Новая стратегия ПРО США: сбивать на взлете и попробовать развернуть противоракеты в космосе

Правообладатель иллюстрации US DEFENSE MISSILE AGENCY Image caption Испытание системы THAAD

Министерство обороны США опубликовало "Обзор политики в области противоракетной обороны" (2019 Missile Defense Review) - масштабный документ, который описывает действия Соединенных Штатов в этой области в будущие годы.

В документе говорится о необходимости развития новейших технологий, которые должны будут обеспечить оборону США на ближайшие несколько десятков лет. Среди них - боевые лазеры, космическая система предупреждения о ракетном нападении, истребители-перехватчики баллистических ракет и многое другое.

"Наша задача проста: мы должны быть уверены, что сможем отследить и уничтожить любую ракету, запущенную в США - где угодно, когда угодно, откуда угодно", - сказал президент США Дональд Трамп, представляя обзор в министерстве обороны США.

Обзор предлагает ряд радикальных изменений в архитектуре противоракетной обороны США. Так, в космосе предлагается создать не только сеть сенсоров - своего рода систему предупреждения о ракетных пусках, но также и разместить перехватчики. Кроме того, американцы начнут активно разрабатывать оружие для поражения ракет на начальных этапах полета.

При этом США не откажутся от ядерного сдерживания как от основной доктрины в отношении оружия массового поражения - противоракетные системы, какими бы совершенными они ни были, все равно не смогут остановить массированный удар со стороны стран с развитыми стратегическими ядерными вооружениями. Противоракетная оборона США останется лишь частью системы ядерного сдерживания, усиливая ее.

Представленный администрацией обзор не является окончательным документом - это своего рода аналитическая записка, в которой министерство обороны рассматривает угрозы национальной безопасности в определенной области и предлагает пути их решения. В конце концов, говорить об окончательном принятии тех или иных программ можно будет только после утверждения их бюджета Конгрессом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп представил "Обзор политики в области противоракетной обороны" в Пентагоне

Многие из технологий, которые упоминаются в обзоре, разрабатывались еще в 1980-х годах в рамках программы "Стратегической оборонной инициативы" и потом были сокращены либо свернуты по технологическим либо финансовым причинам. Но теперь, как отмечают эксперты, благодаря научно-техническому прогрессу многие из них стали не только технологически более доступны, но и более дешевы, соответственно, то, что казалось нереальным в конце прошлого века, вполне может быть реализовано сейчас.

Четыре страны, четыре угрозы

В докладе отмечается, что угрозы ракетного удара по территории США исходят либо нарастают со стороны Северной Кореи, Ирана, России и Китая.

В случае с КНДР, как говорится в обзоре, сейчас существует "дорога к миру", однако Пхеньян слишком много угрожал Вашингтону и его союзникам в прошлом и, кроме того, очень много работал над созданием ядерного оружия и ракет, способных долететь до территории США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В докладе говорится, что хотя проблему КНДР и можно решить мирным путем, эта страна сделала слишком много в области ракетных технологий

Иран, как говорится в тексте документа, рассматривает влияние США на Ближнем Востоке как препятствие для своих собственных планов. Тегеран хочет доминировать в этом регионе, и у него уже есть самый мощный среди стран региона арсенал баллистических ракет, который он продолжает развивать качественно и количественно.

При этом США особо отмечают то, что Иран стремится создать межконтинентальную баллистическую ракету.

Россия, как говорится в обзоре, рассматривает США и НАТО как угрозу своим "ревизионистским геополитическим амбициям".

При этом авторы документа отмечают, что новый договор по СНВ позволяет Москве иметь внушительный арсенал из 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет морского базирования (баллистические ракеты подводных лодок - БРПЛ) и бомбардировщиков, а также 1550 развернутых стратегических ядерных боеголовок.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Россия, как говорится в обзоре, активно модернизирует ядерные силы и создает новое оружие

При этом Россия развивает и модернизирует свои стратегические ядерные силы, создавая также и новые классы стратегических вооружений, таких как гиперзвуковые планирующие боеприпасы.

Наконец, КНР американцы обвиняют в стремлении вытеснить их из бассейнов Индийского и Тихого океанов, став главной доминирующей страной в этой зоне.

Авторы доклада при этом отмечают, что Китай уже развернул от 75 до 100 МБР, включая мобильные и шахтные пусковые установки, у него есть стратегические подводные лодки, каждая из которых способна нести по 12 БРПЛ.

Потенциально Китай может угрожать США 125 ядерными ракетами, и этот арсенал будет прирастать в ближайшие годы.

Космос

В той части обзора, где говорится о новых технологиях перехвата баллистических ракет, можно выделить два новых направления.

Во-первых, США собираются уделять много внимания космическим системам, а во-вторых, они также приложат значительные усилия для разработки технологий перехвата ракет на раннем этапе полета.

Говоря о космосе, авторы доклада имеют в виду, прежде всего, систему предупреждения о ракетном нападении, основанную на орбитальных сенсорах.

Размещение систем слежения на орбите расширяет область контроля, позволяя отслеживать пуски практически по всему земному шару. Это эффективно как в случае с массированными пусками баллистических ракет с мобильных установок, так и в случае одиночных пусков ракет с территории "государств-изгоев".

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В обзоре также говорится и о возможности создания систем перехвата в космосе. Такие системы пока не разрабатываются, но в обзоре говорится, что Пентагон проведет исследование, в котором изучит возможности разработки таких технологий.

В частности, военных интересует, насколько строительство орбитальных перехватчиков будет выгоднее размещения систем перехвата ракет на земле, в море или в воздухе. Исследование, как говорится в документе, может включать в себя также эксперименты и испытания на орбите.

Еще одним преимуществом космических систем является то, что они не требуют никаких дипломатических усилий, заключения специальных договоров для размещения их на территории других государств.

На ранней стадии

Орбитальные системы перехвата баллистических ракет, как считают авторы доклада, могут оказаться выгодны, прежде всего, для поражения МБР на ранней стадии полета.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption База ПРО в Румынии - часть американской глобальной системы противоракетной обороны

Дело в том, что в начальной части траектории баллистическая ракета наиболее уязвима - она не набрала скорость, у нее не включились различные системы преодоления ПРО.

Так, современные боеголовки, двигаясь к цели на гиперзвуковых скоростях в финальной части траектории, совершают резкие маневры, осложняя задачу перехватчикам.

Перехват ракеты на начальной стадии полета также приведет к тому, что ее части, включая радиоактивные материалы, с большей вероятностью упадут на территории страны, запустившей ракету.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ракетные технологии Ирана продолжают беспокоить США

Пентагон рассматривает возможность создания нескольких технологий перехвата ракет на ранней стадии. Например, размещение боевого лазера на стратегическом беспилотном летательном аппарате.

Другая технология предусматривает разработку систем для отслеживания и перехвата баллистических ракет истребителем пятого поколения F-35. В настоящее время этот самолет уже способен отслеживать ракетные пуски и перехватывать крылатые ракеты, но в перспективе, возможно, он сможет сбивать баллистические ракеты сразу после старта.

В докладе также много внимания уделяется модернизации существующих систем перехвата - THAAD, Aegis, Patriot. Так, США и их союзники работают над созданием противоракеты SM-3 Block IIA для системы Aegis, которая, как считается, будет способна перехватывать баллистические ракеты.

В докладе также упоминается перспективная система Multiple Kill Vehicle (MKV), в рамках которой создается ракета-перехватчик сразу с несколькими кинетическими боеголовками (то есть такими, которые уничтожают цель не подрывом боевой части в непосредственной близости, а врезаясь в нее на огромной скорости). Эта программа была ранее заморожена.

Расширение системы ПРО

В обзоре рассматривается возможность расширения уже существующей системы противоракетной обороны США.

Речь идет о системе перехвата боевых частей межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы на основном участке траектории. Для решения этй сложной задачи в США была создана ракета-перехватчик тяжелого класса Ground-Based Interceptor (GBI).

В настоящее время на базе "Ванденберг" в Калифорнии размещены четыре перехватчика, 40 - на базе "Форт Грили" на Аляске. К 2023 году число противоракет GBI в США планируется увеличить до 64 единиц.

Один из предлагаемых в обзоре вариантов - увеличение числа противоракет GBI на ракетной базе "Форт Грили" на Аляске еще на 40 пусковых установок. Таким образом число тяжелых перехватчиков увеличится до 104 единиц.

При этом сама противоракета GBI также в настоящее время проходит процесс модернизации, в ходе которой будут улучшены двигательная установка и боеголовка.

Еще одной опцией увеличения боеспособности существующей системы противоракетной обороны, которая рассматривается в докладе, является создание третьей базы ПРО.