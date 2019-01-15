"Был почти родным": за что в Калининграде любили мэра Гданьска

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Павел Адамович скончался в больнице после нападения на благотворительном концерте

В польском Гданьске и столице страны Варшаве объявлен траур после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича. В воскресенье его ранил ножом 27-летний житель Гданьска во время благотворительного концерта. В понедельник Адамович умер.

Вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и на глазах у сотен человек несколько раз ударил политика ножом. Он кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме. Нападавшим оказался местный житель, недавно вышедший из тюрьмы.

Как выяснилось позднее, Стефан В. (по польским законам фамилия нападавшего не разглашается) был судим за ограбления банков, а во время заключения у него была диагностирована шизофрения. Он был взят под арест, но не признает вину. Ему грозит пожизненный срок.

Соболезнования в связи со смертью Адамовича выразили мэр Калининграда и губернатор Калининградской области. Русская служба Би-би-си рассказывает, за что в российском регионе так любили польского мэра.

Близость Гданьска

Расстояние между Калининградом и Гданьском - 165 км. Между этими городами ежедневно курсирует несколько автобусов, билет в одну сторону стоит менее 1000 рублей.

"Очевидно, что это самый посещаемый калининградцами польский город", - говорит калининградский журналист Алексей Милованов.

"Даже сейчас, когда курс рубля снизился, покупать продукты и товары первой необходимости в Польше, у наших соседей, - значительно дешевле, и они качественнее, чем у нас. Представители малого бизнеса Гданьска за последние несколько лет почти все научились говорить по-русски", - рассказывает член общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург.

В 2017 году Поморское воеводство Польши, в состав которого входит Гданьск, посетили 560 тысяч туристов, из них 7,1% - россияне. По данным польской таможни, в 2018 году россияне, которые приезжают в Польшу из Калининградской области, зарегистрировали на границе счета Tax Free на сумму 149 млн злотых (2,6 млрд рублей).

Отношение к России

"Если я разговариваю, например, со своей 11-летней дочерью, то мы говорим о прошлом, истории, например, советской, и я всегда говорю - старайся смотреть на это так: Сталин - машина власти, но помни, что были также простые жители СССР, которые были первыми жертвами собственной системы. Отличай широко понятую власть от среднестатистических россиян и не говори, что твоим неприятелем был российский народ", - рассказывал Адамович в интервью "Новому Калининграду" в 2014 году.

По словам Гинзбурга, сегодня у россиянина мало шансов столкнуться с ксенофобией в Гданьске - и это во многом заслуга Адамовича.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Цветы у генконсульства Польши в Калининграде

Собеседники Русской службы Би-би-си вспоминают об инциденте в январе 2018 года, когда в центре Гданьска забросали камнями машину жительницы Калининграда. Адамович лично встретился с семьей пострадавших и принес извинения.

"Даже когда отношения между Россией и Польшей были уже совсем напряженные, каких-то серьезных антироссийских акций, проявлений, какой-то русофобии в Гданьске, может и была пара случаев, но, скорее всего, это надо списывать не на настроения жителей города, а на обыкновенный человеческий идиотизм", - рассказывает Милованов.

"Адамович был почти родным для калининградцев по нескольким причинам. Он прекрасно знал русский язык, нашу культуру. Он был сторонником того, чтобы злотый и рубль голосовали за сотрудничество", - говорит Гинзбург.

Вопрос границы

Павел Адамович критиковал решение польских властей об отказе от местного приграничного передвижения (МПП).

В рамках МПП россияне, живущие в Калининградской области, могли получить разрешение на пребывание в Польше без визы в течение месяца непрерывно. За полгода пребывать на территории можно было не более 90 дней. Власти Польши отказались от МПП с июля 2016 года.

"Это плохой сигнал, что мы закрываемся. Это, с человеческой точки зрения, демонстрация ксенофобии. И Польша, и Швеция в Евросоюзе боролись за то, чтобы этой границы не существовало. Пострадали бедные россияне. Те, кто богаче, покупают шенгенские визы", - говорил Адамович.

"Вопросы границы, конечно, зависели не от него", - подтверждает Гинзбург.