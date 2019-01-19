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Ученые разработали диету, которая, по их словам будет способствовать сохранению здоровья населения, а также поможет прокормить 10 млрд человек. При этом производство продуктов для новой системы питания не нанесет катастрофического ущерба нашей планете, утверждают исследователи.

Перед учеными была поставлена непростая задача - выяснить, как можно будет прокормить миллиарды новых жителей планеты, которые появятся в ближайшие десятилетия.

Группа исследователей из разных стран решила эту задачу, представив новую систему здорового питания для всех жителей планеты.

Такая диета не исключает полностью мяса и молочных продуктов, однако предполагает значительные изменения в наборе продуктов, которые мы привыкли видеть на своей тарелке. Надо сразу сказать: придется есть многое из того, что мы сейчас практически не едим или едим в очень небольших количествах.

Что изменится в нашей диете?

Если вы едите мясо каждый день, придется распрощаться с этой привычкой. Диета, предложенная учеными, предполагает, что мы будем есть максимум по одному бургеру в неделю, или по одному внушительному стейку - но только раз в месяц.

При этом мы сможем съедать по несколько порций рыбных и куриных блюд в неделю. Значительную часть белка мы будем получать из растительных продуктов.

Ученые рекомендуют отдавать предпочтение орехам и бобовым (бобы, фасоль, нут, чечевица). Их следует включать в ваше меню каждый день.

Также особое внимание исследователи уделяют продуктам с высоким содержанием крахмала, таким как картофель и клубнеплодное тропическое растение кассава (маниок).

Что же мы будем есть?

Вот основные продукты, которые мы сможем употреблять в пищу, и их количество, в пересчете на ежедневную порцию:

Орехи - 50 граммов в день Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые - 75 граммов в день Рыба - 28 граммов в день Яйца - 13 граммов в день Мясо - 14 граммов красного мяса и 29 граммов куриного мяса в день Углеводы - цельнозерновой хлеб и рис - 232 граммов в день и 50 граммов овощей с высоким содержанием крахмала Молочные продукты - 250 граммов (например, стакан молока) Овощи (300 граммов) и фрукты (200 граммов)

Также в диету включены 31 грамм сахара и 50 граммов растительного масла в день.

Это будет очень невкусно?

Профессор Уолтер Вилет из Гарвардского университета успокаивает, и говорит, что он, выросший на ферме и привыкший в детстве есть мясо на завтрак, обед и ужин, без особого труда перешел на новую систему питания и считает, что можно питаться вкусно, не нарушая этой диеты.

"Питание в рамках этой диеты может быть очень разным. Вы можете комбинировать продукты тысячами различных способов. Мы же не говорим здесь об ограничительных диетах, это здоровое питание, которое может быть очень разным и должно доставлять удовольствие", - говорит Уолтер Вилет.

Правообладатель иллюстрации Molly Katzen Image caption Восемь блюд, приготовленные в соотвествии с правилами новой системы питания

Это применимо в реальной жизни?

Главная сложность плана, представленного учеными, - это то, что такой диеты должны будут придерживаться все жители планеты, изменения коснуться всех уголков земли.

Жителям Европы и Северной Америки предстоит резко сократить количество потребляемого красного мяса, жителям Восточной Азии - отказаться от привычного количества рыбы, жителям Африки придется снизить потребление крахмалосодержащих овощей.

"Человечество еще ни разу за всю историю не пыталось сознательно изменить систему питания в таких масштабах и с такой скоростью", - говорит Лайн Гордон из Stockholm Resilience Centre.

"Фантазия это или нет, но даже если это фантазия, то очень неплохая... Сейчас самое время помечтать о лучшем устройстве мира", - говорит она.

Введение налогов на красное мясо - один из предлагаемых учеными способов повлиять на привычки питания населения в тех странах, где едят много мясных блюд.

Кто это придумал?

Новую систему питания разрабатывала группа из 37 ученых из разных стран мира - они вошли в состав комиссии EAT-Lancet. Среди них - специалисты по сельскому хозяйству, экологи, изучающие проблему изменения климата, врачи-диетологи и другие специалисты.

Представленную систему питания ученые разрабатывали в течение двух лет. Результаты работы комиссии были опубликованы в журнале Lancet.

Почему эта диета рассчитана на 10 млрд человек?

Население нашей планеты в 2011 году составило 7 млрд человек, сейчас на Земле около 7,7 млрд жителей.

По прогнозу ученых, к 2050 году население Земли составит 10 млрд человек и продолжит расти.

Поможет ли новая система питания спасти жизни?

По словам исследователей, эта диета поможет каждый год сохранять жизни 11 млн жителям нашей планеты.

Речь идет в основном о сокращении смертности от болезней, связанных с неправильным питанием, некоторых видов рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сейчас эти болезни являются главными "убийцами" в развитых странах.

Какой ущерб сельское хозяйство наносит нашей планете?

Комментарий Мэтта Макграта, обозревателя Би-би-си по экологии

Сейчас на сельское хозяйство приходится около четверти выбросов парниковых газов - приблизительно столько же, сколько от производства электричества и отапливания помещений, и значительно больше выбросов, которые создают двигатели поездов, самолетов и автомобилей.

Когда вы проанализируете влияние на окружающую среду пищевой промышленности, вы поймете, что на производство мясной и молочной продукции в среднем приходится 14,5 - 18% от всех выбросов парниковых газов.

Сельскохозяйственное производство ответственно за значительную часть выбросов в атмосферу метана и оксида азота. Сельское хозяйство также является одним из главных источников выброса аммиака.

Также сельское хозяйство и пищевая промышленность являются основными потребителями пресной воды: на их нужды уходит до 70% всей потребляемой в мире пресной воды.

Сможет ли новая система питания спасти нашу планету?

Задачей исследователей было создать такую систему питания, которая бы позволила накормить 10 млрд человек и при этом помогла бы:

минимизировать выбросы парниковых газов, влияющих на процесс изменения климата

предотвратить исчезновение каких-либо видов животных и растений

отказаться от расширения сельхозугодий

сохранить водные ресурсы

Однако для решения этих задач только изменения системы питания будет недостаточно.

Для решения этих вышеперечисленных проблем также необходимо сократить в два раза объем пищевых отходов и добиться значительного увеличения урожая при сохранении существующих площадей сельхозугодий.

Почему ученые не предлагают отказаться от мяса полностью?

"Если бы речь шла о максимально возможном сокращении выбросов парниковых газов, то мы бы приняли решение в пользу веганства", - говорит профессор Вилет.

Однако, по его словам, пока нет ясности, насколько безвредна для здоровья веганская диета.

Что произойдет в ближайшее время?

Комиссия EAT-Lancet представит результаты своего исследования правительствам различных стран, а также международным организациям, таким как ВОЗ, чтобы оценить, насколько реально будет внедрить новую систему питания по всему миру.