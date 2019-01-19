Кролики, секс и война: правда и вымысел фильма "Фаворитка"
Королеву Анну, последнюю из трагической династии Стюартов, позднему периоду жизни которой и посвящен фильм "Фаворитка", историки часто обходят стороной.
И зря, поскольку ее царствование ознаменовалось двумя наиважнейшими для будущего страны событиями: Анна стала первой монархиней Соединенного Королевства (уния с Шотландией была подписана в 1707 году) и основала скачки в Аскоте.
Кроме того, на солидную часть ее пребывания на троне пришлась так называемая Война за испанское наследство. Точнее, практически на все ее царствование, причем и жизнь королевы, и война закончились одновременно, в августе 1714 года.
Время действия фильма "Фаворитка" предполагает, что нас ждет традиционный исторический фильм, где будет полным полно томных женщин в платьях с фижмами и отважных мужчин в ботфортах со шпагами в руках.
Не тут-то было, и, если вы рассчитываете, что "Фаворитка" ничем не отличается от других исторических блокбастеров, то будете разочарованы.
Женщины во главе и нелепые мужчины
XVIII век в Англии был веком подавляющего присутствия мужчин и в общественной, и в политической жизни, но в фильме история вершится женщинами.
Мужчины, правда, где-то там устраивают сражения, убивают друг друга на войне и ведут политические споры, но в целом не составляют значительной силы.
Более того, честь и хвала костюмерам и гримерам, большинство придворных и политиков выглядят довольно карикатурно: огромные парики с буклями, свисающими до пояса (так оно и было), туфли на высоких каблуках (опять в точку), набеленные лица, накрашенные щеки и подведенные глаза. Да, и не забудьте об обязательных мушках размером с крупную пуговицу в виде звездочек и цветочков.
В защиту галантных, но нелепо одетых кавалеров стоит сказать, что, во-первых, мода была такая. А во-вторых, макияж наносился под свечи. Света, как такового, они производили немного, и в полумраке не раскрашенные как следует лица могли бы просто слиться с обстановкой.
При этом, несмотря на не слишком комфортную одежду, мужчины и на войне сражались, и политикой занимались.
Популярный сюжет
Главная политика в "Фаворитке" творится Сарой, герцогиней Мальборо, Абигайль, баронессой Мешэм, ну и Анной, она все-таки королева.
При этом учтите, что режиссер Йоргос Лантимос не может похвастаться пальмой первенства в разработке сюжета о противостоянии двух вышеназванных придворных дам.
В середине XIX века французский драматург Эжен Скриб написал пьесу "Стакан воды", где по-своему взглянул на столкновение двух амбициозных фавориток. В СССР ее даже экранизировали. В роли королевы выступала тоненькая и молоденькая Наталья Белохвостикова.
Анна Лантимоса в исполнении Оливии Колман гораздо ближе к оригиналу, гораздо толще и гораздо трагичнее.
Три негероических героини
Итак, у нас есть три героини. Анна, Оливия Колман, стареющая, тяжелобольная королева, находящаяся под пятой у своей фаворитки и любовницы Сары Черчилль, герцогини Мальборо.
Сара Черчилль (в исполнении Рэйчел Вайс) сторонница партии вигов, чей муж, герцог Мальборо был одним из самых успешных генералов в Войне за испанское наследство. Сара беззастенчиво пользуется своей интимной (во всех отношениях) дружбой с королевой, чтобы проводить политику, выгодную ее мужу и кабинету, стоящему за продолжение войны.
И Абигайль Хилл (Эмма Стоун), которая в середине фильма становится баронессой Мэшем, юная родственница герцогини, которая очень хочет заменить герцогиню в качестве доверенного лица ее величества, как в политике, так и в постели.
А как было на самом деле?
Что во всей этой истории соответствует действительности?
Ну, начнем с того, что у королевы в спальне не жило 17 кроликов. В "Фаворитке" Анна держит свой зверинец в память об умерших детях.
Да, королева была беременна 18 раз! И все беременности закончились либо выкидышами, либо мертворожденными младенцами, либо дети умирали через несколько дней или месяцев после родов.
Единственный ребенок, переживший младенчество, был Уильям, герцог Глостерский, который умер в возрасте 11 лет.
Многочисленные беременности сильно подорвали здоровье королевы, которая кроме прочего страдала от приступов подагры и в конце жизни практически не могла ходить.
Лесбийская любовь
Была ли у Анны интимная связь с Сарой и Абигайль? Идея, как говорится, хорошая, но тому нет ни малейших подтверждений.
Принимая во внимание то, что, например, об интимной жизни Джеймса (Якова) I и герцога Бэкингема нам известно довольно много, можно с определенной долей вероятности предположить, что до нас бы дошли какие-то свидетельства того, что королева предавалась интимным утехам со своей статс-дамой, если такие бы имели место. В XVIII веке англичане уже не слишком сильно считались с репутацией своих монархов.
Соответствует ли исторической правде противостояние между Сарой и Абигайль? Еще как!
Правда, насколько нам известно, Абигайль Сару не травила, а Сара не пыталась загнать юную родственницу на кухню, тереть полы щелоком и драить кастрюли.
Бедная родственница
Все было гораздо прозаичнее, но не менее жестко. Мать Абигайль приходилась теткой Саре Дженнингс, будущей герцогине Мальборо.
Ее семья действительно попала в тяжелое финансовое положение из-за безрассудных финансовых спекуляций отца. Так что Абигайль пришлось наняться в служанки к сэру Джону Риверсу из графства Кент.
В фильме Абигайль рассказывает, что отец проиграл ее в карты какому-то немцу с маленьким пенисом. Подробность пикантная, но вымышленная.
Леди Черчилль действительно приняла участие в судьбе обедневшей родственницы. Сначала та состояла при ней, а потом Сара добыла для нее и назначение на пост при дворе.
Анна вовсе не была болезненно бесхарактерной фигурой, автоматически склонявшейся под нажимом какой-нибудь более сильной личности в своем окружении. У нее были свои политические симпатии, которые как раз находились на стороне партии тори.
Королева тоже может иметь политические пристрастия
В то время тори позиционировали себя как "партия церкви" (англиканской). Анна была искренне и глубоко верующей женщиной (еще один аргумент против лесбийского секса), и тори ей были глубоко симпатичны.
Но также симпатична была ей и подруга юности Сара Черчилль.
Но королева начала уставать от постоянного давления любимой наперсницы. Герцогиня не только всячески поддерживала продолжение войны с Францией, но и настаивала на том, чтобы большая часть министерских постов доставалась вигам, к которым по причине женского пола не могла принадлежать она сама, но к которым принадлежал ее муж.
Абигайль против Сары
Мы с достоверностью знаем, что Абигайль заменила леди Черчилль в качестве ближайшей подруги и фрейлины королевы. Мы не знаем, случилось ли это в результате интриг самой баронессы Мэшем, или же просто саму Анну потянуло к более мягкой (как говорят современники) и не такой настырной женщине, как ее прежняя фаворитка.
Разумеется, в фильме это противостояние Сары и Абигайль доведено до крайней степени с отравлениями, пощечинами, перехватом и сжиганием писем и прочими действиями из арсенала записных интриганок.
Не могу не отметить, что тайный коридор, соединявший спальни королевы и герцогини, скорее всего попал в "Фаворитку" из более давней истории. Такой потайной ход действительно существовал между спальнями прапрадеда Анны Джеймса (Якова) и его фаворита герцога Бэкингема.
Война королевы Анны
Несмотря на гротескные костюмы и явно второстепенную роль мужчин в фильме, политическая обстановка, которая царила тогда в стране, показана довольно верно.
Главной целью Англии в Войне за испанское наследство было уменьшение французского доминирования в Европе. В начале XVIII века Англия (а потом и Британия) была далеко не самой влиятельной европейской страной.
Честно говоря, она вообще-то была не слишком значительной державой, хотя и державой довольно богатой. Настолько богатой, что она единственная из союзников, выступавших против Франции и короля Людовика XIV, могла позволить себе вести боевые действия и на суше, и на море.
В этом и состоял главный предмет спора вигов и тори.
Тори не хотели тратить деньги на сухопутные операции, считая, что гораздо выгоднее с помощью флота нападать на французские и испанские корабли, парализовать торговлю этих стран, и расширять свою собственную. С их точки зрения военные кампании на суше не приносили Англии особых дивидендов и были выгодны исключительно ее союзникам.
Служить руками, таскающими каштаны из огня для каких-нибудь Нидерландов, тори категорически не хотели.
Виги утверждали, что одними морскими операциями Францию на колени не поставить, и требовали продолжения сухопутных кампаний.
Война теряла в Англии популярность, поскольку землевладельцы и богатые коммерсанты не хотели платить налоги для того, чтобы британские войска отстаивали интересы других стран. И вообще война мешала успешной торговле.
В 1708 году виги выиграли всеобщие выборы под лозунгом, что война на суше - это самый близкий путь к победе.
Но Британия уже к тому времени вкусила плоды демократии и всего через два года, в 1710 году, сокрушительную победу одержали уже тори, заявив избирателям, что собираются войну прекращать и приступать к переговорам.
Обо всех этих политических перипетиях в "Фаворитке" говорится мельком, хотя несколько сцен в парламенте и прибытие лидеров правящей партии и оппозиции на прием к королеве, наглядно демонстрируют, что за прошедшие три века процедурная часть британской политики поменялась не так уж и сильно.
Секс, ну как же без него!
Ну и напоследок, поговорим о сексе. XVIII век не только в Англии, но и во многих других странах Европы был морально довольно расслабленным. До торжественного прихода буржуазной морали оставалось еще полторы сотни лет, и нравы были совсем не пуританскими.
Скажем так: при просмотре "Фаворитки" у вас не останется ни малейших сомнений относительно того, чем занимаются герои, хотя не только эротических, но и просто "откровенных" сцен в фильме практически нет.
Да, нам показывают, как в переполненном дилижансе солдат, сидящий напротив Абигайль, нисколько не стесняясь присутствием посторонних граждан, деловито запускает руку к себе в штаны, не переставая поедать красивую молодую женщину глазами.
Мы видим, как королева целуется и с Сарой, и с Абигайль, но интима нам и тут не показывают.
Совершенно гениальна по своей абсурдности брачная ночь Абигайль и Мэшема. Тот считает, что наконец-то получил право интимно воспользоваться своей женой, она же продолжает обдумывать стратегию избавления от своей бывшей патронессы, герцогини.
Чтобы муж отстал и не мешал думать, она деловито ублажает мужа рукой, продолжая вслух рассуждать о том, какие действия лучше предпринять. На молодого супруга она при этом вообще не смотрит.
Пожалуй самая откровенная сцена - это милое развлечение аристократов, в котором, однако, секса как такового нет.
Развлечение состоит из того, что совершенно голый мужчина в парике, прикрывая рукой причинное место, скачет перед расставленной ширмой, а его друзья-товарищи, в том числе и лидер оппозиции ее величества, радостно забрасывают его апельсинами.
Показательно, что заставшая это развлечение Абигайль и бровью не ведет, а лидер оппозиции, бросив очередной апельсин, тут же и без всякого стеснения, вступает с новой фавориткой в переговоры о перспективном политическом сотрудничестве.
Честно говоря, в некоторых сценах фильм опасно балансирует на грани абсурда и дурного вкуса, но в последний момент выправляется.
Браво, Ваше Величество!
Оливия Колман в роли трагической, комической и абсолютно несчастной Анны вызывает одновременно и симпатию, и жалость, и даже некоторую брезгливость. Признаться, не припомню в кинематографе другой такой великолепный женский триумвират.
Как написал кинокритик журнала Spectator: "Я не рекомендую вам посмотреть этот фильм. Я вам приказываю его посмотреть!" Осталось добавить: именем королевы!