Что ждет жителей домов после взрыва газа: семь примеров из России

  • 17 января 2019
дом в Магнитогорске Правообладатель иллюстрации TASS
Image caption Взрыв в Магнитогорске разрушил целый подъезд, погибли 39 человек

Президент России Владимир Путин распорядился полностью расселить 10-этажный дом в Магнитогорске, где от взрыва обрушился подъезд. При этом во многих домах, пострадавших от подобных ЧП ранее, годами продолжают жить люди.

Днем 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.

14 января в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение двух верхних этажей девятиэтажного многоквартирного дома №16 по улице Хабарова. Погибли пять человек.

Дом в Шахтах отремонтируют, жителям выплатят пособия. О сносе дома речь не идет.

Всего за 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и разрушениям.

Власти далеко не всегда идут на расселение и снос жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Чаще всего дом ремонтируют, и люди продолжают в нем жить.

1995 год. Поселок Вересовка, Свердловская область

Разрушенный дом Правообладатель иллюстрации Pervouralsk.ru
Image caption Полуразрушенный дом, переезда из которого жильцы ждали 23 года

В результате взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, погиб один человек.

23 года жильцы соседних подъездов продолжали жить в доме, признанном аварийным. Только в декабре 2018 года после обращения в следственные органы 45 семьям из этого дома вручили ключи от нового жилья.

Май 1996 год. Светогорск, Ленинградская область

карта Светогорска Правообладатель иллюстрации yandex.maps
Image caption На месте взрыва был установлен мемориал

Из-за утечки газа и последующего взрыва полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома. Под обломками погибли 19 человек. Люди и сейчас живут в этом здании.

11 ноября 2013 года. Загорские Дали, Московская область

дом Правообладатель иллюстрации Andrey Trofimov/TASS
Image caption С тех пор, как была сделана эта фотография, дом отремонтировали, но расселять не стали

В 9-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение 11 квартир на восьмом и девятом этажах. Четыре квартиры были разрушены полностью, семь - частично.

9 ноября 2017 года. Ижевск

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ижевске, в результате были полностью разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Погибли семь человек.

Все семьи, потерявшие квартиры в результате взрыва в многоэтажном доме в Ижевске, получили свидетельства на новое жилье.

В доме была полностью демонтирована пятая секция, отремонтировали стенки четвертой и шестой секций.

16 мая 2017 года. Волгоград

дом в Волгограде Правообладатель иллюстрации TASS

В четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия третьего подъезда — с четвертого по первый этажи. Погибли четыре человека, 11 были госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир.

Городские власти приняли решение о сносе дома, жильцам выделили средства из бюджета на новые квартиры.

17 января 2018 года. Ижевск

В результате взрыва бытового газа на шестом этаже многоквартирного дома №118 по улице Пушкинской погибла 39-летняя женщина. После взрыва возник пожар на площади 8 квадратных метров, но дальше кухни огонь не распространился.

Эвакуация жильцов из здания не проводилась.

Дом расселять не стали. Комиссия сняла режим чрезвычайной ситуации с четвертой и шестой секций дома. Жилье предоставили только жителям разрушенного подъезда.

20 марта 2018 года. Мурманск

дом в Мурманске Правообладатель иллюстрации 2gis.ru

В пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова произошел взрыв газа. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания. Погибли три человека.

Власти не признали дом аварийным и решили восстановить его. Сейчас наружные стены разрушенных квартир обшиты железом, власти говорят, что это промежуточный этап ремонта.

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