосуточно проигрывать знаменитую композицию на повторе.

Он отказался указать точное расположение аппаратуры, которая включает в себя MP3-проигрыватель и шесть колонок.

"Я хотел отдать дань уважения песне и в буквальном смысле выставить "Африку" в Африке. Некоторым намибийцам это по душе, а некоторые считают, что это худшая инсталляция в истории. Думаю, это прекрасная похвала", - сказал он.

Он считает, что песня будет звучать на протяжении 55 млн лет, а именно такой возраст у пустыни Намиб.

"Большая часть инсталляции собрана из максимально прочных материалов, но, безусловно, суровые условия пустыни в конечном счете уничтожат инсталляцию", - сказал Зидентопф.

Песня Africa была написана еще в 1982 году и стала четырежды платиновой. В 2017 году ее чаще всех слушали в стриминговых сервисах. На YouTube видео песни было просмотрено более 440 млн раз.

В интервью Би-би-си Зидентопф сказал, что инсталляция будет работать непрерывно и благодаря энергии от солнечных батарей композиция Toto будет звучать неопределенно долгое время.

В этой связи можно вспомнить другие примеры, когда музыку ставили на повтор.

Илон Маск и кабриолет Tesla Roadster

Правообладатель иллюстрации SPACEX via AFP/Getty Images Image caption За рулем автомобиля сидит манекен в скафандре

В начале 2018 года с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с личным автомобилем главы Space X Илона Маска - красным кабриолетом Tesla Roadster.

За рулем авто сидит манекен в скафандре, на приборной панели машины написано "Don't Panic", а из динамиков, как утверждает Маск, играет песня Дэвида Боуи Space Oddity. Бизнесмен тогда сделал дерзкое предположение, что спорткар будет находиться на орбите сотни миллионов лет.

По подсчетам астрофизика Джонатана Макдауэла, слова которого приводит The Verge, в октябре 2020 года кабриолет максимально сблизится с Марсом, о чем и мечтал Маск, пролетев от него на расстоянии примерно в 7 млн км.

"Вечные" пластинки

Правообладатель иллюстрации Science & Society Picture Library Image caption Позолоченные пластинки прикреплены к космическим аппаратам "Вояджер-1" и "Вояджер-2"

Другим примером "вечной" музыки можно назвать позолоченные пластинки, прикрепленные к космическим аппаратам "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые были запущены в космос в 1977 году и не так давно покинули границу гелиосферы Солнечной системы.

На пластинках содержатся звуковые и видеосигналы для внеземных цивилизаций или потомков людей в будущем. Хотя звуковые сигналы и не воспроизводятся постоянно, в "Вояджерах" находятся фонографы, на которых можно послушать записанную информацию.

Среди прочего на пластинках содержится классическая музыка Баха, Бетховена, Моцарта, Стравинского, песни Чака Берри, Луи Армстронга, а также музыка народов мира.

Если кто-нибудь когда-нибудь найдет эти записи, ему придется ограничиться этими музыкальными произведениями с Земли, слушая их снова и снова.

Постоянно "Тает лед"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Сервис Яндекс.Музыка периодически сообщает о пристрастиях пользователей

В день сурка в 2018 году сервис Яндекс.Музыка сообщил, что некий пользователь из Екатеринбурга послушал песню "В лесу родилась елочка" 253 раза без перерыва, передавал Интерфакс. "И, что самое интересное, - продолжает её слушать и сейчас" - отметили в компании.

Годом ранее сервис Яндекс.Музыка сообщил о другом пользователе, который за девять месяцев прослушал песню "Тает лед" украинской группы "Грибы" 1513 раз, то есть примерно пять раз в день. Неизвестно, слушал ли он ее на повторе или чередовал с другими композициями.

Тюремная музыка

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В тюрьме Гуантанамо и днем и ночью звучала песня Enter Sandman группы Metallica

В понимании большинства любителей музыки непрерывный повтор любой песни более 10 раз - это перебор, а последующие проигрывания могут привести к психологической травме.

Этим методом воздействия пользовались в военных американских тюрьмах, где заключенным, которых подозревали в терроризме, включали хиты поп- и рок-музыки на полную громкость, чтобы добиться дачи показаний, писала Guardian.

Например, в тюрьме Гуантанамо и днем и ночью звучала песня Enter Sandman группы Metallica. В Кэмп-Кроппере в Ираке надзиратели включали We Are The Champions группы Queen.

В 2015 году конгресс США запретил применять пытки к задержанным, а год спустя правозащитная организация Amnesty International призвала США начать уголовные расследования пыток и жестокого обращения с заключенными со стороны американских военнослужащих.