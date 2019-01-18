Это уже сексизм, расизм и гомофобия - или еще нет? Тест Би-би-си

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Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон был лишен почетных званий, после после того как связал уровень интеллекта с расовым происхождением.

В частности, ученый заявил, что в современном мире проповедуют идею всеобщего равенства, но "люди, которым приходится иметь дело с чернокожими работниками, знают, что это не так".

В современном западном мире - и в особенности в США - сложилась культура, в которой упоминание или даже намек на какие бы то ни было различия между расами или полами грозит немедленным обвинением в ксенофобии. Многим политикам и общественным деятелям подобные заявления стоили карьеры.

Но как отличить, что является расизмом или сексизмом, а что нет? За какие комментарии можно поплатиться рабочим местом или общественным признанием, а какие вполне допустимы?

Мы собрали несколько таких скандальных заявлений, авторов которых обвиняли в ксенофобии, и предлагаем вам оценить, насколько оскорбительным является каждое из них, а главное - угадать, последовало ли за ним какое-либо наказание.

Если человек был наказан, его высказывание, очевидно, недопустимо. Если наказания не было, значит, так говорить можно.