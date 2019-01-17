Что ждет жителей домов после взрыва газа: семь примеров из России

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Взрыв в Магнитогорске разрушил целый подъезд, погибли 39 человек

Президент России Владимир Путин распорядился полностью расселить 10-этажный дом в Магнитогорске, где от взрыва обрушился подъезд. При этом во многих домах, пострадавших от подобных ЧП ранее, годами продолжают жить люди.

Днем 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.

14 января в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение двух верхних этажей девятиэтажного многоквартирного дома №16 по улице Хабарова. Погибли пять человек.

Дом в Шахтах отремонтируют, жителям выплатят пособия. О сносе дома речь не идет.

Всего за 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и разрушениям.

Власти далеко не всегда идут на расселение и снос жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Чаще всего дом ремонтируют, и люди продолжают в нем жить.

1995 год. Поселок Вересовка, Свердловская область

Правообладатель иллюстрации Pervouralsk.ru Image caption Полуразрушенный дом, переезда из которого жильцы ждали 23 года

В результате взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, погиб один человек.

23 года жильцы соседних подъездов продолжали жить в доме, признанном аварийным. Только в декабре 2018 года после обращения в следственные органы 45 семьям из этого дома вручили ключи от нового жилья.

Май 1996 год. Светогорск, Ленинградская область

Правообладатель иллюстрации yandex.maps Image caption На месте взрыва был установлен мемориал

Из-за утечки газа и последующего взрыва полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома. Под обломками погибли 19 человек. Люди и сейчас живут в этом здании.

11 ноября 2013 года. Загорские Дали, Московская область

Правообладатель иллюстрации Andrey Trofimov/TASS Image caption С тех пор, как была сделана эта фотография, дом отремонтировали, но расселять не стали

В 9-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение 11 квартир на восьмом и девятом этажах. Четыре квартиры были разрушены полностью, семь - частично.

9 ноября 2017 года. Ижевск

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ижевске, в результате были полностью разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Погибли семь человек.

Все семьи, потерявшие квартиры в результате взрыва в многоэтажном доме в Ижевске, получили свидетельства на новое жилье.

В доме была полностью демонтирована пятая секция, отремонтировали стенки четвертой и шестой секций.

16 мая 2017 года. Волгоград

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В четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия третьего подъезда — с четвертого по первый этажи. Погибли четыре человека, 11 были госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир.

Городские власти приняли решение о сносе дома, жильцам выделили средства из бюджета на новые квартиры.

17 января 2018 года. Ижевск

В результате взрыва бытового газа на шестом этаже многоквартирного дома №118 по улице Пушкинской погибла 39-летняя женщина. После взрыва возник пожар на площади 8 квадратных метров, но дальше кухни огонь не распространился.

Эвакуация жильцов из здания не проводилась.

Дом расселять не стали. Комиссия сняла режим чрезвычайной ситуации с четвертой и шестой секций дома. Жилье предоставили только жителям разрушенного подъезда.

20 марта 2018 года. Мурманск

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В пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова произошел взрыв газа. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания. Погибли три человека.

Власти не признали дом аварийным и решили восстановить его. Сейчас наружные стены разрушенных квартир обшиты железом, власти говорят, что это промежуточный этап ремонта.

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