Кролики, секс и война: правда и вымысел фильма "Фаворитка"

Правообладатель иллюстрации Fox Searchlight Pictures Image caption Оливия Колман в роли королевы Анны: трагическая, жалкая, трогательная и глубоко несчастная

Королеву Анну, последнюю из трагической династии Стюартов, позднему периоду жизни которой и посвящен фильм "Фаворитка", историки часто обходят стороной.

И зря, поскольку ее царствование ознаменовалось двумя наиважнейшими для будущего страны событиями: Анна стала первой монархиней Соединенного Королевства (уния с Шотландией была подписана в 1707 году) и основала скачки в Аскоте.

Кроме того, на солидную часть ее пребывания на троне пришлась так называемая Война за испанское наследство. Точнее, практически на все ее царствование, причем и жизнь королевы, и война закончились одновременно, в августе 1714 года.

Время действия фильма "Фаворитка" предполагает, что нас ждет традиционный исторический фильм, где будет полным полно томных женщин в платьях с фижмами и отважных мужчин в ботфортах со шпагами в руках.

Не тут-то было, и, если вы рассчитываете, что "Фаворитка" ничем не отличается от других исторических блокбастеров, то будете разочарованы.

Женщины во главе и нелепые мужчины

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption И парик на картине XVIII века. Такие длинные парики назывались стилем "алонж"

XVIII век в Англии был веком подавляющего присутствия мужчин и в общественной, и в политической жизни, но в фильме история вершится женщинами.

Мужчины, правда, где-то там устраивают сражения, убивают друг друга на войне и ведут политические споры, но в целом не составляют значительной силы.

Более того, честь и хвала костюмерам и гримерам, большинство придворных и политиков выглядят довольно карикатурно: огромные парики с буклями, свисающими до пояса (так оно и было), туфли на высоких каблуках (опять в точку), набеленные лица, накрашенные щеки и подведенные глаза. Да, и не забудьте об обязательных мушках размером с крупную пуговицу в виде звездочек и цветочков.

В защиту галантных, но нелепо одетых кавалеров стоит сказать, что, во-первых, мода была такая. А во-вторых, макияж наносился под свечи. Света, как такового, они производили немного, и в полумраке не раскрашенные как следует лица могли бы просто слиться с обстановкой.

При этом, несмотря на не слишком комфортную одежду, мужчины и на войне сражались, и политикой занимались.

Популярный сюжет

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Аллегория победы союзников над Францией в Войне за испанское наследство. На самом верху потрет королевы Анны

Главная политика в "Фаворитке" творится Сарой, герцогиней Мальборо, Абигайль, баронессой Мешэм, ну и Анной, она все-таки королева.

При этом учтите, что режиссер Йоргос Лантимос не может похвастаться пальмой первенства в разработке сюжета о противостоянии двух вышеназванных придворных дам.

В середине XIX века французский драматург Эжен Скриб написал пьесу "Стакан воды", где по-своему взглянул на столкновение двух амбициозных фавориток. В СССР ее даже экранизировали. В роли королевы выступала тоненькая и молоденькая Наталья Белохвостикова.

Анна Лантимоса в исполнении Оливии Колман гораздо ближе к оригиналу, гораздо толще и гораздо трагичнее.

Три негероических героини

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. Портрет работы Чарльза Джервиса

Итак, у нас есть три героини. Анна, Оливия Колман, стареющая, тяжелобольная королева, находящаяся под пятой у своей фаворитки и любовницы Сары Черчилль, герцогини Мальборо.

Сара Черчилль (в исполнении Рэйчел Вайс) сторонница партии вигов, чей муж, герцог Мальборо был одним из самых успешных генералов в Войне за испанское наследство. Сара беззастенчиво пользуется своей интимной (во всех отношениях) дружбой с королевой, чтобы проводить политику, выгодную ее мужу и кабинету, стоящему за продолжение войны.

И Абигайль Хилл (Эмма Стоун), которая в середине фильма становится баронессой Мэшем, юная родственница герцогини, которая очень хочет заменить герцогиню в качестве доверенного лица ее величества, как в политике, так и в постели.

А как было на самом деле?

Правообладатель иллюстрации National Portrait Gallery Image caption Королева Анна с герцогом Глостерским. Он был единственным ее ребенком, дожившим до 11 лет

Что во всей этой истории соответствует действительности?

Ну, начнем с того, что у королевы в спальне не жило 17 кроликов. В "Фаворитке" Анна держит свой зверинец в память об умерших детях.

Да, королева была беременна 18 раз! И все беременности закончились либо выкидышами, либо мертворожденными младенцами, либо дети умирали через несколько дней или месяцев после родов.

Единственный ребенок, переживший младенчество, был Уильям, герцог Глостерский, который умер в возрасте 11 лет.

Многочисленные беременности сильно подорвали здоровье королевы, которая кроме прочего страдала от приступов подагры и в конце жизни практически не могла ходить.

Лесбийская любовь

Правообладатель иллюстрации Tate Gallery Image caption Лесбийская любовь - дело в истории не новое, но доказательств того, что королева Анна состояла в интимной связи с Сарой Черчилль, нет никаких

Была ли у Анны интимная связь с Сарой и Абигайль? Идея, как говорится, хорошая, но тому нет ни малейших подтверждений.

Принимая во внимание то, что, например, об интимной жизни Джеймса (Якова) I и герцога Бэкингема нам известно довольно много, можно с определенной долей вероятности предположить, что до нас бы дошли какие-то свидетельства того, что королева предавалась интимным утехам со своей статс-дамой, если такие бы имели место. В XVIII веке англичане уже не слишком сильно считались с репутацией своих монархов.

Соответствует ли исторической правде противостояние между Сарой и Абигайль? Еще как!

Правда, насколько нам известно, Абигайль Сару не травила, а Сара не пыталась загнать юную родственницу на кухню, тереть полы щелоком и драить кастрюли.

Бедная родственница

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Портрет Абигайль, баронессы Мэшем

Все было гораздо прозаичнее, но не менее жестко. Мать Абигайль приходилась теткой Саре Дженнингс, будущей герцогине Мальборо.

Ее семья действительно попала в тяжелое финансовое положение из-за безрассудных финансовых спекуляций отца. Так что Абигайль пришлось наняться в служанки к сэру Джону Риверсу из графства Кент.

В фильме Абигайль рассказывает, что отец проиграл ее в карты какому-то немцу с маленьким пенисом. Подробность пикантная, но вымышленная.

Леди Черчилль действительно приняла участие в судьбе обедневшей родственницы. Сначала та состояла при ней, а потом Сара добыла для нее и назначение на пост при дворе.

Анна вовсе не была болезненно бесхарактерной фигурой, автоматически склонявшейся под нажимом какой-нибудь более сильной личности в своем окружении. У нее были свои политические симпатии, которые как раз находились на стороне партии тори.

Королева тоже может иметь политические пристрастия

Правообладатель иллюстрации Poliphilo Image caption "Фаворитка" снималась в интерьерах дворца Хэмптон-корт

В то время тори позиционировали себя как "партия церкви" (англиканской). Анна была искренне и глубоко верующей женщиной (еще один аргумент против лесбийского секса), и тори ей были глубоко симпатичны.

Но также симпатична была ей и подруга юности Сара Черчилль.

Но королева начала уставать от постоянного давления любимой наперсницы. Герцогиня не только всячески поддерживала продолжение войны с Францией, но и настаивала на том, чтобы большая часть министерских постов доставалась вигам, к которым по причине женского пола не могла принадлежать она сама, но к которым принадлежал ее муж.

Абигайль против Сары

Правообладатель иллюстрации GarthJones Image caption Королева Анна дает отставку герцогине Мальборо в Кенсингтонском дворце. Гравюра начала XX века

Мы с достоверностью знаем, что Абигайль заменила леди Черчилль в качестве ближайшей подруги и фрейлины королевы. Мы не знаем, случилось ли это в результате интриг самой баронессы Мэшем, или же просто саму Анну потянуло к более мягкой (как говорят современники) и не такой настырной женщине, как ее прежняя фаворитка.

Разумеется, в фильме это противостояние Сары и Абигайль доведено до крайней степени с отравлениями, пощечинами, перехватом и сжиганием писем и прочими действиями из арсенала записных интриганок.

Не могу не отметить, что тайный коридор, соединявший спальни королевы и герцогини, скорее всего попал в "Фаворитку" из более давней истории. Такой потайной ход действительно существовал между спальнями прапрадеда Анны Джеймса (Якова) и его фаворита герцога Бэкингема.

Война королевы Анны

Правообладатель иллюстрации Les collections du château de Versailles Image caption Главной целью Британии в Войне за испанское наследство было ограничение влияния Франции и ее короля, Людовика XIV

Несмотря на гротескные костюмы и явно второстепенную роль мужчин в фильме, политическая обстановка, которая царила тогда в стране, показана довольно верно.

Главной целью Англии в Войне за испанское наследство было уменьшение французского доминирования в Европе. В начале XVIII века Англия (а потом и Британия) была далеко не самой влиятельной европейской страной.

Честно говоря, она вообще-то была не слишком значительной державой, хотя и державой довольно богатой. Настолько богатой, что она единственная из союзников, выступавших против Франции и короля Людовика XIV, могла позволить себе вести боевые действия и на суше, и на море.

В этом и состоял главный предмет спора вигов и тори.

Тори не хотели тратить деньги на сухопутные операции, считая, что гораздо выгоднее с помощью флота нападать на французские и испанские корабли, парализовать торговлю этих стран, и расширять свою собственную. С их точки зрения военные кампании на суше не приносили Англии особых дивидендов и были выгодны исключительно ее союзникам.

Служить руками, таскающими каштаны из огня для каких-нибудь Нидерландов, тори категорически не хотели.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Герцог Мальборо во время битвы при Бленхейм. Он был не только выдающимся полководцем и активным членом партии вигов, но и мужем лучшей подруги королевы, леди Сары Черчилль

Виги утверждали, что одними морскими операциями Францию на колени не поставить, и требовали продолжения сухопутных кампаний.

Война теряла в Англии популярность, поскольку землевладельцы и богатые коммерсанты не хотели платить налоги для того, чтобы британские войска отстаивали интересы других стран. И вообще война мешала успешной торговле.

В 1708 году виги выиграли всеобщие выборы под лозунгом, что война на суше - это самый близкий путь к победе.

Но Британия уже к тому времени вкусила плоды демократии и всего через два года, в 1710 году, сокрушительную победу одержали уже тори, заявив избирателям, что собираются войну прекращать и приступать к переговорам.

Обо всех этих политических перипетиях в "Фаворитке" говорится мельком, хотя несколько сцен в парламенте и прибытие лидеров правящей партии и оппозиции на прием к королеве, наглядно демонстрируют, что за прошедшие три века процедурная часть британской политики поменялась не так уж и сильно.

Секс, ну как же без него!

Ну и напоследок, поговорим о сексе. XVIII век не только в Англии, но и во многих других странах Европы был морально довольно расслабленным. До торжественного прихода буржуазной морали оставалось еще полторы сотни лет, и нравы были совсем не пуританскими.

Скажем так: при просмотре "Фаворитки" у вас не останется ни малейших сомнений относительно того, чем занимаются герои, хотя не только эротических, но и просто "откровенных" сцен в фильме практически нет.

Да, нам показывают, как в переполненном дилижансе солдат, сидящий напротив Абигайль, нисколько не стесняясь присутствием посторонних граждан, деловито запускает руку к себе в штаны, не переставая поедать красивую молодую женщину глазами.

Мы видим, как королева целуется и с Сарой, и с Абигайль, но интима нам и тут не показывают.

Совершенно гениальна по своей абсурдности брачная ночь Абигайль и Мэшема. Тот считает, что наконец-то получил право интимно воспользоваться своей женой, она же продолжает обдумывать стратегию избавления от своей бывшей патронессы, герцогини.

Чтобы муж отстал и не мешал думать, она деловито ублажает мужа рукой, продолжая вслух рассуждать о том, какие действия лучше предпринять. На молодого супруга она при этом вообще не смотрит.

Пожалуй самая откровенная сцена - это милое развлечение аристократов, в котором, однако, секса как такового нет.

Развлечение состоит из того, что совершенно голый мужчина в парике, прикрывая рукой причинное место, скачет перед расставленной ширмой, а его друзья-товарищи, в том числе и лидер оппозиции ее величества, радостно забрасывают его апельсинами.

Показательно, что заставшая это развлечение Абигайль и бровью не ведет, а лидер оппозиции, бросив очередной апельсин, тут же и без всякого стеснения, вступает с новой фавориткой в переговоры о перспективном политическом сотрудничестве.

Честно говоря, в некоторых сценах фильм опасно балансирует на грани абсурда и дурного вкуса, но в последний момент выправляется.

Браво, Ваше Величество!

Правообладатель иллюстрации Secretary2006 Image caption Статуя королевы Анны на здании городской ратуши в Вустере. Ей-богу, мы совершенно несправедливо уделяем ей слишком мало внимания.

Оливия Колман в роли трагической, комической и абсолютно несчастной Анны вызывает одновременно и симпатию, и жалость, и даже некоторую брезгливость. Признаться, не припомню в кинематографе другой такой великолепный женский триумвират.

Как написал кинокритик журнала Spectator: "Я не рекомендую вам посмотреть этот фильм. Я вам приказываю его посмотреть!" Осталось добавить: именем королевы!