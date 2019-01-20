Как разбить грядку в центре Лондона и зачем это надо

Image caption Чем напряженней жизнь, тем чаще горожане прибегают к этому странному способу медитации - огородничеству

В разгар бесснежной лондонской зимы огороднику, казалось бы, делать нечего: природа дремлет, урожай давно убран, а думать о новых посадках вроде рановато.

Но на самом деле в Лондоне и по всей Британии миллионы энтузиастов-огородников уже в январе заняты подготовкой к новому сезону. В специализированных магазинах только в декабре-январе было продано инвентаря, семян, саженцев и удобрений почти на 2 млрд фунтов.

Что заставляет британцев так активно заниматься землей?

Английские огородники

Окраины всех крупных и средних городов в стране усеяны огородными участками. В Лондоне их около 100 тысяч.

Огородные участки в Лондоне находятся в ведении местных советов. Они выделяются всем желающим в порядке очереди, в которой иногда приходится стоять годами.

Земля эта вам не принадлежит, но если вы заполучили участок, вы имеете право продлевать аренду бесконечно при условии, что вы его обрабатываете и что-то с него получаете.

Арендная плата по местным меркам совсем небольшая - 40-70 фунтов в год. Пенсионеры платят половину.

Правообладатель иллюстрации Shepherds Hill allotments Image caption На склоне холма, который когда-то был покрыт дубовым лесом, сейчас расположились 180 участков

Движение огородников в Англии уходит корнями в викторианскую эпоху.

В 1860-х годах в Манчестере, а затем в Лондоне появились первые участки, на которых горожанам можно было разбивать огороды. Ими занимались энтузиасты, заядлые вегетарианцы, часто - духовные наследники пуританской секты диггеров.

Диггеры, то есть копатели, появились еще в XVII веке, в годы Английской революции. Они считали землю божьим даром, выступали против частной собственности на землю и призывали бедных разводить на общественной земле огороды.

"Копайте для Победы"

Но настоящее увлечение огородничеством началось в годы Второй мировой войны, когда в стране из-за морской блокады стало не хватать еды.

Британские власти начали кампанию "Копайте для Победы", целью которой было развитие огородов и сокращение зависимости от импорта продовольствия в военное время.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1940-х годах правительство вело кампанию "Копайте для Победы". На снимке - председатель Комитета огородов военного времени А. Блэйк, 1941 год

Правительство предложило всем нуждающимся разбивать огороды в садах, парках и на бросовых землях.

Тогда Гайд-парк и другие лондонские открытые пространства заполнились грядками, с которых собирали урожаи капусты и моркови.

Пример подавали члены королевской семьи. Королева Елизавета II и ее младшая сестра принцесса Маргарет собственноручно копали грядки на огородном участке в Виндзорском замке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева Елизавета II и ее младшая сестра принцесса Маргарет на участке в Виндзорском замке, август 1943 года

Интересно, что до сих пор под огороды отдана земля даже в центральной части города. Например, мой участок расположен посреди заповедного леса Хайгейт-Вуд в северном Лондоне.

Правда, лежит он на неудобном для строительства склоне холма, но я уверен, что застройщиков бы это не остановило. Участок в этом районе площадью 150 кв. метров стоил бы примерно 300 тысяч фунтов.

Но земли, отведенные законом об огородных участках 1961 года, не находятся в коммерческом обороте.

В огородике можно поставить скромный сарайчик для хранения орудий труда, повесить гамак или поставить летнюю мебель для пикника. Но жить или даже ночевать там строго запрещается. В большинстве огородов есть вода, но нет электричества.

Достижения агротехники

Что же на этих огородах растет? Неизменную популярность сохраняет картофель, особенно в тех местах, где много выходцев из Ирландии.

В последние годы модными стали полузабытые огородные культуры - например, зимняя разновидность капусты кейл. Бедняки когда-то называли ее зимним хлебом, потому что эта капуста поспевала в январе-феврале, когда заканчивались запасы муки.

Популярны и разные виды турнепса, которые долгое время считались пригодными только как корм для скота.

Традиционные культуры, в свою очередь, начали выращивать нетрадиционным способом - например, один из моих соседей выращивает клубнику в вертикальной башне, составленной из пластиковых цилиндров с принудительным капельным поливом.

Правообладатель иллюстрации Shepherds Hill allotments Image caption В мае обычно проводится день огородника, когда люди обмениваются семенами и саженцами

Во главе типичного объединения огородников стоит обычно избираемый совет, а все дела ведет также регулярно утверждаемый секретарь. Каждый год в июле проводится Открытый день, когда огородники демонстрируют плоды своего труда и обмениваются семенами.

Мой сарайчик окружен розовыми кустами, которые выше меня и растут сами по себе. В феврале их надо подрезать и немного удобрить, но в ответ они каждый год до глубокой осени награждают нас белыми розами.

Не так давно я поддался уговорам близких и посадил куст сирени - она бурно цветет в мае и отлично пахнет. Сирень в Англии не признают за цветы, здесь это не слишком популярный сорняк.

Правообладатель иллюстрации A Zhuravlyov Image caption Персидская сирень здесь растет очень хорошо

Я почти не выращиваю овощей, если не считать огурцов и картошки, потому что устал бороться со слизняками.

Вместо этого я выращиваю три вида смородины - черную, красную и белую, а также малину и гибриды ежевики. Есть еще две яблони, но яблоки очень кислые.

Гордость участка - посаженное мною фиговое дерево. В хороший год с него можно собрать пару десятков сладких плодов.

Главное - успеть их укрыть от птиц. Самые прожорливые - стаи зеленых попугаев-паракитов, которые вечерами налетают на огород и моментально уничтожают все, что не было спрятано.

Правообладатель иллюстрации Shepherds Hill allotments Image caption Снег в Лондоне - редкое явление, но иногда он все-таки выпадает на несколько дней в январе, и жизнь на огородах замирает

В январе у меня достаточно дел - пора удобрять грядки под кусты смородины заранее завезенным навозом. Почвы в Лондоне бедные - в основном это сухая глина, которая с большим трудом поддается лопате.

Но если смешать ее с органикой, можно получить отличный субстрат. В этом году я узнал важный секрет выращивания смородины - она обожает крахмал, так что теперь я не выбрасываю картофельные очистки.

Движение огородничества в Британии за последние полвека переживало периоды взлета и падения. Одну закономерность заметить можно: чем напряженней жизнь, тем чаще люди прибегают к этому странному способу медитации.