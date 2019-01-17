Гаджеты не вреднее картошки: психологи из Оксфорда считают, что школьников пугают смартфонами зря
Сегодня благодаря цифровым устройствам подростки постоянно находятся на связи. Но учёные порой приходят к диаметрально противоположным выводам относительно влияния гаджетов на их психику.
Оксфордские психологи Эндрю Пшибыльски и Эми Орбен взялись проанализировать метаанализы паттернов поведения по огромной выборке данных - опроснику о здоровье юных британцев, и пришли к выводу, что использование телефонов для организами не вреднее употребления в пищу картошки.
Так ли страшно, что подростки практически не расстаются с телефонами, задались вопросом ученые?
Согласно Пшибыльскому и Орбен, - нет. Более того, исследователи косвенно обвинили коллег в предвзятости к гаджетам и склонности переоценивать статистические погрешности выборок данных.
"Вместо того, чтобы говорить о влиянии технологий вообще, следует задуматься о том, как и для чего подростки используют устройства", - говорят психологи в беседе с Wired.
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Например, многие работы ссылаются на Когортное исследование тысячелетия - долгосрочный анализ здоровья детей, родившихся в Великобритании в 2000 и 2001 году.
В нем юношей и девушек опрашивают о здоровье и самоощущении, собственном достоинстве и суицидальных мыслях. Переменных очень много, однако в ходе исследования разные ученые тестируют только те, которые выбирают в соответствии со своими изначальными убеждениями.
"У разных исследователей разные представления о самоощущении, поэтому они выбирают разные формулировки для вопросов подросткам", - говорит Эми Орбен.
Она и Пшибыльски пришли к выводу, что из Когортного исследования тысячелетия можно выделить 604 млн (!) возможных способов интерпретации данных.
Поэтому хотя столь большие наборы данных - метаанализы - высоко ценятся в науке, выбор только немногих параметров для дальнейшего исследования сможет открыть путь к неверным интерпретациям.
Чтобы избежать подобных ошибок, Пшибылськи и Орбен использовали статистический инструмент - анализ кривой спецификаций.
Метод для большого массив данных
"Мы искали метод, который обработал бы весь массив данных. Всё сразу", - рассказывает Эндрю Пшибыльски.
Это позволило проверить все гипотезы, а не только те, что были предложены исследователями. Изучались 20 тыс. примеров Когортного исследования тысячелетия и ещё 40 тыс. в двух других масштабных британских исследований, из которых часто выводят вред гаджетов для подростков.
Таким образом, учёные убедились, что небольшие различия в подходе к анализу больших массивов данных заметно влияют на результат, но главное - что отрицательное влияние гаджетов на жизнь подростков стремится к нулю.
Вооружившись тем же методом анализа кривой спецификаций, Орбен и Пшибыльски применили его к другим массивам данных: так они выяснили, что употребление в пищу картофеля оказывает на подростков такое же влияние. Вероятность того, что его избыток в жизни школьника приведёт к снижению благополучия - 0,4%.
Сон против курения
Курение, установили ученые, оказывает в 18 раз больший эффект, а травля в школе в четыре раза сильнее, чем употребление в пищу картошки. Речь, конечно, о негативном эффекте.
Подойдя с той же меркой к положительным примерам, Орбен и Пшибыльски узнали, что положительное влияние здорового сна было в 44 раза выше, чем любое влияние гаджетов.
Психологи напоминают, что у всех подростков в разное время дня (недели, года) по-разному тратится время на гаджеты. Ученые призывают коллег обратить внимание на то, как оно тратится.
Исследование вызвало немалый энтузиазм в соцсетях: кто-то по-прежнему беспокоится за своё взаимодействие с экранами, кто-то же думает, что ученые ещё не до всего докопались.
"Подозреваю, что мы придём к осознанию того, что слишком много времени перед экраном мобильного всё же хуже, чем поедание картофеля. Но пока мы просто не знаем наверняка", - пишет политолог Стивен Грин в своём блоге.
Помимо опасений по поводу гаджетозависимости многие родители паникуют из-за излучения от мобильных устройств: чтобы измерить потнециальные риски для здоровья, которые несет с собой излучение, учёные Американского онкологического общества предложили единицу измерения - удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate - SAR) электромагнитной энергии.
Показатели SAR, по их мнению, не должны превышать 0,60 ватт на кг.
Некоторые телефоны, особенно среди китайских брендов, не обрадовали экспертов.
Иногда гаджетозависимости боятся и сами подростки - например, жительница Московской области Мария Шишкова на инициированный Владимиром Путиным конкурс сочинений "Россия, устремленная в будущее" послала работу, в которой представила себя в 2040 году волонтёркой организации, помогающей людям преодолеть зависимость от гаджетов.
Для тех, кто всё же диагностирует у себя зависимость от устройств и не может её побороть, существует проект NoPhone - кусок пластика в форме смартфона, напечатанный с помощью 3D-принтера.