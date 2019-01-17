"Грязно, темно". Мэр Саратова пересел на трамвай и автобусы - и вот что из этого вышло

Правообладатель иллюстрации vk.com/64saratov Image caption Мэр Саратова в трамвае (на заднем плане в шапке)

Город Саратов зимой переживает "снегокалипсис". Из-за большого количества осадков и малого количества техники город встал в пробках. Реагируя на жалобы жителей, мэр Саратова Михаил Исаев в 2019 году стал ездить на работу на общественном транспорте.

Каждое утро он добирается в центр из разных районов. Русская служба Би-би-си составила краткий дневник поездок мэра.

Как мэр Саратова осваивал народный транспорт: хроника

9 января. Первый рабочий день 2019 года. Ехал на работу из поселка Комсомольский (Заводской район) на 6-м автобусе. Вместо 50 минут провел в пути 2 часа 15 минут.

Автобус ехал медленно, простоял в пробке ровно час. Мэр сделал замечание главе района, обещал выносить выговоры и другим должностным лицам.

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10 января. Добирался на работу на 6-м автобусе из Ленинского района. Провел в дороге больше двух часов (по данным "Яндекс.Карт", этот путь должен занимать около 50 минут). Час простоял в пробке из-за ДТП. Опоздал. Поручил расчистить основные улицы, ведущие из района в центр города.

Глава Общественной палаты области Александр Ландо назвал подобные поездки популизмом.

11 января. Отреагировал на жалобу жительницы в социальных сетях и добирался на работу на 11-м трамвае из микрорайона "Солнечный". На работу не опоздал. Остался недоволен состоянием остановок.

В этот же день в соцсетях появилось видео, как саратовцы толкают другой застрявший трамвай.

12-13 января. Выходные дни. Поблагодарил жителей города и местные организации, которые оказали помощь в уборке снега: "Я благодарю каждого руководителя и каждого сотрудника помогающих нам организаций за отзывчивость".

14 января. Ехал на работу из поселка Юбилейный на автобусе 2д. Добрался без пробок, но пожаловался, что на конечной остановке в поселке снежная "каша".

15 января. Временно прекратил поездки по городу на общественном транспорте из-за командировки в Москву.

16 января. Добирался на работу из Москвы. Должен был вернуться из командировки самолетом, но рейс отменили из-за плохой погоды. Пересел на поезд. Приехал на совещание вовремя.

17 января. Приехал на работу из поселка Агафоновка на 58-й маршрутке. "Грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам". Добрался без пробок.

Что не так с саратовским транспортом?

С начала ноября 2018 года саратовские СМИ регулярно сообщают о заторах из-за плохой погоды. Время от времени в часы пик в городе отмечаются 10-балльные пробки по шкале сервиса "Яндекс.Карты". Саратовцы жалуются на плохую расчистку дорог, тротуаров и крыш домов.

Утром 15 января толпа из двухсот пассажиров частично перекрыла движение на одной из улиц города, дожидаясь автобуса.

В тот же день митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пожаловался в соцсетях, что не смог доехать на службу из-за пробок.

Общественная петиция с требованием ввести в Саратове режим чрезвычайной ситуации набрала 13 тысяч подписей на сайте Change.org при общем населении города в 845 тысяч человек. Областные власти ответили, что не видят оснований для такого шага.

Кто такой Михаил Исаев?

Мэру Саратова 44 года. Он возглавляет город с ноября 2017 года.

Исаев окончил саратовский монтажный техникум. В 1993 году устроился на свою первую работу - охранником.

Позже он получил три высших образования и дорос до заместителя гендиректора Саратовского подшипникового завода. Был депутатом городской, областной, а также Государственной думы.

Перешел из Госдумы на пост главы города. Мэр Саратова не участвует в выборах, а утверждается депутатами местного законодательного собрания.

В 2017 году Исаев задекларировал годовой доход, который соответствует среднему заработку в 325 тысяч рублей (4,9 тысячи долларов) в месяц.