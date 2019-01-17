СМИ России: Пенсии депутатов и чиновников не раскроют

В обзоре российских газет 17 января:

"Коммерсант": "небольшая пенсия" депутата

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Марков предложил принять поправки, обязывающие членов Федерального собрания и чиновников раскрывать размер своих пенсионных выплат, пишет "Коммерсант".

Автор законопроекта предлагает при назначении пенсии чиновнику или депутату публиковать ее фактический размер, а не прятаться за словами "столько-то процентов от ежемесячного заработка". По мнению Маркова, это соответствует запросу на открытость власти и связанной с ним теме социальной справедливости. Депутат полагает, что "золотые парашюты" для госслужащих "вызывают болезненную реакцию в обществе" и "всегда обрастают домыслами".

Однако коллеги инициативу не поддержали, и экспертный совет Госдумы не рекомендовал проект к внесению в нижнюю палату, сославшись на то, что размеры выплат и схема назначения их размера "прописаны в законодательстве" и "всем известны".

Экс-депутат Госдумы трех созывов 72-летний Олег Куликов посчитал предлагаемую норму "излишней": "Я не понимаю ее смысла. Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет. Те, кто проработал один или два созыва, получают 40 с небольшим тысяч, кто три и больше - 60 с небольшим тысяч рублей. В чем тайна? Это 15% от потерянного заработка, хотя вообще-то должно быть 40%".

Во многих регионах законодательство устанавливает дополнительные надбавки местным чиновникам и депутатам, в результате которых те в отдельных случаях могут получать более 200 тыс. руб. пенсионных выплат ежемесячно. Крупные выплаты регулярно провоцируют разбирательства.

Газета напоминает, что в сентябре 2018 года бывший воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов вышел на пенсию, получив единовременно 23 оклада, а затем вернулся на работу. Это вызвало скандал с привлечением прокуратуры, в результате Агибалов ушел с госслужбы.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев солидарен с противниками проекта.

"Не надо чесать там, где чешется. Логично показать гражданам, что те, кто принимает непопулярные меры - депутаты и чиновники - начинают с себя. Но тогда раскроется разница в пенсионном обеспечении, о которой все и так знают. А основная часть населения ждет не справедливости, а того, как она ее понимает, - уравниловки. Обсуждение пенсий каждого госслужащего для общества куда болезненнее, чем фигура умолчания. Особенно при нынешнем росте протестных настроений, когда чиновники и депутаты виновны у части граждан априори", - уверен он.

"Ведомости": тренд на засекречивание

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправку к закону о госзакупках, позволяющую проводить торги на закрытых электронных площадках, сообщают "Ведомости".

Газета напоминает, что в конце 2017 года по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены "в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности", то есть для минобороны и ФСБ. ФСО предлагает добавить в этот перечень и структуры государственной охраны, то есть себя и подведомственные ей предприятия и организации.

ФСО ссылается на террористические угрозы и государственную тайну. Также, по словам человека, близкого к спецслужбам, засекречивание закупок мотивируется ФСО прежде всего необходимостью закрыть информацию о технических средствах охраны и аппаратуре, закупаемой органами специальной (правительственной) связи, поскольку они являются объектами интереса иностранных разведок.

Заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов отмечает, что ФСО отличается достаточно большой склонностью к засекречиванию любой информации не только о лицах, находящихся под охраной, но и объектах недвижимости, которыми она распоряжается. Предложенные ФСО поправки - очередной этап реализации тренда на засекречивание информации о госзакупках и ФСО является одним из главных застрельщиков таких инициатив наряду с ФСБ, говорит эксперт.

Это, в конечном счете, негативно сказывается и на прозрачности закупок даже тех товаров и услуг, которые трудно отнести к секретным, например продуктов питания, подчеркивает Шуманов. Между тем злоупотреблений в таких закупках немало: издание вспоминает несколько коррупционных скандалов, связанных именно с ФСО. Это история с хищениями при реконструкции компанией "Балтстрой" резиденции Владимира Путина "Ново-Огарево" и скандал об откатах при закупках МВД и ФСО автомобилей Merсedes.

"Известия": бегство капитала

В июле-сентябре 2018 года физлица вывели из России 12,3 млрд долларов, пишут "Известия". Это квартальный максимум за последние три года, следует из данных Центробанка. Большая часть средств ушла в дальнее зарубежье, на страны СНГ пришлось лишь 30%.

Статистика оказалась нетипичной: заметно выросли суммы, перечисленные в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США. По времени это совпало с объявленными правительством планами по дедолларизации экономики: граждане хотят защитить валютные накопления и выбирают, по их мнению, надежные страны, отмечают эксперты.

По данным ЦБ, большую часть денег вывели резиденты - то есть те, кто живет в России и платит здесь налоги. Только в III квартале они перечислили за рубеж 9,3 млрд, из которых 4,3 млрд долларов - на свои зарубежные счета или близким родственникам.

Еще 1,1 млрд пришелся на безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), 516 млн - на покупку товаров, 375 млн отдали за услуги. Оставшиеся 3 млрд долларов, по статистике ЦБ, отправлены на прочие цели. Еще 3 млрд из России вывели нерезиденты.

Такая динамика выглядит нетипично: в 2018 году рубль подешевел и в долларовом выражении суммы должны были снизиться, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Иными словами, на то же количество рублей теперь можно купить меньше долларов. А значит, рост говорит об увеличении количества валютных денежных переводов.

Центробанк уже рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за так называемыми серийными переводами за рубеж. В ЦБ считают, что это может быть связано с нежеланием предпринимателей вставать на учет для осуществления валютного контроля. Регулятор отмечает, что банки, через которые проходят такие трансакции, уделяют недостаточно внимания работе по противодействию отмыванию денег.

Таким образом предприниматели также могут пытаться снизить налоги и, возможно, защитить деньги от курсовых колебаний, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, усиление контроля за подобными операциями характерно не только для Центробанка - этим занимаются налоговая и таможенная службы.

Бегство денег в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США совпало по времени с появлением в публичном поле планов по ограничению оборота валюты, и, с одной стороны, рост переводов за рубеж может быть вызван желанием сохранить капиталы.

Но аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев говорит, что может быть и вторая причина: у многих за рубежом учатся дети или живут семьи, соответственно, там есть недвижимость, содержание которой дорожает каждый год, пояснил эксперт.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.