Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пока ни один американский президент не становился жертвой импичмента

Комитет по разведке Палаты представителей США намеревается расследовать утверждения о том, что президент США Дональд Трамп мог давать указания лгать своему бывшему юристу Майклу Коэну о проектах недвижимости в России.

Коэн уже признал себя виновным в заведомой лжи конгрессу США о планах построить небоскреб в Москве.

Но на этой неделе издание Buzzfeed выпустило статью, утверждающую со ссылкой на аномные источники, что Коэн врал не по своей инициативе, а якобы следуя указаниям Трампа.

"Обвинения в том, что президент США мог склонять кого-то к даче ложных показаний под присягой перед лицом нашего комитета в попытке запутать расследование и скрыть свои бизнес связи с Россией, - одни из самых серьезных на данный момент", - написал в "Твиттере" глава комитета по разведке, член Демократической партии США Адам Шифф.

Официальный представитель Белого дома Гидли Хоган заявил, что в публикации Buzzfeed нет ничего и нечего подтверждать.

Он также добавил, что не видит смысла обсуждать слова и поступки Коэна, поскольку уже доказано, что этот человек - лжец.

Сам президент отреагировал в "Твиттере" на эти утверждения, сославшись на другие обвинения в адрес Коэна и заявив, что Коэн лгал о московском строительном проекте, чтобы скостить себе тюремный срок.

Ранее Трамп заявлял, что никогда не давал своему бывшему адвокату никаких указаний нарушать закон.

Что написал Buzzfeed?

Статья основана на высказываниях двух анонимных источников из правоохранительной сферы, которые, по утверждению Buzzfeed, причастны к расследованию.

Журналисты утверждают, что Трамп, его дочь Иванка и его сын Дональд получали оповещения о том, как продвигается план построить высотку Трамп-тауэр в Москве в момент, когда все трое отрицали наличие бизнес-связей с Россией.

Согласно судебным документам, Коэн в августе 2017 года дал ложные показания комитетам по разведке сената и Палаты представителей, которые вели расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Согласно заявлению офиса спецпрокурора Мюллера, Коэн рассказывал, что знал о "московском проекте" - планах будущего президента построить Трамп-таэур в столице России.

Как утверждает Мюллер, Коэн солгал комитетам о том, что "московский проект" закончился в январе 2016 года и что Трамп (в судебных документах - "Человек 1") ни с кем его не обсуждал, кроме как с самим Коэном, причем всего трижды.

На самом деле проект завершился только в июне 2016 года. А Коэн обсуждал свои усилия получить согласие российских властей на строительство Трамп-тауэр в Москве с Феликсом Сейтером - американцем российского происхождения, давним знакомым Трампа.

В американских СМИ его называют человеком, связанным с российской оргпреступностью. Президент, впрочем, отрицает, что знаком с ним. Компания Сеттера Bayrock Group занимала офис в нью-йоркском небоскребе Трамп-тауэр, двумя этажами ниже резиденции самого Дональда Трампа.

С президентом Коэн обсуждал "московский проект" больше трех раз, а также говорил об этих планах с членами его семьи, утверждает Мюллер. Все это Коэн, давая показания в Сенате, скрыл.

Либеральное интернет-издание Buzzfeed, ранее уже публиковавшее скандальные материалы о деятельности Дональда Трампа, утверждает, что Коэн сказал суду, что Трамп лично дал ему указание лгать о дате завершения переговоров.

Buzzfeed отмечает, что эти утверждения спецпрокурор Мюллер смог подтвердить в ходе опроса других сотрудников бизнес-проектов Трампа. Подтверждения якобы содержатся и во внутренней переписке.

Что теперь с Коэном?

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В августе этого года 52-летний Коэн признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства - юрист расплатился деньгами, предназначенными для кампании, за молчание двоих женщин, которые заявляли о своих близких отношениях с Трампом, многолетним клиентом Коэна.

В итоге Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу.

Он стал первым человеком из команды Трампа, который получил столь длительный срок в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Как отреагировали на публикацию?

Трамп, комментируя признание Коэна журналистам, назвал его слабаком и заявил, что его бывший юрист врет, надеясь получить более мягкий приговор.

Ряд демократов отреагировали на публикацию в Buzzfeed, призвав к импичменту Трампа, в то время как некоторые сторонники президента выразили сомнения в достоверности публикации издания, известного своим резко критическим отношением к нему.

Член Палаты представителей Тед Лью написал в "Твиттере", что история о "Трамп-тауэр" в Москве - это явное воспрепятствование закону, преступное деяние.

Еще один демократ, когрессмен от Техаса Хоакин Кастро заявил, что если эта история правдива, президент Трамп обязан подать в отставку или подвергнуться импичменту.

В то же время нынешний личный адвокат президента Руди Джулиани распространил заявление, в котором сказал, что любое утверждение, исходящее из любого источника, о том, что президент побуждал Майкла Коэна ко лжи, - абсолютная фальшивка.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью Fox News сказал, что принимать на веру то, что пишет Buzzfeed, по его мнению, дико, и что подобная ничем не подтвержденная история - типичный образец фейковых новостей, с которыми президенту и его команде приходится иметь дело ежедневно.

Как продвигается "русское расследование"?

В 2016 году разведслужбы США выяснили, что во время президентских выборов в США Россия пыталась повлиять на результаты голосования так, чтобы победу одержал Трамп.

Среди способов вляиния - взломы компьютерных систем, кража документов, публикация фейковых новостей. Москва все обвинения во вмешательстве отрицает. Президент России Владимир Путин называл их придуманными.

Расследование, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, пытается определить, кто был вовлечен в операцию по вмешательству в выборы.

В ходе расследования Мюллер и его команда установили, что люди из ближайшего окружения Трампа общались с российскими чиновниками и бизнесменами, а также что информация о некоторых контактах скрывалась.

Обвинения уже предъявлены некоторым представителям окружения Трампа: экс-начальнику его штаба Полу Манафорту, экс-советникам Рику Гейтсу и Джорджу Пападопулосу, а также бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

В июле офис спецпрокурора выдвинул новые обвинения в расследовании российского вмешательства в американские выборы против 12 сотрудников двух подразделений ГРУ.

Россиян обвиняют во взломе компьютерных систем, краже документов и личных данных.