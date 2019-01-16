Пресса Британии: Мэй, вероятно, сохранит пост, но что делать дальше?

В обзоре британской прессы:

Мэй переживет вотум недоверия - но что делать дальше?

Масштаб вчерашнего поражения Терезы Мэй и ее правительства в парламенте действительно впечатляет, пишет обозреватель Financial Times Роберт Шримсли.

Меньше трети парламентариев поддержали предложенный правительством вариант договора о выходе Британии из Евросоюза - в нормальные времена премьер уже объявил бы о своей отставке.

Однако в среду ей предстоит снова попытаться убедить парламент в том, что она способна заключить с континентальной Европой лучшую для Британии сделку.

Предположим, вслед за большинством парламентариев, что Тереза Мэй переживет вотум недоверия и сохранит пост. Британия останется с премьером, от которого невозможно избавиться, но который в то же время неспособен решить самый насущный для страны политический вопрос.

Теперь "обвальный" выход без каких-либо договоренностей, которого хотят ярые сторонники "брексита", может показаться более реальной перспективой.

Однако Шримсли считает, что в действительности евроскептики в парламенте теперь будут вынуждены наблюдать, как она пытается договориться со сторонниками более мягких вариантов. В такой ситуации, "обвальный" выход, которого они так хотят, будет менее вероятным, чем мягкий "брексит" и даже чем отмена решения о выходе из ЕС.

Сама Мэй, уже после голосования, кажется, заняла примирительную позицию, предлагая преодолеть партийные разногласия и найти вариант договора, который устроил бы большинство. Кажется, она свыклась с идеей, что ее вариант сделки уже не будет принят. Наконец-то парламентарии смогут объединиться вокруг более мягкого варианта "брексита".

Однако комментарии представителя Мэй, данные позже, звучали уже более жестко - несмотря на тон Мэй в парламенте, ее неожиданная гибкость больше похоже на попытку потянуть время, сохраняя контроль над процессом.

В понедельник она вернется в парламент новыми предложениями. Посмеет ли она вообще предстать перед палатой с документом, который по сути будет ее старым планом с небольшими поправками?

У Терезы Мэй не было запасного плана, пишет обозреватель Guardian Джон Грейс.

Перед голосованием члены нижней палаты некоторое время продолжали повторять знакомые аргументы за и против предложенной Мэй сделки. В основном - против. Но никто уже не слушал. Они просто ждали, что будет дальше.

Когда настало время голосовать, понимания не пришло. Понятно было только одно - несмотря на катастрофическое поражение, Мэй останется премьер-министром. Премьер-министром без понимания, что делать дальше. "Очень странный конец сюрреалистического дня", - делится впечатлениями журналист.

Разногласия в правительстве Мэй

Еще до начала голосования по сделке Мэй между членами ее правительства начались разногласия относительно того, как реагировать на ожидаемый провал, пишет Financial Times со ссылкой на анонимные источники, близкие к правительству.

Только благодаря министру финансов Филипу Хэммонду команде удалось ненадолго собраться, говорят они.

"Он сказал премьер-министру, что она не должна уходить в отставку", - говорит один из источников о совещании, прошедшем за несколько часов до голосования в нижней палате.

"Филип сказал, что пресса пишет, будто она думает об отставке. Он сказал, что она нужна стране, чтобы провести нас через все это. Вслед за ним многие из министров начали говорить то же самое", - сказал источник.

Но даже если правительству удалось прийти к согласию в том, что премьер не должна уходить в отставку во время крупнейшего политического кризиса, как именно реагировать на провал проекта сделки в парламенте, пока не понятно.

Камнем преткновения стал, например, вопрос о том, должна ли Мэй взять инициативу в свои руки и исключить перспективу выхода из ЕС без всяких договоренностей, по сути перечеркнув надежды евроскептиков на этот самый жесткий вариант "брексита".

Противники выхода из ЕС в правительстве считают, что ситуация меняется в их пользу и что, парадоксальным образом, "восстание" тори-сторонников "брексита" против варианта Мэй стало последней победой евроскептиков.

Они считают, что Мэй может протолкнуть сделку через парламент, изолировав самых ярых сторонников "обвального" выхода из ЕС через договоренности с лейбористами.

"Чем дольше это будет продолжатся, тем мягче будет выход", - считает один из министров.

Однако сама Мэй, а также министры иностранных и внутренних дел, Джереми Хант и Саджид Джавид, уверены, что возможность выхода без договоренности должна быть сохранена. Мэй ранее отказывалась и от отсрочки "брексита".

Если премьер пойдет по первому пути, ей придется заключать сделки с видными лейбористами, но члены ее собственной партии считают, что это не лучший вариант, так как лейбористы могут оказаться непредсказуемыми.

Британию ждет "обвальный" выход из ЕС?

Таблоид The Sun пишет, что страна взяла курс на "жесткий брексит". И тем не менее у Мэй остается шанс - она может поехать в Брюссель и выторговать у Европы одну значительную и юридически обязывающую уступку, которой затем воспользуется, чтобы убедить парламентариев.

Редакция Sun никогда не поддержала бы сделку Мэй в ее нынешнем виде, хотя перспектива объединить парламент на основании хотя бы какой-то единой позиции не может не прельщать.

Но для нас, как и для многих парламентариев, неприемлемо то, что эта договоренность давала бы Евросоюзу слишком большую власть над нашей нацией, пишет редколлегия таблоида.

"Если бы сделку приняли, то для большинства, проголосовавшего за выход из ЕС, вскоре стало бы очевидно, что его желание выполнили только формально. Что на самом деле мы не вышли из ЕС, и может быть, никогда и не выйдем", - продолжает газета.

Если говорить об обычных людях, то большинство из них просто желает, чтобы "брексит" наконец произошел. Они смертельно устали от политических игр.

"Мы никогда не желали "обвального" выхода. Это будут тяжелые месяцы, которые, вероятно, нанесут ущерб экономике. Однако это было бы единственным оставшимся решением, которое спасло бы самую важную вещь - нашу демократию и уверенность в ней народа", - подчеркивает Sun.