Пресса Британии: в чем ошиблась Тереза Мэй?

В обзоре британской прессы:

Ошибки Терезы Мэй и "корабль дураков"

"Корабль дураков плывет дальше. Его капитан и экипаж, кажется, не видят, что идут прямо на мель", - описывает автор Guardian Джон Грейс вчерашнее заседание в британском парламенте, на которой правительство Терезы Мэй выиграло голосование о доверии и премьер сохранила свой пост.

"Было время, когда Вестминстер был обычными балаганом, но оно давно прошло. Балаган - это хотя бы весело, а то, что мы сегодня видим в парламенте, не интереснее панической атаки. Ее, кстати, сейчас переживает вся остальная страна", - продолжает Грейс.

"На следующее утро после величайшего в истории поражения правительства, о нем, кажется, все забыли. Вместо чувства причастности к истории, царило скорее ощущение неловкости. Как будто вчера все напились и отрубились и теперь не помнят, что делали," - описывает журналист атмосферу в парламенте в среду.

"Как всегда, тон задавала Тереза Мэй. Во время вопросов премьер-министру выяснилось, что ничего не изменилось. Парламент отверг ее вариант договора, потому что не понял его. Поэтому, в качестве поощрения, она готова поговорить с теми парламентариями, которые с ней согласны и еще раз объяснить им, почему она права", - пишет Грейс.

"Когда лидер лейбористов открыл прения по вотуму недоверия, лучше не стало. Можно было ожидать, что он постарается произнести хорошую речь, все-таки он готовился к этому моменту 35 лет. Корбин достойно объяснил, почему Мэй не справилась с "брекситом", но это сегодня может сделать любой, кто смотрит телевизор. Чуть хуже ему удалось объяснить, почему он должен сменить Мэй на посту премьера", - иронизирует автор Guardian.

"Да, премьеру удалось перевалить через рубеж в 50% - ее поддержали 52%. История вновь повторилась в виде фарса", - резюмирует Грейс.

Сейчас уже можно сказать, что события развивались не совсем так, как того хотела премьер-министр, начинает статью о нынешней ситуации в британской политике автор Financial Times Сэм Лит.

Речь Терезы Мэй перед голосованием по предложенному ею проекту "брексита" никого не убедила, а за ней последовал самый яркий провал правительства в истории парламента. Так или иначе, успеха не было.

Почему? Из-за неправильного выбора момента. Убедить можно только тех, кто готов быть убежденным. Возможно, был момент, когда большинство членов парламента относилась к самой идее "брексита" и к договору, заключенному Мэй, более-менее открыто.

Но к минувшему вторнику этот момент был уже в прошлом. Это знала и Мэй, и члены парламента, и каждый из них знал, что всем остальным это тоже понятно.

Если вы хотите в чем-то убедить группу людей, то вам будет гораздо легче, если они все стоят хотя бы на примерно похожих позициях. В случае с договором Мэй этого не было, и поэтому каждый ее аргумент действовал только одну на группу потенциальных сторонников, отталкивая остальные.

Именно из-за этого в дни перед голосованием риторика Мэй была неясной. Сначала она прибегла к приему создания ложной дилеммы: либо парламент принимает ее вариант сделки, либо сделки не будет вообще. Это должно было напугать сторонников ЕС, но вместе с тем перспектива выхода без договоренности очень понравилась сторонникам "брексита".

Но на прошлой неделе Мэй начала говорить, что альтернатива ее проекту - отмена "брексита", и эффект был обратным: "брекситеры" испугались, а сторонники того, чтобы остаться в ЕС, воспрянули.

Обе эти линии риторики были направлены на то, чтобы оппоненты Мэй в обеих группах поддержали ее вариант договора. Однако оба этих варианта нравились только одной группе соперников премьера, а другой давали веские причины голосовать против ее варианта соглашения.

"Примите вариант соглашения Мэй, или мы так и останемся в Евросоюзе", - так называется статья колумниста Sun Рода Лиддла.

"Думаю, следует признать, что она упряма. Терезе Мэй нужно отдать должное вне зависимости от того, признак ли это силы и мудрости, или того, что у нее не все дома", - пишет он.

Тереза Мэй не смогла убедить европейцев дать Британии хорошие условия, и теперь Европа "смеется над нами. Живот надрывает. Что иронично, поскольку Евросоюз разрывается изнутри и в политическом смысле", - делится наблюдением колумнист.

"Этот парламент не даст нам выйти без договора. Этого. Не. Произойдет. Сторонники "брексита", которые надеются на обратное, живут в мире грез", - считает Лиддл.

"И какой бы плохой ни была договоренность Мэй, договора, который удовлетворил бы все стороны, просто не существует", - увещевает он.

"Послушайте, мы сидим в баре "Последний шанс", и он скоро закроется. Я уверен, что если мы не схватимся за проект Мэй обеими руками, то никогда не выйдем из Евросоюза вообще", - подчеркивает автор-евроскептик.

Британию спасет совет ответственных граждан?

Британские власти должны созвать совет граждан, чтобы найти новый национальный консенсус по "брекситу", - считают члены муниципалитетов городов Виган и Уолтемстоу Лиза Нанди и Стелла Криси. Соответствующий механизм предусмотрен британскими законами, отмечают они.

Виган - город на севере, 60% жителей которого проголосовали за "брексит". В Уолтемстоу (район на северо-востоке Лондона) 60% проголосовали против. Первый хочет сохранить рабочие места и порядок на улицах, второй - часть большого мегаполиса, борется с волной убийств с помощью холодного оружия и решает проблемы, связанные с джентрификацией.

"Как и у наших избирателей, у нас разные взгляды на то, как разрешить ситуацию с выходом из ЕС", - пишут члены городских советов.

Без серьезной попытки примирить избирателей, найти консенсус между людьми, любая попытка выхода из тупика будет провальной. То, что единства среди них нет, подчеркивают и опросы, и сам факт того, что три года спустя после референдума мы спорим о том, что такое "воля народа" и как воплотить ее в жизнь.

Чтобы найти общий фундамент, авторы предлагают созвать совет граждан - парламент имеет право создать группу из 90 граждан Британии, отобранных по случайному принципу, которая разработала бы рекомендации относительно того, как двигаться дальше.

Совет граждан не заменяет собой парламент, а помогает отказаться от ложного выбора из двух вариантов, считают авторы. Все решения остаются за парламентариями, однако в нынешних условиях, когда они не могут преодолеть разногласия, простые британцы могут помочь.

Убийство мэра Гданьска - предупреждение Европе

Гданьск - важный город в истории Польши. Здесь зародилось движение "Солидарность", которое помогло падению коммунизма. В последние годы этот город был опорой ультраконсервативной партии "Право и справедливость", пишет Financial Times.

Теперь в истории города появилась еще одна трагическая страница. Мэр Павел Адамович, был ранен ножом во время благотворительного концерта и скончался в больнице.

Убийца - 27-летний мужчина, отсидел пять лет за ограбление банка и считает правящую правоцентристскую партию "Гражданская платформа" в этом виноватой. Адамович был ее членом.

До убийства Адамовичу, бывшему члену "Солидарности", поступали угрозы от правых, которые называли его ответственным за "пакт о миграции", который, по их мнению, нацелен на то, чтобы наводнить Польшу мигрантами. Одно из радикальных правых молодежных движений выпустило "сертификат политической смерти Адамовича".

Риторика правых в глазах их сторонников изображает либералов и центристов чужаками и врагами, которых надо уничтожить .

Это убийство должно стать сигналом всем сторонам, но прежде всего "Праву и справедливости", взявшей под плотный контроль все общественные СМИ. Все стороны должны отказаться от экстремальных заявлений и не призывать к насилию.